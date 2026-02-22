Młodzież: mecze weekendowe (21-22.02)

Legia U19 wznowiła rozgrywki ligowe, a wygrana 5-0 w zaległym meczu z Odrą Opole dała legionistom awans na pierwsze miejsce w tabeli CLJ U19. Zespół U17 zremisował 1-1 w sparingu z Cracovią. Legia U-16 uległa słowackiemu AS Trenczyn w wyjazdowym sparingu. Legia U15 i U14 wysoko pokonały rówieśników z Zagłębia Lubin. Legia U13 rozegrała udane spotkanie z Resovią. Grały też młodsze roczniki Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.
CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 5-0 (4-0) Odra Opole
Gole:
1-0 8 min. Daniił Pyłypczuk (as. Aleksander Wyganowski)
2-0 15 min. Jan Gawarecki (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)
3-0 47 min. Jan Gawarecki (as. Aleksander Wyganowski)
4-0 50 min. Stanisław Kubiak (as. Mateusz Lauryn)
5-0 85 min. Bartosz Korżyński (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)
Legia: Konrad Kassyanowicz - Bartosz Korżyński [09], Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn (60' Marcel Laszczyk [10]) - Stanisław Kubiak (80' Dawid Foks), Filip Przybyłko (46' Maksymilian Dołowy), Aleksander Wyganowski [09], Eryk Mikanowicz (46' Alex Cetnar) - Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09], Daniił Pyłypczuk [09](70' Fabian Mazur [09]), Jan Gawarecki (85' Kajetan Brzeziński). Rezerwa: Denis Stoliarenko [09](br), Bartosz Jukowski [09]
Trener: P{atryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski i Julien Tadrowski
Sparing U17 (2009 i mł.): Legia 1-1 KS Cracovia
Gol:
1-0 82 min. Wiktor Zugaj
1-1 84 min. Igor Szwajdych
Sparing U16 (2010 i mł.): AS Trenčin 2-1 (2-0) Legia Warszawa
Gole:
1-0 25 min.
2-0 30 min.
2-1 70 min. Jan Szybicki (as. gr. testowany)
Legia: Stanisław Kwiatkowski (46' Błażej Ślazyk) - Mikołaj Maćkowiak, Marek Suchodół, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec, Dawid Rodak, Aleksander Badowski (70' Antoni Błoński), Tymoteusz Leśniak, Jan Szybicki, gracz testowany (75' Olivier Pruszyński), gracz testowany (46' gracz testowany)
Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek
Sparing U15(2011 i mł.): Legia 6-1 (3-1) Zagłębie Lubin
Gole:
1-0 8 min. Michał Kucala (rzut karny za zagranie ręką)
2-0 18 min. Aleks Szybalski (as. Tytus Mendakiewicz)
2-1 22 min. Oskar Stolarski
3-1 33 min. Filip Reszka (as. Szymon Traczykowski)
4-1 51 min. Michał Kucała (as. Kacper Kwiatkowski)
5-1 60 min. Fryderyk Paprocki (as. Filip Reszka)
6-1 64 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Stanisław Maisiuk)
Strzały: Legia 29(13) - Zagłębie 8(2)
Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski (54' Maciej Trzupek), Tytus Mendakiewicz (60' Stanisław Głębowski), Cyprian Lipińśki, Aleksander Dąbrowski (41' Szymon Piegat) - Jan Kaczorowski, Filip Reszka, Kajetan Zaliwski (41' gracz testowany, 45' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski Ż (62' Mikołaj Ćwikilewicz), Michał Kucała (54' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (60' Stanisław Maisiuk)
Sparing U14 (2012 i mł.): Legia Warszawa 9-0(3-0) Zagłębie Lubin
Gole:
1-0 15 min. Bartłomiej Cząstka (rzut karny)
2-0 19 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)
3-0 25 min. Nikodem Staroń (as. Bartłomiej Cząstka)
4-0 43 min. Nikodem Staroń
5-0 46 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)
6-0 49 min. gracz testowany (as. Nikodem Staroń)
7-0 65 min. Adam Smoła (as. Filip Jasiński)
8-0 73 min. gracz testowany (as. Filip Jasiński)
9-0 78 min. Klaudiusz Półtorak (rzut karny)
Legia: gracz testowany, Antoni Kulpiński [13] - Krzysztof Opanowski, Antoni Strąk, Oskar Matusiewicz, Aleksander Kocot, Filip Jasiński, Karol Szczepek, Karol Grzyb, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Natan Turniak, Oskar Marzec, Igor Owczarczyk, Mateusz Krzyczmonik, gracz testowany, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza
Sparing U13 (2013 i mł.): Legia Warszawa - SMS Resovia Rzeszów
Legia: Antoni Kulpiński - Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, gracz testowany, Konstantsin Yushkavets [14], Piotr Nowotka, Maksymilian Pająk, Oliwier Siuda, Adam Rymszo, Aleksander Cwyl, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, gracz testowany, gracz testowany, gracz testowany
Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki
Sparing U12 (2014 i mł.): Legia Warszawa - Escola Varsovia 2014
Legia: Stanisław Czajka - Julian Kusak, Igor Czaja, Bronisław Partyka, Jan Golański, Stefan Wang, Kacper Tryc, Alex Nowak, Maximilian Juwa, Wiktor Ugniewski, Filip Kubieniec, Diego Koral
Trener: Szymon Lesiakowski. Drużynę prowadził II trener Bartłomiej Frączek
Sparing: Legia U12/U11 - FFK Warszawa
Legia: Olivier Kawczyński [15], Wiktor Ugniewski, Feliks Chaciński, Dawid Kłak [15], Danyliuk, Maksymilian Długopolski [15], gracz testowany, Ignacy Gęsiarz, Cezary Kuś [15], Iwo Pawelczak [15], Oskar Sarna [15], Marcel Uściniak [15], Milan Purgal
Trener: Szymon Lesiakowski. Drużynę prowadził II trener Bartłomiej Frączek
Sparing U10 (2016 i mł.): Legia Warszawa - STF Champion Warszawa
Legia: Jerzy Kośnik, Jakub Kotlimowski, Maksymilian Kowalski, Mikołaj Śliwiński, Olaf Olaś, Kuba Ratyński [2017], 2 graczy klubów partnerskich, gracz testowany
Trener: Maciej Auguściński, II trener: Aleksander Waniek, Filip Jadacki
Sparing U9 (2017 i mł.): Legia Warszawa - Futgol Warszawa
Legia: Miłosz Smułka - Alek Kornaszewski, Dawid Tabaka, Marcel Mrugalski, Matvii Chyryba, Kuba Ratyński, Mateusz Wierzejski, Antoni Bratos, 2 graczy testowanych
Trener: Daniel Modzelewski, II trener: , II trener: Michał Adamowski