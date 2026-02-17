Kiryłło finalistą turnieju ITF J60 w Puszczykowie

Bardzo dobry występ zaliczył tenisista Legii podczas turnieju ITF J60, rozgrywanego w Puszczykowie na kortach Angie Kerber Tennis Academy. Filip Kiryłło w grze pojedynczej dotarł do finału, gdzie ostatecznie przegrał 3-6, 3-6 z Michałem Pielatem z AZS-u Poznań.
REKLAMA
Wyniki legionisty:
I runda: Filip Kiryłło - Francesco Panescchi (Włochy) 2-6, 7-6(4), 7-5
II runda: Filip Kiryłło - Hugo Paweł Rytelewski 3-6, 6-4, 7-6(5)
1/4 finału: Filip Kiryłło - Antoni Kasperski 6-1, 6-2
1/2 finału: Filip Kiryłło - Hubert Plenkiewicz 7-6(6), 2-0, ret.
Finał: Filip Kiryłło - Michał Pielat 3-6, 3-6
I runda: Filip Kiryłło/Hubert Plenkiewicz - Vincent Fletcher (Wielka Brytania)/Hugo Rytelewski 4-6, 5-6