Wyczekana wygrana!

Stało się! Legia po dwunastu kolejnych niewygranych ligowych meczach wreszcie zdobyła trzy punkty. W sobotę gracze Marka Papszuna pokonali na Łazienkowskiej 2-1 Wisłę Płock po golach debiutującego Rafała Adamskiego oraz Kacpra Chodyny. Pierwszy z nich wpisał się na listę strzelców w pierwszej połowie, natomiast drugi trafił do siatki zaraz po wejściu z ławki rezerwowych, wyprowadzając "Wojskowych" na prowadzenie. Czy to będzie przełomowe zwycięstwo w kontekście dalszej walki o utrzymanie?
Jako pierwszy do interwencji zmuszony został debiutujący Otto Hindrich. Bramkarz Legii spokojnie interweniował po strzale Daniego Pacheco, który został w odpowiednim momencie zablokowany przez Jana Leszczyńskiego. Przez kwadrans nie działo się zbyt wiele. Legioniści oddali tylko jedno uderzenie za sprawą Milety Rajovicia, jednak Duńczyk skiksował. W 23. minucie stadion przy Łazienkowskiej wreszcie mógł cieszyć się z gola. Jego autorem był nie kto inny niż debiutujący tego dnia w barwach "Wojskowych" Rafał Adamski. Napastnik Legii wykorzystał błąd Rafała Leszczyńskiego, który w prostej sytuacji nie potrafił złapać piłki, i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki.
Gol obudził Legię i dodał jej pewności siebie. Dziesięć minut po bramce Adamskiego okazję na podwyższenie wyniku miał Wojciech Urbański. Pomocnik mocno główkował po wrzutce z lewej strony i szczęśliwie dla gospodarzy trafił wprost w Rafała Leszczyńskiego. Niewiele brakowało, a ta niewykorzystana szansa, zemściłaby się na gospodarzach. Kilka minut przed przerwą o krok od gola był Giannis Niarchos. Grek przechytrzył Kamila Piątkowskiego, strzelał z bliska głową i świetnie na linii zachował się Hindrich. Rumun instynktownie i bardzo skutecznie odbił lecącą piłkę do boku. Niebawem arbiter zakończył pierwszą połowę, która była wyrównana. Legia była jednak bardziej skuteczna w polu karnym swojego rywala, potrafiła wykorzystać jego błąd i dlatego to ona zeszła do szatni przy skromnym prowadzeniu.
Na drugą połowę Legia wyszła z jedną zmianą w składzie. Leszczyńskiego na boisku zastąpił Steve Kapuadi. Zaraz po zmianie stron swoje szanse mieli Wahan Biczachczjan oraz Ermal Krasniqi. Pomocnicy znaleźli się w dobrych sytuacjach strzeleckich, ale nie zdołali trafić chociażby w światło bramki. Wkrótce dwukrotnie swój zespół uratował Hindrich, który tego dnia między słupkami spisywał się naprawdę nieźle. Golkiper najpierw obronił strzał w krótki róg Wiktora Nowaka, a za moment równie dobrze zachował się po próbie na bliższy słupek Łukasza Sekulskiego. Pojedynek zaczął się robić coraz ciekawszy - nic jednak dziwnego, gdyż każdej z drużyn wyjątkowo zależało na wygranej.
Wydawało się, że Legia kontroluje boiskowe wydarzenia. Dyspozycja graczy Marka Papszuna może nie powalała, ale nie pozwalali oni jednak przeciwnikom na zbyt wiele. W 73. minucie doszło jednak do prawdziwej konsternacji, kiedy Wisła doprowadziła do remisu... Wówczas Hindricha strzałem głową pokonał Wiktor Nowak i trzeba przyznać, że zrobił to w sposób idealny. Rumun nie miał kompletnie nic do powiedzenia przy precyzyjnym uderzeniu, a największe pretensje można mieć do defensorów, którzy kompletnie nie pokryli młodzieżowego reprezentanta Polski. To trafienie mocno napędziło przyjezdnych. Klub z Płocka zepchnął legionistów do obrony i przejął kontrolę nad spotkaniem.
