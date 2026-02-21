Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 3-1 Skra Częstochowa

Samuel Sarudi - fot. Kazik Koper
W ostatnim meczu sparingowym podczas przygotowań do rundy wiosennej Legia II Warszawa wygrała z III-ligową Skrą Częstochowa 3-1.

28 lutego o godzinie 13:00 legioniści zmierzą się w ramach rozgrywek III ligi na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. 


 


Sparing: Legia II Warszawa 3-1 (0-0) Skra Częstochowa

1-0 - 48' Adam Ryczkowski

2-0 - 57' Dawid Kiedrowicz

3-0 - 83' Samuel Sarudi

3-1 - 90+3' Przemysław Sajdak (k)


Legia II (1. połowa): Jan Bienduga - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Łukasz Góra, Filip Jania - Samuel Sarudi, Maciej Ruszkiewicz, Mateusz Możdżeń - Dawid Kiedrowicz, Adam Ryczkowski, Cyprian Pchełka




