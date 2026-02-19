Futsal

W niedzielę mecz futsalistów z Red Dragons Pniewy

fot. Joanna Bydler
Bodziach
W najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 futsaliści Legii rozegrają ekstraklasowe spotkanie z Red Dragons Pniewy. Legioniści powalczą przed własną publicznością ze "Smokami" po raz drugi w przeciągu kilku tygodni. Obie drużyny w połowie stycznia mierzyły się w 1/8 finału Pucharu Polski i wówczas górą, po dogrywce, byli legioniści, którzy zwyciężyli 6-5.

Legia po 19 kolejkach zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 30 punktów. Ekipa z Wielkopolski jest 9., z czterema punktami mniej od Legii.


 


Red Dragons wciąż mają szanse na awans do fazy play-off, więc z pewnością na parkiecie łatwo skóry nie sprzedadzą. Wierzymy, że głośny doping warszawskiej widowni poniesie Legię do dziesiątej ligowej wygranej w obecnych rozgrywkach i przybliży do gry w play-off, najlepiej z miejsca wyższego niż ósme.

Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) i 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz bezpłatnie.

🗓️ niedziela, 22 lutego 2026 r. ⏰ 16:00
📍 Warszawa
🎟️ 15 zł / 25 zł




tagi:
