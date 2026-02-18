Legiometr - zarząd szoruje po dnie, Papszun traci zaufanie

Od wielu miesięcy w naszym serwisie działa narzędzie, które nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala badać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii. Codziennie oceniacie pracę zarządu Legii Warszawa i trenera pierwszej drużyny. W końcówce grudnia notowania poszły w górę, ale początku nowego roku wasze oceny stopniowo maleją.

Wskaźnik oceny zarządu działa od połowy listopada. Tylko na krótki moment wydostał się ze strefy KATASTROFA - trwało to przez pierwszy tydzień przygotowań. Obecnie oscyluje w okolicy 10 punktów na 100 możliwych.





Wzkaźnik Mareka Papszuna na starcie pracy z zespołem wynosił ok. 60, a tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej jego notowania wzrosły nawet do 75 w skali 0-100. Potem jednak obejrzeliśmy trzy kolejne mecze "Wojskowych" bez zwycięstwa i ocena pracy szkoleniowca zdecydowanie się obniżyła. W ostatnich 7 dniach spadła do poziomu SŁABO - legiometr wskazuje liczbę 33..

Zachęcamy do codziennego aktywnego udziału w badanu barometru nastrojów związanych z pracą trenera i zarządu klubu!













‌‌ Na czym polega Legiometr?

- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.

- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.

- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia ( zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.





💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.





💡AKTUALNE WSKAZANIE LEGIOMETRU DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ





Przyciskami na czarnej belce możecie przełączać aktywne Legiometry.





Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (18.02.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.




