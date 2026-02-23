Wypożyczeni: Barcia i spółka w kryzysie

Sergio Barcia - fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Żadna z drużyn, do których zostali wypożyczeni zawodnicy Legii, nie wygrała swojego spotkania. Igor Strzałek i spółka musieli uznać wyższość Rakowa. Pogoń Grodzisk Mazowieck oraz Pogoń Siedlce zremisowały podzieliły się punktami. UD Las Palmas z Sergio Barcią zaliczyło... czwarty remis z rzędu. Natomiast Marcel Mendes-Dudziński nie wybiegł na murawę, gdyż mecz jego ekipy został odwołany.

REKLAMA

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - zagrał do 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Rakowem Częstochowa.


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała w kolejnym ligowym spotkaniu. Tym razem grodziszczanie podzielili się punktami ze Zniczem w Pruszkowie. Wszyscy czterej wypożyczeni legioniści wybiegli w podstawowym składzie. Jakub Adkonis przebywał na murawie do 65. minuty, Stanisław Gieroba został zmieniony w 77. minucie a Mateusz Szczepaniak opuścił plac gry w 85. minucie spotkania. Jedynie Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody.


Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 w potyczce z Polonią Bytom. Bartosz Dembek zaliczył 90 minut a Jakub Zbróg został zmieniony w 62. minucie spotkania.


Wojciech Banasik (Polonia Bytom) oglądał z ławki rezerwowych zremisowany 1-1 mecz z Pogonią Siedlce.


II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - mecz z Wartą Poznań miał odbyć się w niedzielę o 19:30. Jednak ze względu na stan boiska rywali, spotkanie zostało odwołane.


Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - zagrał do 77. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Castellon. Obrońca ujrzał żółtą kartkę. Dla ekipy z Wysp Kanaryjskich był to... czwarty remis z rzędu i jednocześnie siódma potyczka z kolei bez wygranej. Mimo fatalnej serii ekipa Sergio Barcii wciąż liczy się w grze o baraże do LaLiga.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.