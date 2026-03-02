Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy

W weekend rozegrano mecze 22. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 8. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 6-8 marca.
22. kolejka:
Red Dragons Pniewy 5-5 (4-3) Constract Lubawa
Widzew Łódź 5-6 (2-3) BSF Bochnia
Eurobus Przemyśl 11-1 (8-0) Ruch Chorzów Futsal
Piast Gliwice 6-1 (1-1) Legia Warszawa
Futsal Leszno 1-0 (0-0) Śląsk Wrocław
Rekord Bielsko-Biała 13-2 (7-1) AZS UŚ Katowice
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 4-5 (1-1) FC Toruń
Dreman Opole Komprachcice 1-4 (0-1) Futsal Świecie
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy