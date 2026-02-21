Debiuty Adamskiego i Hindricha

Otto Hindrich i Rafał Adamski - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
W wyjściowej jedenastce Legii Warszawa na starcie z Wisłą Płock znalazło się dwóch debiutantów, którzy dołączyli do drużyny w zimowym okienku transferowym.
REKLAMA

W bramce szansę otrzyma Otto Hindrich, który zastąpił Kacpra Tobiasza. 23-letni Rumun jesienią był piłkarzem CFR Cluj - wystąpił w 27 meczach (18 liga, 8 eliminacje europejskich pucharów, 1 superpuchar kraju). W ośmiu z tych spotkań zachował czyste konto, 40 razy wyjmował piłkę z siatki.


W ataku po raz pierwszy zobaczymy Rafała Adamskiego, który zagra w duecie z Miletą Rajoviciem. Adamski jesienią reprezentował barwy Pogoni Grodzisk Mazowiecki - na zapleczu Ekstraklasy Adamski rozegrał 19 meczów, w których strzelił 11 goli.


 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Bolo - 19 minut temu, *.net.pl

Oby dobrze wypadli i posadzili te miernoty na ławce

odpowiedz
Śródmieście - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

Jeszcze Kovacik za rajovicia i do boju Legio !

odpowiedz
Szpic - 37 minut temu, *.play.pl

Najbardziej niepokoi środek pola. Kto ma tam pokierować grą? Jakoś nie widzę by w wyjściowej 11-tce był ktoś na kierownicy.

odpowiedz
kibic od 69 - 44 minuty temu, *.play.pl

Nie wierzę . A jednak Rajovic . Jesli przegraja zaufanie do papszuna spadnie do zera . A tak moze być . Nie wierzę . Tylko Legia !!!...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.