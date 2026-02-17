Kibice Cracovii organizują specjala do Warszawy

Cracovia na wyjazdowym meczu z Legią w lutym 2019r. - fot. Mishka / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Kibice Cracovii organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią, który rozegrany zostanie przy Ł3 w niedzielę, 8 marca o 20:15. Kibice "Pasów" za przejazd pociągiem wraz z biletem na mecz zapłacą 185 złotych.

REKLAMA

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w listopadzie 2024r., Cracovia stawiła się pociągiem specjalnym w 1010 osób. Zdecydowanie skromniejsza była delegacja "Pasów" w grudniu 2023 roku, kiedy w klatce naszego stadionu obecnych było zaledwie 110 przyjezdnych. Podobnie prezentowała się ekipa Cracovii w lutym 2023 roku, kiedy przyjechało ich 150.


 

W latach 2020-2023 "Pasy" miały dość długą przerwę w wizytach na naszym stadionie. Z powodu koronawirusa, a także zakazów wyjazdowych, musieli opuścić trzy wyjazdy. Z kolei na koniec lutego 2020 roku zaliczyli wyjazd w 600 osób. Rok wcześniej "Pasy" dwukrotnie obecne były na naszym stadionie Najpierw w lutym 2019 r. przyjechali pociągiem specjalnym w 900 osób (w tym GKS Tychy, Sandecja i Tarnovia) z oprawą "Bianco Rosso". W rundzie wiosennej sezonu 2018/19, Cracovia zaliczyła najskromniejszy wyjazd na nasz stadion w ostatnich latach - zaledwie 105 osób z jedną flagą.









tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.