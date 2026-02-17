Otwarty trening naborowy sekcji rugby kobiet

REKLAMA

Nie będzie to klasyczny sprawdzian sportowy, lecz bezpieczna i przyjazna przestrzeń do pierwszego kontaktu z rugby. Celem wydarzenia jest stworzenie atmosfery, w której każda uczestniczka – niezależnie od wieku, doświadczenia czy aktualnej formy – będzie mogła spróbować treningu, zadać pytania i sprawdzić, czy rugby to droga dla niej.



Trening skierowany jest do dziewczyn i kobiet od 12. roku życia, z podziałem na grupę młodzieżową oraz seniorską. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie sportowe ani specjalne przygotowanie fizyczne. Wystarczy chęć spróbowania.











Zajęcia poprowadzą trenerzy Legia Rugby Sekcja Kobiet. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będą również zawodniczki drużyny oraz sztab szkoleniowy, gotowi do rozmów i odpowiedzi na indywidualne pytania. Organizatorzy podkreślają, że podczas pierwszego kontaktu z drużyną nie ma presji ani oceniania – najważniejsze jest komfortowe wejście w świat sportu.



Integralną częścią wydarzenia będzie strefa wsparcia. Na miejscu obecna będzie psycholog sportu Weronika Buczek, otwarta na rozmowy dotyczące emocji, stresu, budowania pewności siebie czy obaw związanych z rozpoczęciem przygody ze sportem. Klub chce pokazać, że zawodniczka traktowana jest całościowo – nie tylko przez pryzmat formy fizycznej, ale również dobrostanu psychicznego.



W programie przewidziano także strefę zdrowia i regeneracji, w której uczestniczki będą mogły porozmawiać z fizjoterapeutami o bezpiecznym starcie w sporcie, profilaktyce urazów czy powrocie do aktywności po przerwie. Organizatorzy zapowiadają również drobne upominki dla uczestniczek – symboliczny gest z okazji Dnia Kobiet.



– Chcemy pokazać kobiecą siłę – fizyczną i mentalną. Rugby to coś więcej niż sport. To odwaga, charakter, pewność siebie i wsparcie drużyny. Każda kobieta może przyjść taka, jaka jest. Reszta przychodzi z czasem – podkreślają przedstawiciele sekcji.



Legia Rugby Sekcja Kobiet rywalizuje w olimpijskiej odmianie rugby 7. Treningi w sekcji są bezpłatne, a klub zaprasza do udziału zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu ze sportem, jak i te wracające do aktywności po przerwie.



Partnerami wydarzenia są Restauracja KURA Buffalo Wings oraz OSiR Mokotów.





Szczegóły wydarzenia:

📅 8 marca 2026 r.

🕚 11:00–13:30

📍 OSiR Mokotów – boisko Orlik

ul. Kazimierzowska 60, Warszawa







Kontakt:

📧 kobiety@legiarugby.com

📱 Facebook / Instagram Legia Rugby Sekcja Kobiet