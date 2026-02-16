Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi ulegli w sparingu 2-4 zespołowi Rakowa Częstochowa. Zespół U16/U17 wygrał z kolei z Rakowem 1-0. Legia U15 pokonała 3-0 rówieśńików z Lecha Poznań, a w meczu drużyn o rok młodszych padł wynik 1-5 dla Legii. W sumie legonisći wygrali 8 z 9 meczów rozgrywanych tej zimy z lechitami. Legia U13 i U12 rozegrały sparingi z Chemikiem Bydgoszcz. Zespoły U8-U11 zagrały z kolei z Wartą Gorzów. Oprócz tego zespół U10 zagrał następnego dnia z MKS Piaseczno, a zespół U11A - z AP bronowice Lublin.

Sparing U19 (2007/8 i mł.) : Legia Warszawa 2-4 (1-1) Raków Częstochowa

Gole:

0-1 17 min.

1-1 30 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (as. Stanisław Kubiak)

2-1 49 min. Maksymilian Dołowy (as. Jan Gawarecki)

2-2 63 min.

2-3 67 min.

2-4 77 min.





Od 60' Legia grała w 10 po drugiej żółtej kartce dla Marcela Laszczyka





Legia: Konrad Kassyanowicz - Bartosz Jukowski [09](63' Igor Owczarczyk [09]), Franciszek Pollok, Maksymilian Dołowy - Alex Cetnar, Marcel Laszczyk [10], Jakub Gliwa [09](87' Jan Gawarecki), Stanisław Kubiak (46' Dawid Foks) - Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09](46' Kajetan Brzeziński), Fabian Mazur [09](63' gracz testowany), Jan Gawarecki (70' Vu Hoang Nguyen [09])





Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski i Julien Tadrowski





Sparing U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa 1-0 (0-0) Raków Częstochowa

Gol:

1-0 60 min. Oliwier Altewęgier (as. Wiktor Zugaj)





Legia: Stanisław Kwiatkowski [10] - Marek Suchodół [10](60' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10](70' Marek Suchodół) [10], Oskar Krakowiak (46' Jarosław Kuc [10]) - Igor Brzeziński [10], Adam Łukasiewicz [10] (46' Xavier Dąbkowski [10]), Franciszek Stępniewski [10](80' Dawid Rodak) [10], gracz testowany I (46' Wiktor Zugaj) - Tymoteusz Leśniak [10](46' Igor Lechecki [10]), Dawid Mastalski (60' Filip Kwiecień [10]), Oliwier Altewęgier [10]





Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył





Sparing U15 (2011 i mł.): Lech Poznań 0-3 (0-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 12 min. Michał Kucała b.a.

0-2 24 min. Michał Kucała (as.Cyprian Lipiński)

0-3 72 min. Filip Reszka (as. Aleks Szybalski)





Legia: Jan Nowicki (50' Gabriel Magdziak) - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski (61' Maciej Trzupek) - Jan Kaczorowski, Filip Reszka (75' Antoni Kośmider) , Kajetan Zaliwski (61' Szymon Piegat) - Kacper Kwiatkowski (75' Stanisław Maisiuk), Michał Kucała (57' Fryderyk Paprocki), Szymon Traczykowski [12](73' Mikołaj Ćwikilewicz)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Sparing U14: Lech Poznań 1-5 (0-3) Legia Warszawa

Gole:

0-1 7 min. Bartłomiej Cząstka (as. gracz testowany II)

0-2 15 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)

0-3 38 min. Bartłomiej Cząstka (as. Filip Jasiński)

1-3 41 min.

1-4 61 min. Karol Szczepek (as. Nikodem Staroń)

1-5 76 min. gol samobójczy





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Antoni Strąk, Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Krzysztof Opanowski, Klaudiusz Półtorak, Filip Jasiński, gracz testowany I, Nikodem Staroń, zawodnik testowany II, Bartłomiej Cząstka, Oskar Marzec, Michał Har, Karol Szczepek, Adam Smoła, zawodnik testowany III, Karol Grzyb

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing U13 (2013 i mł.): Legia Warszawa - Chemik Bydgoszcz

Strzały 2 polowa: Legia 14(4) - Chemik 2 (1)





Legia: Antoni Kulpiński - Bronisław Partyka [14], Szymon Płoński, Michael Oyedele, gracz testowany, Konstantsin Yushkavets [14], Maksymilian Pająk, Oliwier Siuda, Alekander Cwyl, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Julian Kusak [14], gracz testowany, gracz testowany

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Całkiem ciekawy mecz Legii U13 z Chemikiem Bydgoszcz. Grano tym razem w składach 11-osobowych na pełnowymiarowym boisku. Prowadzącym grę legionistom nie było łatwo tworzyć dogodne sytuacje bramkowe, ale parokrotnie poważnie zagrozili bramce gości.





