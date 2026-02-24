Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Rafał Adamski - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Wisłą przyznaliście Rafałowi Adamskiemu. Występ debiutanta oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Nieco niższe noty uzyskali Otto Hindrich i Kacper Chodyna. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović. W sumie oceniało 1480 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.

REKLAMA

Adamski - 4,8
Hindrich - 4,4
Chodyna - 4,0
Kun - 3,6
Szymański - 3,4
Leszczyński - 3,4
Elitim - 3,3
Piątkowski - 3,2
Kapuadi - 3,2
Urbański - 3,2
Biczachczjan - 3,1
Augustyniak - 3,1
Krasniqi - 3,1
Reca - 2,9
Henrique Arreiol - 2,7
Rajović - 1,7


 


oceny Wisła Płock


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (24.02.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

majusL@legionista.com - 22 minuty temu, *.centertel.pl

chodyna jedno dobre zagranie i 4.0 #mujborze

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.