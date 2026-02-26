Arys sędzią meczu z Jagiellonią

Karol Arys ze Szczecina został wyznaczony do sędziowania meczu 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Paweł Sokolnicki.
W obecnym sezonie Arys prowadził tylko jeden mecz Legii - przegrany 1-2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 1 marca o godz. 14:45.
Obsada sędziowska 23. kolejki:
Cracovia - Piast Gliwice: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Arka Gdynia - Lechia Gdańsk: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Widzew Łódź: Piotr Lasyk (Bytom)
Motor Lublin - Korona Kielce: Damian Kos (Gdańsk)
GKS Katowice - Górnik Zabrze: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom: Łukasz Kuźma (Białystok)
Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa: Karol Arys (Szczecin)
Lech Poznań - Raków Częstochowa: Bartosz Frankowski (Toruń)
Zagłębie Lubin - Wisła Płock: Mateusz Piszczelok (Katowice)