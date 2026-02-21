Ce(L)ownik: 1-0 dla Legii

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

Przed meczem Legia Warszawa - Wisła Płock, który odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godz. 20:30 w Warszawie, oddaliście 1547 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Legia Warszawa.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Wisły Płock.

Peter - 18 minut temu, *.vectranet.pl Nie bardzo rozumiem ten optymizm, chociaż oczywiście chciałbym żeby tak było. Jeśli dziś dostaniemy z Wisłą a Arka wygra to droga do I ligi będzie już prosta... odpowiedz

Krzyś - 19 minut temu, *.icpnet.pl Gownomecz na 0-0.

I o dziwo tak bedzie chciala zagrac Wisła.

Ale Legia? Będzie atakowac tak do 30m, później wrzutka bez pomyslu, bo vrak jakosci z przodu. odpowiedz

e(L)o - 24 minuty temu, *.vectranet.pl 😂😂😂 odpowiedz

Dariusz - 51 minut temu, *.play-internet.pl Ja już przestałem wierzyć w zwycięstwa. Niestety ale z taką grą to spadniemy z hukiem. Jeśli chodzi o najbliższy mecz, to sukcesem będzie wyszarpanie remisu. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.tmcz.cz Jeśli dzisiaj przegrają , witaj pierwszą ligo . Legia gra fatalnie ,potrzeba jednej wygranej i to wysokiej aby się odblokować. Co goście umią grać w piłkę . Mam nadzieję że dziś uda się wygrać tak aby następny mecz grali bez takich ciężarów na plecach . odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Potęga optymizmu.... odpowiedz

