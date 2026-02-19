Konferencja

Papszun: Ten zespół się nie podda

- Patrząc z perspektywy tabeli, mogłoby się wydawać, że Wisła jest faworytem, ale my gramy u siebie. Dziś są pewne zagrożenia tego grania u siebie, ale wierzę, że kibice rozumieją naszą sytuację i to, że razem tylko możemy z tego wyjść. Jakiekolwiek działania przeciwko drużynie i piłkarzom nie pomogą, a tylko będą pomagały przeciwnikowi, budowały przeciwnika. Wierzę, że atut naszego boiska będzie dużym atutem i wspólnie z kibicami to pociągniemy i to zwycięstwo w końcu osiągniemy - mówi przed meczem z Wisłą Płock trener Legii Warszawa, Marek Papszun. 

- Wierzę w zespół i to, co robimy każdego dnia, że zobaczymy tę Legię o innym obliczu, zwycięską, bez względu na to, jak ten mecz się potoczy, bo tego nie wiemy. Chcę prosić kibiców, żeby byli z nami, dopingowali, ciągnęli to razem z nami. Mogę obiecać, że ten zespół się nie podda, bo w żadnym momencie jeszcze się nie poddał i to jest bardzo ważne – wiara i niepoddawanie się do końca będzie ważne w każdym spotkaniu, nie tylko w tym.


- Łatwiej jest dziś drużynom, które były skazane na walkę o utrzymanie, a są wysoko w tabeli. Zupełnie inny mental jest w takiej drużynie i to widać. Siedzenie, użalanie się, martwienie, zrzucanie odpowiedzialności to najgorsze działanie, które mogę podjąć jako trener. Mogę swoimi kompetencjami, doświadczeniem pomóc drużynie i na pewno będę to robił każdego dnia, bez względu na wynik każdego poszczególnego meczu. Wierzę, że z tego wyjdziemy.


 


Sytuacja kadrowa

- Sytuacja kadrowa się poprawia, zawodnicy wracają i to jest pocieszające, ale wypadli z powodu kartek Pankov i Kapustka. To się zaczyna bilansować, ale najważniejsze, że zawodnicy wracają do zdrowia i kadra jest bardziej kompletna.

Inny mikrocykl

- Ten mikrocykl jest specyficzny, bo dłuższy, zawodnicy dłużej przebywają w LTC, ale nasza sytuacja jest trudna i musimy włożyć więcej wysiłku. To, co zrobiliśmy, nie wystarcza, mimo że pracujemy ciężko. Zawodnicy podchodzą jak należy i robią bardzo dużo, żebyśmy wyszli z tej sytuacji. Robimy wszystkiego więcej, mamy więcej czasu na trening boiskowy i pozaboiskowy. Działania mentalne będą kluczowe. Chciałem dać inny bodziec zawodnikom, stąd zaprosiłem trenera Krzysztofa Kosedowskiego i Arka Wrzoska, żeby popracowali z nami i fizycznie, i pod kątem szeroko pojętego mentalu. To nie jest nic nadzwyczajnego, ja takie rzeczy robię zawsze. Musimy działać jeszcze bardziej i dać z siebie więcej, bo chcemy ten potencjał, który mamy, pokazać i zdobywać punkty, bo nasza sytuacja jest trudna.

Debiut Adamskiego

- Możemy się spodziewać debiutu Rafała Adamskiego, bo każdy zawodnik z kadry rywalizuje o miejsce w składzie. W związku z tym, że mamy słabe wyniki, szukamy zmian personalnych, a one mogą nastąpić nie tylko w przodzie, ale też na innych pozycjach.

