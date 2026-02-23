Jakubiec wygrała w German Junior Open

W Hamburgu rozegrany został turniej squasha - German Junior Open 2026, w którym w kat. do lat 17 triumfowała zawodniczka Legii, Anna Jakubiec. Aleksander Paluchowski zajął 12., a Mateusz Paluchowski 25. miejsce w kat. U-13. Nadia Budzik w kat. U-15 zajęła 17. miejsce. Szymon Lohmann w kat. U-19 był 21.
Wyniki legionistów:
U-13:
Aleksander Paluchowski - Hussain Alkhwaildi (Arabia Saudyjska) 3-1 (13-11, 12-10, 7-11, 13-11)
Aleksander Paluchowski - Harry Knox (Irlandia) 0-3 (6-11, 6-11, 1-11)
Aleksander Paluchowski - Ethan Kriebisch (Papua-Nowa Gwinea) 3-0 (11-7, 11-5, 11-8)
Aleksander Paluchowski - Stepan Holman (Czechy) 0-3 (9-11, 5-11, 5-11)
Aleksander Paluchowski - Eoin O Brien (Irlandia) 2-3 (11-7, 11-9, 5-11, 5-11, 8-11)
Mateusz Paluchowski - Jamie Morrissey (Irlandia) 0-3 (8-11, 3-11, 2-11)
Mateusz Paluchowski - David Ackermann (Szwajcaria) 1-3 (11-7, 7-11, 8-11, 12-14)
Mateusz Paluchowski - Raff Van Altena (Holandia) 3-0 (11-2, 11-7, 11-7)
Mateusz Paluchowski - Leo Heron (Anglia) 3-0 (11-3, 11-5, 11-8)
Mateusz Paluchowski - Rene Suorsa (Finlandia) 3-1 (12-10, 8-11, 11-7, 11-1)
U-15:
Nadia Budzik - Elia Grossi (Francja) 0-3 (6-11, 7-11, 5-11)
Nadia Budzik - Esme Ring (Irlandia) 3-0 (11-1, 11-0, 11-4)
Nadia Budzik - Raghad Aboelela (Irlandia) 3-0 (11-3, 11-1, 11-3)
Nadia Budzik - Barbora Vavrikova (Czechy) 3-0 (13-11, 11-8, 12-10)
Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-1 (11-6, 15-13, 7-11, 11-9)
U-17:
Anna Jakubiec - Maggie Jones (Irlandia) 3-0 (11-3, 11-6, 11-7)
Anna Jakubiec - Cassy Lincou (Francja) 3-1 (8-11, 11-5, 11-5, 11-5)
Anna Jakubiec - Anna Tarasova (Ukraina) 3-2 (1-11, 3-11, 11-4, 11-7, 11-7)
Finał: Anna Jakubiec - Thilde Sorensen (Dania) 3-1 (11-8, 11-9, 11-3, 11-4)
U-19:
Szymon Lohmann - Robert Balogh (Rumunia) 3-0 (11-2, 11-6, 11-4)
Szymon Lohmann - Joel Lund Forst (Szwecja) 0-3 (3-11, 2-11, 2-11)
Szymon Lohmann - Marcus Diaz Keller (Szwecja) 3-0 (11-4, 12-10, 11-5)
Szymon Lohmann - Thomas Mauras (Francja) 1-3 (4-11, 5-11, 13-11, 3-11)
Szymon Lohmann - Pol Asensio (Hiszpania) 3-1 (11-4, 8-11, 11-4, 11-4)
Szymon Lohmann - Daniel Breinbjerg (Szwecja) 3-2 (9-11, 11-8, 11-4, 6-11, 11-9)