Matthias Tass wrócił do gry

Matthias Tass powrócił do gry w barwach Legii w pucharowym spotkaniu z Treflem Sopot. Środkowy stołecznego zespołu pauzował niespełna trzy miesiące z powodu kontuzji. Reprezentant Estonii musiał poddać się operacji stawu skokowego. W czwartkowym meczu Tass pojawił się na parkiecie, gdzie spędził 15,5 minuty zdobywając w tym czasie 5 pkt., zbierając jedną piłkę i rozdając dwie asysty.

Dodatkowo Heiko Rannula nie mógł skorzystać z zawodnika w dłuższym wymiarze czasowym ze względu na pięć fauli, które popełnił w trakcie gry. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realnym wsparciem warszawskiej Legii.





Matthias Tass w tym sezonie





Rozgrywki Mecze Minuty Śr. pkt. Skuteczność z gry Zbiórki Asysty Bloki PLK 4 21:03 7,3 50,0% 5,3 1,5 0,5 Puchar Polski 1 15:26 5,0 66,7% 1,0 2,0 - Superpuchar 1 26:55 4,0 40,0% 5,0 3,0 1,0 Basketball Champions League 3 24,20 5,3 46,7% 5,3 2,0 0,7 OGÓŁEM 9 14 6,0 48,9% 4,8 1,9 0,6







