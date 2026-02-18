Legioniści na podium w turnieju OTK U-18 w Pszczynie

Tenisista Legii, Kuba Marciniak zajął 3. miejsce w deblu w turnieju Tennis Europe U14, kat. 3, który rozegrany został w Szwecji. Michał Żukowski zajął drugie miejsce w singlu w WTK Skrzatów w Krakowie.

W turnieju OTK do lat 18 w Pszczynie, drugie miejsce w deblu zajęła Zuzanna Zembrzuska. Do półfinału debla dotarła Hanna Bubnova, z kolei grę podwójną mężczyzn wygrał Jan Pasiorowski, wraz ze Stanisławem Zarańskim (Sopot Tenis Klub).



Wyniki legionistów na OTK U-18 w Pszczynie:

II runda: Zuzanna Zembrzuska - Maja Dziembała 6-1, 6-2

1/4 finału: Zuzanna Zembrzuska - Lena Uzdowska 6-1, 1-6, 5-7



I runda: Hanna Bubnova - Milena Jandera 3-6, 1-6



I runda: Navtej Manjunathan - Marcel Banaś 1-6, 1-6



I runda: Jan Pasiorowski - Maksymilian Żurek 3-6, 4-6



I runda: Raggul Nithilan Kanakasabapathy - Szymon Ciemny 0-6, 1-6



I runda: Jan Pasiorowski/Stanisław Zarański (Sopot Tenis Klub) - Paweł Kolasa/Mikołaj Szlachcic 6-1, 6-4

1/2 finału: Pasiorowski/Zarański - Piotr Paszkiewicz/Marcel Swoboda 6-2, 6-3

Finał: Pasiorowski/Zarański - Kornel Kowalczyk/Maksymilian Żurek 6-3, 6-2



I runda: Zuzanna Zembrzuska/Zofia Wojcieszak (GKS Katowice) - Maja Dziembała/Aleksandra Pisiak 6-2, 6-2

1/2 finału: Zembrzuska/Wojcieszak - Aleksandra Leś/Weronika Skowrońska 3-6, 6-2, 11-9-

Finał: Zembrzuska/Wojcieszak - Lena Murawska/Wiktoria Nowicka 7-5, 5-7, 8-10



I runda: Hanna Bubnova/Yulia Nalivaika (Tenis Kozerki) - Aleksandra Matysiak/Lena Uzdowska 6-1, 3-6, 10-6

1/2 finału: Bubnova/Nalivaika - Lena Murawska/Wiktoria Nowicka 0-6, 2-6