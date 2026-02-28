Piast Gliwice 6-1 Legia Warszawa

W meczu 22. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-6. Do przerwy było 1-1.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 4 marca o godzinie 19:30 - w ramach 1/4 finału Pucharu Polski zmierzą się w Warszawie z BSF Bochnia.





Legia przystąpiła do tego meczu osłabiona brakiem dwóch zawodników z Finlandii - Erica Sylli i Henriego Alamikkotervo. Niespodziewanie jednak to legioniści wyszli na prowadzenie. W 5. minucie Mykyta Możejko uśpił czujność rywali, sygnalizował, że będzie podawał, a zdecydował się na strzał z dalszej odległości, czym zaskoczył bramkarza Piasta. W końcówce pierwszej połowy świetnym uderzeniem popisał się Sebastian Szadurski, dzięki czemu doprowadził do wyrównania.





W 22. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po dobrze rozegranym rzucie wolnym i celnym strzale Viniciusa Lazzarettiego. 30 sekund później ten sam zawodnik trafił na 3-1. W 30. minucie Brazylijczyk zanotował hat-tricka. Minutę później Breno Bertoline trafił do siatki po rozegraniu rzutu rożnego. Wynik ustalił w 40. minucie Dill.









Piast Gliwice 6-1 (1-1) Legia Warszawa

0-1 - 4:35 Mykyta Możejko

1-1 - 17:50 Sebastian Szadurski

2-1 - 21:58 Vinicius Lazzaretti

3-1 - 22:36 Vinicius Lazzaretti

4-1 - 29:34 Vinicius Lazzaretti

5-1 - 30:29 Breno Bertoline

6-1 - 39:21 Dill





Piast: 1. Kyryło Cypun, 31. Jani Korpela, 11. Miguel Pegacha, 10. Vinicius Lazzaretti, 13. Dill

rezerwa: 23. Michał Widuch, 77. Olivier Bik, 8. Simao Cordeiro, 12. Breno Bertoline, 16. Juninho, 56. Tomasz Kriezel, 98. Sebastian Szadurski





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 14. Hugo Alves, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański





żółte kartki: Możejko, Sobków





