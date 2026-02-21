Ce(L)ownik: 1-0 dla Legii

Woytek
Przed meczem Legia Warszawa - Wisła Płock, który odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godz. 20:30 w Warszawie, oddaliście 1547 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 49% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 12% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 39% typuje zwycięstwo Wisły Płock.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-0 (18% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-2 - 11,8%
2-0 - 10,5%
0-1 - 9,0%
2-1 - 8,9%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,18 a Wisła Płock 1,13.


Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik Wisła Płock


Komentarze (6)

Peter - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Nie bardzo rozumiem ten optymizm, chociaż oczywiście chciałbym żeby tak było. Jeśli dziś dostaniemy z Wisłą a Arka wygra to droga do I ligi będzie już prosta...

Krzyś - 19 minut temu, *.icpnet.pl

Gownomecz na 0-0.
I o dziwo tak bedzie chciala zagrac Wisła.
Ale Legia? Będzie atakowac tak do 30m, później wrzutka bez pomyslu, bo vrak jakosci z przodu.

e(L)o - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

😂😂😂

Dariusz - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Ja już przestałem wierzyć w zwycięstwa. Niestety ale z taką grą to spadniemy z hukiem. Jeśli chodzi o najbliższy mecz, to sukcesem będzie wyszarpanie remisu.

Luk - 1 godzinę temu, *.tmcz.cz

Jeśli dzisiaj przegrają , witaj pierwszą ligo . Legia gra fatalnie ,potrzeba jednej wygranej i to wysokiej aby się odblokować. Co goście umią grać w piłkę . Mam nadzieję że dziś uda się wygrać tak aby następny mecz grali bez takich ciężarów na plecach .

Franco - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Potęga optymizmu....

