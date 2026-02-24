Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Najwyższą notę za mecz z Wisłą przyznaliście Rafałowi Adamskiemu. Występ debiutanta oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Nieco niższe noty uzyskali Otto Hindrich i Kacper Chodyna. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović. W sumie oceniało 1480 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.
Adamski - 4,8
Hindrich - 4,4
Chodyna - 4,0
Kun - 3,6
Szymański - 3,4
Leszczyński - 3,4
Elitim - 3,3
Piątkowski - 3,2
Kapuadi - 3,2
Urbański - 3,2
Biczachczjan - 3,1
Augustyniak - 3,1
Krasniqi - 3,1
Reca - 2,9
Henrique Arreiol - 2,7
Rajović - 1,7