Wisła Płock

- Statystyki są istotne, ale nie mają takiego przełożenia w kontekście jednego meczu. Patrzę na działania przeciwnika i czego możemy się spodziewać. Wisła bardzo dobrze broni, ale dużo dzieje się w jej polu karnym i tu widzimy swoje szanse. Są też groźni w ataku, potrafią kreować sytuacje, atakują dużą liczbą zawodników. To, że są wysoko w tabeli, jest zasługą pracy i strategii trenera Misiury. Jest klarowność działań i wiemy, czego się spodziewać, jakie są ich mocne i słabe strony. Teraz trzeba to przełożyć na mecz.


- Nie będę owijał w bawełnę, bo niestety ta bramka do szatni w Katowicach nas rozbiła. Zwykle przerwa pomaga zawodnikom, a nam ta przerwa nie pomogła, a zaszkodziła i nie mogliśmy się pozbierać. Prowadziliśmy, a nie zdołaliśmy tego utrzymać, nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że będziemy umieli sobie z tym poradzić, bo była zbyt duża dysproporcja między połowami. Trochę jakbyśmy nie wyszli z szatni na drugą połowę. Wierzę, że wyciągnęliśmy wnioski. Mogą się zdarzyć różne momenty, fragmenty meczu, ale to nieakceptowalne, żebyśmy grali takie dwie różne połowy.


 


Transfery

- Trudno odpowiedzieć, czy ktoś odejdzie. Dopóki okienko jest otwarte, można się spodziewać ruchów wychodzących z klubu, ale dzisiaj żadnych decyzji nie ma i informacji, którymi mógłbym się podzielić.




Komentarze (21)

Tekken (L) - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Panie Marku jestem z Panem i wielu liczy że ogarnie Pan to.

saasuollo - 18 minut temu, *.interkam.pl

napewno nie podda sie Kacperek i z uporem maniaka bedzie wpuszczal wszystko co leci w swiatlo bramki

Fan Kacpera - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Niestety ta gadka nie przekonuje. To jest tak triche na alibi mam wrażenie.
I co oni mają z tym mentalem co gadają za każdym razem. To są niby zawodowcy którzy grają profesjonalnie w piłkę i biorą za to nie małe wynagrodzenia i wtedy im mentalność przegranych nie przeszkadzać czy jak?Nagle zapomnieli jak się w piłkę gra i walczy na boisku???
Zmiany personalne to na bramce w pierwszej kolejności bo każdy kolejny mecz z Tobiaszem jako nr 1 jest przepisem na kolejną przegrana..
Teraz kibice są im potrzebni razem zaczynają się gadki że razem jedziemy na tym wózku i razem i razem. A przepraszam bardzo do tej pory nie mieli wsparcia przez tyle meczy w kibicach czy domowych czy wyjazdowych. Jak w końcu usłyszeli że ludzie mają dość i glosno zaczęli to mówić i wyrażać to już jesteśmy razem w tym tak?
Wszyscy liczyli że coś się zmieni z nowym sztabem ale jak narazie nie zanosi się na cuda i ewentualna wygraną z Wisła też nie wiele tu zmieni bo jak zdiagnozował to dyrektor sportowy Legia cierpi na chorobę obecnie co się objawia brakiem wygrywania

Cyrku na kółkach ciąg dalszy.
Tak prawda

Korda - 28 minut temu, *.orange.pl

Jest duża szansa na zwycięstwo ponieważ wykartkował się Kapustka, Papszun nie wystawia Tobiasza , Rajovicia i już mamy trzech do przodu . Teraz tylko dosztukowac młodych którym jeszcze zależy bo na te gwiazdy czekają już gwizdy a i tak nie rusza swojej piz.. Dokończcie sobie sami

Stanley - 36 minut temu, *.play.pl

ciekawe czy żyje ktoś/jakikolwiek kibic, człowiek co pamięta spadek w 1936

ja - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

ja bym jeszcze sztab szkoleniowy wzmocnił żeby jeździć na trzy autobusy ...
A później targujemy się o Adamskiego , korporacja miodulskiego lichwiarza co on zrobił z tym klubem !

Lupus - 47 minut temu, *.centertel.pl

A kto przyjdzie - może jakiś obrońca!

