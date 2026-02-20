Legia zainteresowana piłkarzami z ligi szwedzkiej

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Sportbladet

Szwedzki Sportbladet informuje, że Legia Warszawa interesuje się dwoma piłkarzami występującymi w tamtejszej lidze. To Bersant Celina i Joackim Fagerjord, obaj grający w środku pola. 

Celina to jeden najważniejszych piłkarzy szwedzkiego AIK. W poprzednim sezonie zawodnik z Kosowa rozegrał 29 spotkań, strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. 29-letni piłkarz urodził się w Prizren w Jugosławii (obecnie Kosowo). Ma także obywatelstwo norweskie. Mierzy 181 cm. Gra na pozycji ofensywnego pomocnika lub środkowego pomocnika. 


 

Joackim Fagerjord ma 27 lat. Pochodzi ze Szwecji, mierzy 185 cm. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika lub środkowego pomocnika. Od sześciu lat jest piłkarzem GAIS (Göteborg) i w zasadzie nie grał w innych klubach. W ostatnim sezonie rozegrał 16 spotkań.




tagi:
Komentarze (7)

max - 31 minut temu, *.warszawa.pl

po co? do końca sezonu 13 kolejek, nie zdążą się zgrać....

Dodatkowo na weszło pisali, że nie było pieniędzy na Adamskiego i była próba ściągnięcia napastnika za pieniądze .... z przyszłorocznych pucharów.

Skąd Miodek ma mieć kasę na 2 nowych??? Dalsze zadłużanie klubu i potem szybka ewakuacja?

odpowiedz
Lupus - 38 minut temu, *.centertel.pl

Pomocników to w Legii jest nadmiar, po grzyb nam następni , na dodatek w takim wieku.

odpowiedz
Miodulski musi odejść - 39 minut temu, *.105.2

Celiny jeszcze nie mieliśmy. Brać zanim ktoś podbierze!

odpowiedz
Chcemy kocura a nie ogóra - 42 minuty temu, *.105.5

Ogóry aż furczy. Z czym do ludzi?

odpowiedz
Sebo(L) - 48 minut temu, *.vectranet.pl

kontenery ze szrotem już w porcie w Ystad czekają na prom do Polski.Na odprawie celnej w szrotomierzu celnika może zabraknąć skali.

odpowiedz
Jh - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

Ściągania szrotu ciąg dalszy

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

Eeee tam...nowi zawodnicy... Najważniejsze, żeby smerf maruda z Tarchomina skompletował trzeci autokar asystentów, którzy będą asystować asystentom asystentów.

odpowiedz


