Matthias Tass wrócił do gry

Matthias Tass powrócił do gry w barwach Legii w pucharowym spotkaniu z Treflem Sopot. Środkowy stołecznego zespołu pauzował niespełna trzy miesiące z powodu kontuzji. Reprezentant Estonii musiał poddać się operacji stawu skokowego. W czwartkowym meczu Tass pojawił się na parkiecie, gdzie spędził 15,5 minuty zdobywając w tym czasie 5 pkt., zbierając jedną piłkę i rozdając dwie asysty.
REKLAMA
Dodatkowo Heiko Rannula nie mógł skorzystać z zawodnika w dłuższym wymiarze czasowym ze względu na pięć fauli, które popełnił w trakcie gry. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realnym wsparciem warszawskiej Legii.
Matthias Tass w tym sezonie
|Rozgrywki
Mecze
|Minuty
|Śr. pkt.
|Skuteczność z gry
|Zbiórki
|Asysty
|Bloki
|PLK
|4
|21:03
|7,3
|50,0%
|5,3
|1,5
|0,5
|Puchar Polski
|1
|15:26
|5,0
|66,7%
|1,0
|2,0
|-
|Superpuchar
|1
|26:55
|4,0
|40,0%
|5,0
|3,0
|1,0
|Basketball Champions League
|3
|24,20
|5,3
|46,7%
|5,3
|2,0
|0,7
|OGÓŁEM
|9
|14
|6,0
|48,9%
|4,8
|1,9
|0,6