Hindrich: Byłem dziś gotowy

Otto Hindrich - fot. Maciek Gronau
Mikołaj Ciura
- Debiut to świetne uczucie. Czekałem na ten moment od czasu mojego przyjścia do Legii. Przygotowywałem się z dnia na dzień i myślę, że byłem dziś gotowy - powiedział po zwycięstwie z Wisłą Płock bramkarz Legii Warszawa, Otto Hindrich.

- Nie mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że dziś wystąpię. Mentalnie byłem gotowy na debiut codziennie. Starałem się dawać z siebie wszystko i być gotowym, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie twoja szansa. Moja przyszła dziś i bardzo się z tego cieszę.


- Czy jestem na ten moment "jedynką" w bramce Legii? Jeśli będę dostawał swoją szansę, będę wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię. To, kto stanie między słupkami w danym meczu nie jest moją decyzją a trenera. 


 


- Nie istnieją gole, których nie dałoby się obronić. Nie wiem jeszcze, czy mogłem zrobić coś lepiej przy sytuacji bramkowej Wisły. 


- Czuję się bardzo dobrze w tym klubie. Ostatnie tygodnie były dla nas ciężkie, ale mam nadzieję, że od tego zwycięstwa zaczniemy wzrastać.



Legionista - 16 minut temu, *.orange.pl

Przy bramce nie miałeś szans...nie mogłeś nic zrobić, chyba żebyś stał przy prawym słupku to tak 😁

Arek - 17 minut temu, *.tpnet.pl

Całkiem fajny mecz, moim zdaniem.

Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 29 minut temu, *.orange.pl

Tobiasz chocby sie psiknal perfumem to Rumunem nie bedzie. Brawo Herr Otto, dobry mecz!

