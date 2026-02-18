Hokej

Porażka juniorów w Katowicach

W ostatni weekend swoje spotkanie rozegrała tylko jedna drużyna hokejowej Legii - nasi juniorzy w Katowicach mierzyli się z tamtejszą GieKSą. Gospodarze wygrali pewnie, ale legioniści zbierają cenne doświadczenie. Bramki dla Legii zdobyli Kućmierz, Jurek i Woźniak.

JUNIOR

GKS Katowice 16-3 (6-1, 4-0, 6-2) AH Legia 
Bramki: O.Kućmierz (as.S.Wróbel), A.Jurek, B.Woźniak (as.S.Wróbel)


Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, S.Szymczak, O.Kućmierz, G.Kvashin, A.Jurek, S.Wróbel, P.Podrażka, M.Krawczyński, B.Woźniak, 




