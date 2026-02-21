Kapuadi trafi do Widzewa?

Jak informują Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl i Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna, Widzew Łódź jest mocno zainteresowany sprowadzeniem Steve'a Kapuadiego. Obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie transferu obrońcy, a transakcja miałaby być rekordową wewnątrz Ekstraklasy.

Kapuadi w ostatnich tygodniach był bliski opuszczenia stołecznej drużyny i wybrania kierunku włoskiego. Zagraniczny transfer reprezentanta Demokratycznej Republiki Kongo upadł jednak w ostatnim momencie i nie został dopięty przed końcem okna transferowego w zachodnich klubach. Kapuadi może jednak ostatecznie pożegnać się z "Wojskowymi" i trafić do Łodzi, gdzie indywidualnie może liczyć na spory wzrost wynagrodzenia. Sama Legia może liczyć na kwotę opiewającą na około 3 miliony euro.









Kapuadi do Legii trafił w letnim oknie transferowym sezonu 2023/24 z innego polskiego klubu, Wisły Płock. W obecnym sezonie zagrał w 29 meczach. W rundzie wiosennej wystąpił tylko raz, przeciwko GKS-owi Katowice. Łącznie w barwach stołecznej drużyny rozegrał 107 meczów, w których zdobył 6 bramek i 2 asysty. Kapuadi z Legią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.