W ostatnich dziesięciu minutach niewiele wskazywało na to, że na Łazienkowskiej kibice będą mogli jeszcze cieszyć się z bramki. Wkrótce na murawie pojawił się jednak Kacper Chodyna, co okazało się punktem zwrotnym całego meczu. Pomocnik przy pierwszym kontakcie z piłką pokonał Leszczyńskiego, popisując się znakomitym strzałem z półwoleja po podaniu od Arkadiusza Recy. Dla 26-latka była to pierwsza bramka w tym sezonie a jednocześnie chyba jedna z ważniejszych w całej karierze. To właśnie dzięki niemu Legia była o krok od zakończenia najgorszej passy w swojej historii.
Do drugiej połowy arbiter doliczył aż pięć minut. Nie zmieniły one jednak już końcowego wyniku i to Legia zeszłą tego dnia z boiska z tarczą.
22. kolejka
#LEGWPŁ
18378
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
21.02.2026
20:30
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Daniel Kokosiński
Kierownik drużyny: Piotr Soczewka
Fizjoterapeuta: Katarzyna Grzybowska
Główny: Jarosław Przybył (Polska)
Asystent: Bartosz Heinig (Polska)
Asystent: Maciej Kosarzecki (Polska)
Techniczny: Aleksander Borowiak (Polska)
VAR: Bartosz Frankowski (Polska)
AVAR: Dawid Golis (Polska)
Temperatura: 1°C
Wilgotność: 100%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 25.64 lat
Podstawowa + zmiennicy: 25.69 lat
Cała kadra meczowa: 25.55 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.3 cm
Cała kadra meczowa: 184.2 cm
Oglądając ten mecz, tylko jeden raz spanikowałem,gdy nasz bramkarz złapał się za nogę i trochę symulował kontuzje,,po obrobionym strzale,to byla mądra zagrywka,,aby zrobić krótka przerwę,z początku nie załapałem,o co chodzi,ale niestety już oczami wyobraźni zobaczyłem Tobiasza między słupkami i realną wysoka nasza porażkę,,niech Tobiasz jak najdłużej odpoczywa,za dużo grał w tym sezonie i i poprzednich,to nam nie służy i jemu chyba także,jest taki wielkim kibicem naszego klubu niech dopinguje z ławki,a lepiej z trybun.😎❤️🤍💚
Sorry , dałem na Legię -1 Handicap , wszystko inne weszlo na kuponie 6k do wygrania ai była szansa w przed ostatniej akcji meczu gdyby Rajovic biegł w stronę bramki a nie cofał się :/ Tragiczne to było patrzeć na coś takiego :/
Radocha była po meczu, jakbyśmy Ligę Mistrzów wygrali, a tymczasem rywalem był naprędce zebrany piłkarski szrot z Płocka, który w ostatnim czasie regularnie dostaje łomot od każdego, nawet od cienkiego Widzewa.
Za tydzień Siemieniec wyjaśni Papszuna.
Legia jest na dnie a oszust z silvera chce za nią 200 milionów euro. Plus długi. Czyli z miliard złotych. Gość mocno upadł na łeb.Opuśćmy stadion na dwa lata a sprzeda klub za 100 milionów złotych.
Kun ,Adamski,Hindrich ,dzisiaj TOP i brawa dla Chodyny za bramkę 👏😜
dobrze że Papszun nie wpuścił tobiasza bo on by wpuścił wszystko co grający bramkarz obronił, tobiasz out!
