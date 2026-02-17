Kibice Cracovii organizują specjala do Warszawy

Kibice Cracovii organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią, który rozegrany zostanie przy Ł3 w niedzielę, 8 marca o 20:15. Kibice "Pasów" za przejazd pociągiem wraz z biletem na mecz zapłacą 185 złotych.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w listopadzie 2024r., Cracovia stawiła się pociągiem specjalnym w 1010 osób. Zdecydowanie skromniejsza była delegacja "Pasów" w grudniu 2023 roku, kiedy w klatce naszego stadionu obecnych było zaledwie 110 przyjezdnych. Podobnie prezentowała się ekipa Cracovii w lutym 2023 roku, kiedy przyjechało ich 150.









W latach 2020-2023 "Pasy" miały dość długą przerwę w wizytach na naszym stadionie. Z powodu koronawirusa, a także zakazów wyjazdowych, musieli opuścić trzy wyjazdy. Z kolei na koniec lutego 2020 roku zaliczyli wyjazd w 600 osób. Rok wcześniej "Pasy" dwukrotnie obecne były na naszym stadionie Najpierw w lutym 2019 r. przyjechali pociągiem specjalnym w 900 osób (w tym GKS Tychy, Sandecja i Tarnovia) z oprawą "Bianco Rosso". W rundzie wiosennej sezonu 2018/19, Cracovia zaliczyła najskromniejszy wyjazd na nasz stadion w ostatnich latach - zaledwie 105 osób z jedną flagą.

















