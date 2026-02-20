Legia zainteresowana piłkarzami z ligi szwedzkiej

Szwedzki Sportbladet informuje, że Legia Warszawa interesuje się dwoma piłkarzami występującymi w tamtejszej lidze. To Bersant Celina i Joackim Fagerjord, obaj grający w środku pola.

Celina to jeden najważniejszych piłkarzy szwedzkiego AIK. W poprzednim sezonie zawodnik z Kosowa rozegrał 29 spotkań, strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. 29-letni piłkarz urodził się w Prizren w Jugosławii (obecnie Kosowo). Ma także obywatelstwo norweskie. Mierzy 181 cm. Gra na pozycji ofensywnego pomocnika lub środkowego pomocnika.









Joackim Fagerjord ma 27 lat. Pochodzi ze Szwecji, mierzy 185 cm. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika lub środkowego pomocnika. Od sześciu lat jest piłkarzem GAIS (Göteborg) i w zasadzie nie grał w innych klubach. W ostatnim sezonie rozegrał 16 spotkań.