Bez Tobiasza, Wszoła, Kapustki gramy lepiej,ten Rajowic jeszcze niepotrzebnie tam się placze,teraz remis z Jagiellonią przynajmniej, jest tak jak pisałem wcześniej,jeśli wygramy ten mecz,to się utrzymamy(obciachowo to brzmi)ale no niestety jeszcze nadal jesteśmy w czarnej du...ie,mamy 5 zwycięstw w 22 meczach,taka kiepsciutka Arka ma 6 zwycięstw bodajże w 20 meczach!😎❤️🤍💚
Ludzie dzieje się!!!. Zostało tylko 12 kolejek , więc już nie pobijemy rekordu meczy z rzędu bez wygranej. W najgorszym wypadku wyrównamy rekord z tego sezonu.
za co rajovic 1,8??????????????????????????????
Fajnie tak wygrać raz na pół roku.
Legia zagrała w końcu z bramkarzem i napastnikiem.
W ocenach zawodników wrzućcie notę 0 wtedy będzie można wystawiać prawdziwe noty bo są tacy,którzy nie zasługują na choćby 1 pkt.
Nigdy wiecej Recy na boisku PROSZĘ!!!Kun byl juz żegnany a dzisiaj najlepszy na boisku czuje ze ma wsparcie od trenera to chłopak gra.
@Dino: wsparcie? Papszun nie ma kogo wziąć to odkurzył Kuna...a sam go gnał z Rakowa
Może wreszcie "ruszy maszyna"...
Ile jeszcze meczy Rajović będzie się szwędał po boisku. On sie plącze o własne nogi . Ten gościu to kryminał jest. Może on płaci za promocję żeby grać .. ale co to za promocja ? 3 liga ..
Wystarczyło wstawić średniego bramkarza i średniego napastnika.
Cud nad Wisłą, pierwszy raz od niepamiętnych czasów bramkarz nam coś wybronił ;)
W końcu jest 😃
120 000 >3 000 000 i wszystko w tym temacie.
Wreszcie. Hindrich super!!!
Gratulacje dla zespołu za pierwsze zwycięstwo od bodajże września. Bardzo ważne zwycięstwo.
Gra zespołu wygląda jakby nieco lepiej ale nadal ciężko się to ogląda.
Na wyróżnienie zasłużyli:
- Hindrich: może nie jakoś idealnie ale klasę wyżej od Tobiasza. Być może dzisiejsze zwycięstwo to jego zasługa bo wybronił kilka kąśliwych strzałów przy słupkach. Przy straconej bramce przynajmniej ładnie się wyciągnął zamiast robić efektowną Syrenkę.
- Adamski: wejście smoka. Szkoda, że w końcówce opadł z sił ale orał boisko równo
- P. Kun: po prostu sprawdza się w papszunowym ustawieniu.
- Chodyna: zrobił coś czego nie robił dotychczas - nie stracił głowy w kluczowym momencie. Należy docenić.
Plusik dla Arreiola - ma chłopak papiery na granie. Trzeba go wykorzystać.
Fajnie też pokazali się Kapuadi i Elitim.
Na minus:
- Krasniqi: chyba bardziej by się sprawdził jako magik od pokazowego kiwania.
- Reca: dzięki fajnej wrzutce na Chodynę dostał ode mnie 2pkt, zamiast jednego. To co on odstawia to kryminał.
- Rajović: "truskawka" na torcie ale dość oczywista. W zasadzie Legia grała w dziesięciu przez cały mecz. Niech idzie do rezerw albo sprzedawania biletów, gdziekolwiek.
Legia poza strefą spadkową. Oby ten mecz był początkiem dobrej serii.
Rajovic niech jedzie do dunskiej 3 ligi a Reca niech wyciagnie wnioski ze strate gola
To co Reca odpieprzyl przy bramce dla Wisly to kryminal!!
Każde 3 punkty oddalają tych darmozjadów od spadku z Ekstraklapy.....
a recy za co dajecie punkty, kolejna strata bramki, decha .............
