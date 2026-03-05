Bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

Tydzień po meczu z Zastalem koszykarze Legii podejmować będą w hali na Bemowie drużynę Śląska Wrocław. To spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 21 marca o godzinie 17:30. Bilety na mecz kupować można TUTAJ.

Zapraszamy na Bemowo, gdzie liczymy na wsparcie naszym kibiców. Oprócz sportowych emocji na parkiecie, publiczność zebrana w hali przy Obrońców Tobruku będzie świadkiem występów Cheer Angels. Najmłodsi kibice będą mogli skorzystać bezpłatnie z kącika dziecięcego, zaś w przerwie meczu będziemy mieli dla Was kolejną odsłonę Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której wysoką nagrodę zgarnie kibic, który trafi jedną z trzech prób z połowy boiska.



Nie może Cię z nami zabraknąć! Kup bilet już dziś i wspierają koszykarską Legię broniącą tytułu mistrza Polski.



Cennik biletów na mecz ze Śląskiem:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.





