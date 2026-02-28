23. kolejka Ekstraklasy. Dół tabeli znów punktuje

W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem, a Motor po raz pierwszy w historii pokonał Koronę. W derbach Górnego Śląska GKS pokonał Górnika. W niedzielę czekają nas dwa hity - najpierw Legia pojedzie do Białegostoku, a następnie Raków zagra w Poznaniu. Na zakończenie kolejki niespodziewany wicelider, Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock.

Trwa niezwykle ciekawa 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2.

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

sylvano82@o - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia jutro z nożem na gardle....Piast,Motor, GKS pewnie też zapunktuje za trzy i nam odjadą. Jeśli chcemy się utrzymać jutro każdy wynik niż zwycięstwo będzie tragedia odpowiedz

Mike - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak uważacie kibice? Jeśli wygra jutro Jaga, to należy na nich stawiać terminowy na mistrza. Czy to już pewniak wtedy, jak uważacie? Pozdrawiam. Kurs jeszcze teraz 3,0. odpowiedz

DamianChicago - 2 godziny temu, *.myvzw.com Teraz GKS wygra z Zabrzem i wszystko jest w naszych rękach… czy walczymy o marzenia czy o przetrwanie. Wygrajmy ze zmęczoną Jagą, później ze słabą na wiosnę Craxa i mamy kontakt 4-5 punktów do miejsca 4! Później z ekipą Feio- która będzie miała mały maraton przed meczem z nami (grają zaległy mecz) i Rakowem, który również będzie zmęczony po meczu z Fiorentina… Musimy to wykorzystać! Do boju! odpowiedz

KSP - 35 minut temu, *.lukman.pl @DamianChicago: idiota odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Każdy chce ograć grubo opłacane gwiazdeczki Widzewa.

Oj, nie będą mieli łatwo. odpowiedz

Kopiec - 11 godzin temu, *.plus.pl To Piast nam odskakuje i nie ma już co robić z siebie ciepłych klusek, tylko biegać i nie odpuszczać. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.play.pl Bardzo ważna strata punktów przez Arkę w derbach Trójmiasta. W kontekście walki o utrzymanie do bardzo dobry wynik dla nas. odpowiedz

Całe zycie nmyslalem - 15 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: że liczy sie tylko mistrzostwo Polski 🤔 odpowiedz

Siarczan - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: ale piast odskoczył odpowiedz

Jan - 23 godziny temu, *.165.103 Jadźka ku…wo już kwiczysz ze strachu bo wielka Legia przyjeżdża!!! 💪 odpowiedz

Mały - 10 godzin temu, *.plus.pl @Jan: matka wie, że ćpiesz? Nosisz barwy Legii to się zachowuj. Byle jak, ale zachowuj... odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 27.02.2026 / 14:43, *.t-mobile.pl Jeśli nie wygramy z Jagą, która po 120 minutowym meczu z Fiorą jest wypruta fizycznie, to nie mamy czego szukać w Ekstraklasie. Trzy punkty są obowiązkiem uwzględniając stan wyczerpania fizycznego tych z Białegostoku i fakt, że Romańczuk będzie pauzował za kartki.



Ten mecz to sprawdzian dla umiejętności trenerskich i weryfikacja Papszuna. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.play.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Raczej nie wygramy. Remis będzie sukcesem. odpowiedz

Bosman na prezydenta - 17 godzin temu, *.kompex.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: to już Ci weryfikuje. Jaga Legia 3-0 odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Jeśli nie wygramy to znaczy, że Papszun nic pozytywnego nie wniósł i nic po nas w Ekstraklasie. Bo kiedy mamy wygrać z Jagą, jeśli nie w sytuacji, gdy są skrajnie wyczerpani po 120 minutach rozegranych na ogromnej intensywności we Florencji i gdy zagrają bez kluczowego zawodnika, jakim jest Romańczuk. Dlatego zwycięstwo i zainkasowanie trzech punktów, to obowiązek. Remis będzie porażką w takiej sytuacji i obnażeniem nieudolności trenerskiej Papszuna. odpowiedz

af - 3 godziny temu, *.kabel-deutschland.de @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: czyli jak nie ogramy lidera i druzyny ktora jest na fali to sie nie nadajemy do ligi? puknij sie w pusty leb odpowiedz

Olek - 27.02.2026 / 11:20, *.161.193 Śmieszna jaga dostała łomot od outsidera Serie A. Lejemy ich w niedzielę, że aż miło będzie popatrzeć. Na trybunach też dostaną tradycyjny łomot, a może nawet jakaś flaga się sfajczy do góry kołami w sektorze gości 🥳 odpowiedz

Robin(L) - 27.02.2026 / 13:42, *.play-internet.pl @Olek: opanuj emocje człowieku i bierz po pół tego co teraz zażywasz bo ewidentnie Ci szkodzi

Internetowy łobuz co flagi będzie palił się znalazł i łomot ma trybunach standardowo robił

Trzymaj podreczki do szkoły dalej do góry kołami będziesz mądrzejszy odpowiedz

Mały - 27.02.2026 / 16:41, *.plus.pl @Olek: ogarnij się bo zachowujesz się jak bażant a nosisz barwy Legii. odpowiedz

Pawełek - 27.02.2026 / 09:14, *.vectranet.pl Pewna wygrana Legii po męczarniach discopolowców we Florencji. Pytanie tylko czy Legia ich rozgromi czy tylko skromnie wygra. odpowiedz

hmm - 27.02.2026 / 09:34, *.com.pl @Pawełek: brednie totalne hahahah odpowiedz

Ko(L)o - 27.02.2026 / 11:30, *.plus.pl @Pawełek: Nie wiem co Ciebie łączy z "przedmówca" Olek ale wiem, że bierzecie te same "leki". odpowiedz

Lupus - 27.02.2026 / 12:01, *.centertel.pl @Ko(L)o: Zioło, zioło, leśne zioło - niechaj będzie nam wesoło!😁😁😁👍👏👏👏 odpowiedz

Sylwek do - 23 godziny temu, *.orange.pl @Pawełek: Baba Jaga pokazuje że świetnie radzi sobie na dwóch frontach więc remis będzie naszym sukcesem odpowiedz

Mariol - 7 godzin temu, *.wanadoo.fr @Sylwek do: Mozna nie lubić Jagi,ale trzeba przyznać że oni naprawdę najbardziej zasługują na mistrza.Praktycznie grają cały czas na równym poziomie,nie zaliczają jakiś wpadek.Solidna drużyna i niezły trener. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.