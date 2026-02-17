Znamy rywali turnieju finałowego MP U-19

Drużyna Profbud Legii Warszawa poznała rywali w turnieju finałowym Mistrzostw Polski do lat 19, które w dniach 25 lutego - 1 marca odbędą się w Sopocie. Podopieczni Michała Spychały zagrają w grupie z Treflem Sopot, GTK Gliwice i Basketem Poznań. Dwie najlepsze drużyny z grupy zapewnią sobie awans do półfinału (28 lutego), w którym zmierzą się z drużynami z miejsc 1-2 z drugiej grupy.

Finały oraz mecz o 3. miejsce rozegrane zostaną w niedzielę, 1 marca. Drużyny z miejsc 3. w grupie zagrają o miejsce piąte, a zespoły, które zajmą czwarte miejsca po fazie grupowej, zmierzą się w spotkaniu o miejsce siódme.



