Wypożyczeni: Barcia i spółka w kryzysie

Żadna z drużyn, do których zostali wypożyczeni zawodnicy Legii, nie wygrała swojego spotkania. Igor Strzałek i spółka musieli uznać wyższość Rakowa. Pogoń Grodzisk Mazowieck oraz Pogoń Siedlce zremisowały podzieliły się punktami. UD Las Palmas z Sergio Barcią zaliczyło... czwarty remis z rzędu. Natomiast Marcel Mendes-Dudziński nie wybiegł na murawę, gdyż mecz jego ekipy został odwołany.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - zagrał do 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Rakowem Częstochowa.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała w kolejnym ligowym spotkaniu. Tym razem grodziszczanie podzielili się punktami ze Zniczem w Pruszkowie. Wszyscy czterej wypożyczeni legioniści wybiegli w podstawowym składzie. Jakub Adkonis przebywał na murawie do 65. minuty, Stanisław Gieroba został zmieniony w 77. minucie a Mateusz Szczepaniak opuścił plac gry w 85. minucie spotkania. Jedynie Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody.





Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 w potyczce z Polonią Bytom. Bartosz Dembek zaliczył 90 minut a Jakub Zbróg został zmieniony w 62. minucie spotkania.





Wojciech Banasik (Polonia Bytom) oglądał z ławki rezerwowych zremisowany 1-1 mecz z Pogonią Siedlce.





II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - mecz z Wartą Poznań miał odbyć się w niedzielę o 19:30. Jednak ze względu na stan boiska rywali, spotkanie zostało odwołane.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - zagrał do 77. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Castellon. Obrońca ujrzał żółtą kartkę. Dla ekipy z Wysp Kanaryjskich był to... czwarty remis z rzędu i jednocześnie siódma potyczka z kolei bez wygranej. Mimo fatalnej serii ekipa Sergio Barcii wciąż liczy się w grze o baraże do LaLiga.