Zosiek - 51 minut temu, *.jmdi.pl

Z Wisłą w plecy, przybył sędziuje, Legia spada papszun cienki bolek nic nie zrobił amen😢

Emeryt - 54 minuty temu, *.play-internet.pl

Co tydzień żyjemy nadzieją na zwycięstwo i nici. Zostało 13 kolejek i nikt nam się nie podłoży

Mateusz z Gór - 58 minut temu, *.orange.pl

Atut własnego boiska? Chyba raczej kartofliska.

Wisła to typowy zespół, który potrafi wykorzystać stały fragment. Aby temu zapobiec po pierwsze należy samemu zaskoczyć rywala, czyli posadzić Tobiasza i postawić na bramkarza, który wyjdzie czasem do piłki. Zamiast tego zobaczymy Kacperka, a po meczu płacz, że rywal miał dwie sytuacje i zdobył dwa gole, a my kreowaliśmy grę w poprzek, ale jak już rywal strzelił to się zamurował.

Jaca - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Co, już nawet u siebie się boją grać? Pana piłkarze dotąd mieli w d... co śpiewamy. Jeśli pan kapitan "nie gwizdajcie na nas" znowu się obsrał i przenosi to na innych, niech odda opaskę i idzie do Wieczystej. O ile go zechcą. Pieścidełka, gwiazdy jednego podpisu i lansu.

TBox - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Panie Marku, kibice będą z Legią jak zobaczą m.in młodych walczących, a nie pokraki typu Mileta.

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr

Ten zespół już się poddał niestety.

Exodus - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de

Mamy właściciela biedaka. Dopóki nie odejdzie, dopóty nic znaczącego się nie zmieni. Limit szczęścia się wyczerpał. Nie ma już nawet kogo sprzedawać za poważne pieniądze jak w poprzednich latach. Słyszałem głosy, że staliśmy się średniakiem ligi. Absolutnie się nie zgadzam. Gdybyśmy byli średniakiem ligi to bylibyśmy w środku tabeli. Tymczasem, aktualna pozycja, która również w ostatnich sezonach się zdarzała, oznacza, że my jesteśmy outsiderem tej ligi i najwidoczniej już czas na spadek, aby to dotarło do tych co zyją jeszcze przez pryzmat historii Legii. Niestety jest to smutne, boli w chu*, ale taka jest prawda. Ja już to zrozumiałem...tylko spadek może nam się pozbyć tego Pudla. Oby tylko nie było z deszczu pod rynnę bo to zupełnie inny temat. Pozdro dla wszystkich.

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.70.100

Legia po stracie bramki nie ma żadnego pomysłu na grę i wtedy się poddaje...:-/

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

To może w końcu trzeba zacząć grać bo sytuacja jest coraz gorsza a nie gadać!!!

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Panie Marku wierzę w pana! Ciśniemy!
Pocieszające jest to ze raków zazwyczaj nie odpalał na początku i później się rozkręcał... zaczątki formy było już widać z gieksa, teraz trzeba podciągać resztę....
Jedyne co mnie martwi to zestaw sędziów..... nawet jak lepsza gra będzie to może to nie wystarczyć na przybyła...... trudno poczekam jeszcze tydzień.... 🤨😟

Maro - 1 godzinę temu, *.orange.pl

🤡

Panie Marku, Pan sie nie boi ! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Najważniejsze jest mistrzostwo Polski, wyniki są bez znaczenia 😇

Grzesiek85 - 1 godzinę temu, *.play.pl

W razie niepowodzenia już wiadomo, że kibice winni.
Brawo Marek, szybko poszło.
Ehh...
Do roboty patałachy za miliony.

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Marek nie wystawiaj tylko tego gamonia Tobiasza....już prędzej Rajovic coś strzeli niż om coś obroni....dramat...I chodyna do rezerw... czuje ze wtedy wygramy...

