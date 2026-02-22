Trzy medale legionistek w HMP seniorów. Górska wicemistrzynią

Na kortach Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa Polski seniorów w teisa. Zawodnicy Legii zdobyli trzy medale. Wicemistrzyią kraju w singlu została Daria Górska, która w sobotnim, zaciętym finale, przegrałą z Inką Wawrzkiewicz (Sopot Tenis Klub) 6-7(7), 5-7.

W grze podwójnej brązowe medale zdobyły Daria Górska oraz Monika Stankiewicz, które mecz o finał przegrały z Sarą Husar oraz Orianą Gniewkowską. W mistrzostwach startowali także: Agata Konarska, Natalia Kłys, Joachim Szamborski i Jan Kluczyński.





Wyniki legionistów:

I runda: Daria Górska - Oriana Gniewkowska (GAT Gdańsk) 6-3, 6-3

II runda: Daria Górska - Victoria Kapcia (GAT Gdańsk) 6-2, 1-6, 6-4

1/4 finału: Daria Górska - Joanna Strzelecka (Toruńska Akademia Pro Tenis)

1/2 finału: Daria Górska - Sara Husar (Kubala Ustroń) 6-3, 7-6 (5)



Finał: Daria Górska - Inka Wawrzkiewicz (Sopot Tenis Klub)



II runda el.: Agata Konarska - Aleksandra Brzezińska (Avia Świdnik) 6-4, 6-0

I runda: Agata Konarska - Ewa Czapulak (TT Złotoryja) 0-6, 4-6



I runda el.: Jan Kluczyński - Bartosz Warzywoda (Nafta Zielona Góra) 6-0, 6-0

II runda el.: Jan Kluczyński - Jan Konieczny (SiR Wrocław) 6-1, 6-0

I runda: Jan Kluczyński - Adam Dąbrowski (GAT Gdańsk) 1-6, 6-0, 2-6



I runda el.: Joachim Szamborski - Antoni Gadzaliński (Górnik Bytom) 6-3, 6-3

II runda el.: Joachim Szamborski - Aleksander Białowolski (Pol-Sart Lublin) 4-6, 6-1, 10-7

I runda: Joachim Szamborski - Kacper Czyrek (KS Czarni) 7-5, 6-0

II runda: Joachim Szamborski - Filip Kosiński (KT Szczawno-Zdrój) 4-6, 5-7



I runda: Daria Górska/Monika Stankiewicz - Joanna Stzelecka (Toruńska Akademia Pro Tenis)/Kinga Wahl-Maniecka (Górnik Bytom) 6-2, 6-0

1/4 finału: Górska/Stankiewicz - Ewa Czapulak (TT Złotoryja)/Kornelia Krześniak (Tenis Kozerki) 6-2, 6-3

1/2 finału: Górska/Stankiewicz - Oriana Gniewkowska (GAT Gdańsk)/Sara Husar (Kuala Ustroń) 3-6, 5-7



I runda: Natalia Kłys/Hanna Jankowska (GAT Gdańsk) - Oriana Gniewkowska (GAT Gdańsk)/Sara Husar (Kubala Ustroń) 2-6, 1-6



I runda: Agata Konarska/Iga Piotrowska (MTC) - Julia Daroszewska (Tenis Kozerki)/Barbara Straszewska (Fundacja Team RH+) 4-6, 5-7



