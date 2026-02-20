Matthias Tass wrócił do gry

Matthias Tass - fot. Bodziach
Matthias Tass powrócił do gry w barwach Legii w pucharowym spotkaniu z Treflem Sopot. Środkowy stołecznego zespołu pauzował niespełna trzy miesiące z powodu kontuzji. Reprezentant Estonii musiał poddać się operacji stawu skokowego. W czwartkowym meczu Tass pojawił się na parkiecie, gdzie spędził 15,5 minuty zdobywając w tym czasie 5 pkt., zbierając jedną piłkę i rozdając dwie asysty.

Dodatkowo Heiko Rannula nie mógł skorzystać z zawodnika w dłuższym wymiarze czasowym ze względu na pięć fauli, które popełnił w trakcie gry. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realnym wsparciem warszawskiej Legii.


Matthias Tass w tym sezonie


Rozgrywki

Mecze

MinutyŚr. pkt.Skuteczność z gryZbiórkiAsystyBloki
PLK421:037,350,0%5,31,50,5
Puchar Polski115:265,066,7%1,02,0-
Superpuchar126:554,040,0%5,03,01,0
Basketball Champions League324,205,346,7%5,32,00,7
OGÓŁEM9146,048,9%4,81,90,6





