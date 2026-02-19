Młodzież

Bartosz i Filip Przybyłko podpisali kontrakty z Legią

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

Bartosz Przybyłko podpisał pierwszy zawodowy kontrakt z Legią Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

Ofensywny pomocnik występuje w Legii od lata 2023 roku. Do akademii trafił z Wisły Kraków razem ze swoim starszym bratem, Filipem. W ubiegłym sezonie występował w zespole U-15, a obecnie występuje w drużynie U-16.


 


Nową umowę z Legią Warszawa podpisał też pomocnik rezerw, Filip Przybyłko. Umowa obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia o rok. Filip Przybyłko występuje w barwach Legii od 2023 roku, obecnie jest zawodnikiem rezerw.




