Porażka juniorów w Katowicach

W ostatni weekend swoje spotkanie rozegrała tylko jedna drużyna hokejowej Legii - nasi juniorzy w Katowicach mierzyli się z tamtejszą GieKSą. Gospodarze wygrali pewnie, ale legioniści zbierają cenne doświadczenie. Bramki dla Legii zdobyli Kućmierz, Jurek i Woźniak.
JUNIOR
GKS Katowice 16-3 (6-1, 4-0, 6-2) AH Legia
Bramki: O.Kućmierz (as.S.Wróbel), A.Jurek, B.Woźniak (as.S.Wróbel)
Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, S.Szymczak, O.Kućmierz, G.Kvashin, A.Jurek, S.Wróbel, P.Podrażka, M.Krawczyński, B.Woźniak,