Tak jak nie plułem na trenera po trzech przegranych, tak teraz miodem smarować go nie będę. Czy to faktycznie przełamanie czy przypadek, pokażą kolejne mecze. Golkiper jak najbardziej na plus, coś tam wybronił, puszczony gol jak dla mnie to bardziej wina obrony. No i Adamski ładnie się przedstawił na Łazienkowskiej. Pozdro i z fartem, cenne trzy punkty zostają w Warszawie.
Ale mie Chodyna zaimponował w tej chwyly.... Swoją drogą Adamski wyglądał na prawde dobrze. Ogólnie jednak trzeba stwierdzić, że piach grali straszny. Nie wiem czy z mocniejszymi drużynami, które przed nami będziemy mieli tyle farta co dziś.
Pierwszy. ⭐️
Adamski zostaje na zawsze. Rajovic odchodzi jutro.
3 wnioski - jest napastnik, jest bramkarz, Kun lepszy od Vinagra 👍
Dzięki tej asyście Reca podniósł sobie ocenę bo po wejściu dramat był
dzieki za 3pkt uffffff p Tobiasz niech patrzy i sie uczy
Ludzie, jaki Legia gra piach...
To zwycięstwo to cud.
Nie pojmuję, dlaczego Rajevac wciąż w I składzie wychodzi. To jest Melepeta Rajevac, z nim Legia gra 10 na 12. Qrwa, o co tu chodzi?!
Totalna cofka w II połowie i dopiero jak dostali gonga, to sobie przypomnieli, że grają na Łazienkowskiej. A bramka Chodyny to przypadek. Tu co drugie podanie jest niedokładne. No nie wszystko da się wytłumaczyć psychiką, jak coś trenujesz 20 lat, to chyba powinno co jakiś czas wychodzić?!
Legia była daremna, wyglądała jak spadkowicz i z 1-1 mogło się zrobić 2-1 dla Płocka równie dobrze, jak dla Legii. Nie jestem optymistą. NIe wiem co się dzieje w tym klubie, ale dzieje się BARDZO ŹLE.
Mioduski WON!!!!💩
Brawo! Jesteśmy Legią, walczymy do końca!!
Bardziej Cud nad Wisłą
10 pkt do ligi mistrzów panie :-D 12 do lidera i teraz mecz w białymstoku :-D białystok będzie po meczu z florencji. Pewnie im przełożą.
Gratulacje z Gdyni ! Legia nie spadnie z Papszunem Legia nie spadnie ! 👍🔥💪
@sks: pozdrowienia Kadłuby! 💪
@sks: Bałtyk! SKS
Grając z Rajoviciem gramy w dziesięciu, szacunek dla kolegów że dali radę będąc piłkarsko o jednego mniej. Ten facet jedyne co potrafię to biegać, podanie, przyjęcie, czy zwykłe ustawienie się na boisku to już dla niego fizyka kwantowa.
Jest wygrana i to najważniejsze, a to co odj...ał Reca to piłkarski kryminał.
@Legionista: raz odj...bał, trudno. Ale jak to powtórzył w końcówce w praktycznie tym samym miejscu to mówiè Halyna, trzymaj mnie!!!!
@Okęciak: niestety co mecz odwala babole, jedynie wrzutki w pole karne go usprawiedliwiają.
Jak widzę Rajovica to chce mi się wymiotować. Ten Arrieol to taka sama kaleka
Zagranie Rajovicia w 93 minucie...bez komentarza...
1. Zagraliśmy z bramkarzem
2. Zagraliśmy z napastnikiem
Tak niewiele a tak wiele.
P.s. widać już rękę Marka, głowy do góry! ❤️🤍💚
Mecz raczej słaby, ale nareszcie z bramkarzem i napastnikiem (jednym).
W końcu! Będzie tego więcej tylko wyrzucić z pierwszej 11 Rajovicia!
Wrogowie go nienawidzą. Nowa autorska taktyka Marka Papszuna. Postawił na napastnika i bramkarza i wygrał mecz. 😎
CHODYNA ADAMSKI!