Sparing U12 (2014 i mł.): Legia Warszawa - Chemik Bydgoszcz





Strzały: Legia 35(13) - Chemik 6(5)





Legia: Stanisław Czajka - Eryk Cybulski [15], Igor Czaja, Wiktor Ugniewski, Tymoteusz Obierak [15], Stefasn Wang, Jan Kordek, Diego Koral, Maksymilian Juwa, Kacper Tryc, Jan Golański, Alex Nowak, Antoni Sroczyński [15], Feliks Chaciński, gracz testowany

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Interesująca była już pierwsza połowa meczu U12 Legia - Chemik Bydgoszcz 2014. Goście byli bardzo groźni, powtarzalnie, przy stalych fragmentach gry (a widzowie mogli mieć, i to nie raz, deja vu z piątkowego meczu pierwszego zepsołu Legii z GKS Katowice), Legia sporo okazji, choć raczej zmuszona była do strzałów z z dystansu. Po przerwie Legia była jeszcze aktywniejsza, co dawało pewne efekty w posdtaci dogodniejszych sytuacji, acz w ostatnim kwadransie goście zaczęli się odgryzac i groźnie kontrowali. Co by nie mówić o mecz, Chemik był tego dnia na pewno skuteczniejszy.





Sparing U11 (2015 i mł.) Legia Warszawa - Warta Gorzów Wlkp.





Strzały (celne): Legia 73[42] - Warta 0





Legia: Oliwier Kawczyński, gracz kl. partnerskiego - Karol Giera, gracz kl. partnerskiego, Michał Sadoch, Dawid Kłak, Iwo Pawelczak, Maks Długopolski, Antoni Regulski-Lokanga, Cezary Kuś, Marcel Uściniak, gracz kl. partnerskiego

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Sparing U11 (2015 i mł.) Legia Warszawa - AP Bronowice Lublin





Pracowity weekend Legii U11. Najpierw kilku graczy wystąpiło w sparingu Legii U12. Następnie jeden skład rozegrał sparing z Wartą Gorzów (strzały: 73[42] - 0). W niedzielę z kolei odbył się całkiem ciekawy mecz sparingowy z lubelskim AP Bronowice.





Sparing U10 (2016 i mł.) Legia Warszawa - Warta Gorzów Wlkp.





Strzały (celne): Legia 71 (51) - Warta 11 (9)





Legia; Jerzy Kośnik, Olaf Olaś, Maksymilian Kowalski, Oliwier Bednarz [17], Jakub Kotlimowski, Mikołaj Śliwiński, gracz testowany, 4 gracze klubów partnerskich

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Filip Jadacki, Aleksander Waniek





Sparing U9 (2017 i mł.) Legia Warszawa - Warta Gorzów Wlkp.





Legia: Miłosz Smułka - Czesław Jarzyński, Kuba Ratyński, Kazimierz Marek, Alek Kornaszewski, Tadeusz Bratos, Antoni Dobkowski, Matvij Chyryba, Mateusz Wierzejski, Marcel Mrugalski

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski.





Sparing U8 (2018 i mł.) Legia Warszawa - Warta Gorzów Wlkp.





Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Jakub Klimejko, Wincent Chaciński + 2 gracze testowani

Trener: Łukasz Wawer





Zespół Akademii Legii z rocznika 2018 rozegrał sparing z rówieśnikami z Warty Gorzów. Tu było chyba najciekawie z wszystkich 4 sobotnich pojedynków z Wartą. Legioniści zaczęli dobrze, ale gorzowianie walczyli zacięcie i pozostawali "w kontakcie" do samego końca.



