Transfery

Kapuadi trafi do Widzewa?

Steve Kapuadi - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Goal.pl, Piłka Nożna

Jak informują Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl i Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna, Widzew Łódź jest mocno zainteresowany sprowadzeniem Steve'a Kapuadiego. Obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie transferu obrońcy, a transakcja miałaby być rekordową wewnątrz Ekstraklasy.

REKLAMA

Kapuadi w ostatnich tygodniach był bliski opuszczenia stołecznej drużyny i wybrania kierunku włoskiego. Zagraniczny transfer reprezentanta Demokratycznej Republiki Kongo upadł jednak w ostatnim momencie i nie został dopięty przed końcem okna transferowego w zachodnich klubach. Kapuadi może jednak ostatecznie pożegnać się z "Wojskowymi" i trafić do Łodzi, gdzie indywidualnie może liczyć na spory wzrost wynagrodzenia. Sama Legia może liczyć na kwotę opiewającą na około 3 miliony euro.


 


Kapuadi do Legii trafił w letnim oknie transferowym sezonu 2023/24 z innego polskiego klubu, Wisły Płock. W obecnym sezonie zagrał w 29 meczach. W rundzie wiosennej wystąpił tylko raz, przeciwko GKS-owi Katowice. Łącznie w barwach stołecznej drużyny rozegrał 107 meczów, w których zdobył 6 bramek i 2 asysty. Kapuadi z Legią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Hmm - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

Niech idzie w piz…lamus

odpowiedz
Mateusz z Gór - 31 minut temu, *.orange.pl

Pisałem o tym OD RAZU jak upadł jego transfer do Włoch. 😎

odpowiedz
e(L)o - 32 minuty temu, *.ksiezyc.pl

a może wciśniemy im tobiasza!

odpowiedz
bum - 35 minut temu, *.virginm.net

Szmaciarstwo miduskich nie zna granic

odpowiedz
Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl

To już wiadomo skąd kasa na 2 nowych pomocników 😉 ale nisko upadliśmy

odpowiedz
L - 26 minut temu, *.play-internet.pl

@Dimas: jakich pomocnikow? Przeciez my nikogo juz nie kupimy do pomocy a ten ze Szwecji i tak bylby za free bo mu sie kontrakt konczy. Nisko upadlismy? Wydalismy 7 mln ostatnio i za rok nie bedzie pucharow. Mamy wydawac jak Widzew bez opamietania a później byc zdziwionym że długi? Dostaniemy 2,5 mln za najgorszego obronce i do tego Widzew bedzie jeszcze słabszy bo oni nie maja problemow w obronie. Interes zycia.

odpowiedz
Lupus - 16 minut temu, *.centertel.pl

@Dimas: Kasa to powinna na nowego obrońcę pójść!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.