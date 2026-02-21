Debiuty Adamskiego i Hindricha

REKLAMA

W bramce szansę otrzyma Otto Hindrich, który zastąpił Kacpra Tobiasza. 23-letni Rumun jesienią był piłkarzem CFR Cluj - wystąpił w 27 meczach (18 liga, 8 eliminacje europejskich pucharów, 1 superpuchar kraju). W ośmiu z tych spotkań zachował czyste konto, 40 razy wyjmował piłkę z siatki.





W ataku po raz pierwszy zobaczymy Rafała Adamskiego, który zagra w duecie z Miletą Rajoviciem. Adamski jesienią reprezentował barwy Pogoni Grodzisk Mazowiecki - na zapleczu Ekstraklasy Adamski rozegrał 19 meczów, w których strzelił 11 goli.











