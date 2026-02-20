Urodziny Wojciecha Tomaszewskiego

Dzisiaj 24. urodziny świętuje Wojciech Tomaszewski. Koszykarz Legii ma za sobą występy m.in. w Anwilu Włocławek oraz Arce Gdynia. Jednak do Warszawy trafił latem 2025 roku po trzech sezonach spędzonych w Twardych Piernikach Toruń. Podopieczny Heiko Rannuli jest solidnym elementem rotacji zespołu. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze w barwach naszej drużyny, z czego 18 na ligowych parkietach.

W Orlen Basket Lidze dziesięciokrotnie wybiegał w wyjściowej piątce a osiem razy dawał wsparcie z ławki rezerwowych. Na ligowym boisku spędza śr. 15 minut i w tym czasie dostarcza 5,2 pkt. przy skuteczności z gry 47,9%. Do swego dorobku dokłada średnio 2,3 zbiórki, 1,1 asysty, 0,4 bloku oraz 1,1 przechwytu.


Z okazji urodzin zawodnikowi Legii życzymy przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów z koszykarską Legią oraz w życiu prywatnym. Sto lat!




