Sparing: Legia II Warszawa 3-1 Skra Częstochowa

W ostatnim meczu sparingowym podczas przygotowań do rundy wiosennej Legia II Warszawa wygrała z III-ligową Skrą Częstochowa 3-1.
28 lutego o godzinie 13:00 legioniści zmierzą się w ramach rozgrywek III ligi na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.
Sparing: Legia II Warszawa 3-1 (0-0) Skra Częstochowa
1-0 - 48' Adam Ryczkowski
2-0 - 57' Dawid Kiedrowicz
3-0 - 83' Samuel Sarudi
3-1 - 90+3' Przemysław Sajdak (k)
Legia II (1. połowa): Jan Bienduga - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Łukasz Góra, Filip Jania - Samuel Sarudi, Maciej Ruszkiewicz, Mateusz Możdżeń - Dawid Kiedrowicz, Adam Ryczkowski, Cyprian Pchełka