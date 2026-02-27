23. kolejka Ekstraklasy. Porażka Widzewa

Trwa niezwykle ciekawie zapowiadająca się 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2. 

W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem. Tego samego dnia GKS zmierzy się z będącym ostatnio w dołku Górnikiem. W niedzielę czekają nas dwa hity - najpierw Legia pojedzie do Białegostoku, a następnie Raków zagra w Poznaniu. Na zakończenie kolejki niespodziewany wicelider, Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock. 


 


23. kolejka:

Cracovia 2-3 Piast Gliwice

Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź
godz. 17:30 Motor Lublin - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)


Niedziela, 01.03.

godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 02.03.

godz. 19:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Komentarze (19)

Kopiec - 4 godziny temu, *.plus.pl

To Piast nam odskakuje i nie ma już co robić z siebie ciepłych klusek, tylko biegać i nie odpuszczać.

Wolfik - 15 godzin temu, *.play.pl

Bardzo ważna strata punktów przez Arkę w derbach Trójmiasta. W kontekście walki o utrzymanie do bardzo dobry wynik dla nas.

Całe zycie nmyslalem - 9 godzin temu, *.centertel.pl

@Wolfik: że liczy sie tylko mistrzostwo Polski 🤔

Siarczan - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Wolfik: ale piast odskoczył

Jan - 17 godzin temu, *.165.103

Jadźka ku…wo już kwiczysz ze strachu bo wielka Legia przyjeżdża!!! 💪

Mały - 4 godziny temu, *.plus.pl

@Jan: matka wie, że ćpiesz? Nosisz barwy Legii to się zachowuj. Byle jak, ale zachowuj...

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 27.02.2026 / 14:43, *.t-mobile.pl

Jeśli nie wygramy z Jagą, która po 120 minutowym meczu z Fiorą jest wypruta fizycznie, to nie mamy czego szukać w Ekstraklasie. Trzy punkty są obowiązkiem uwzględniając stan wyczerpania fizycznego tych z Białegostoku i fakt, że Romańczuk będzie pauzował za kartki.

Ten mecz to sprawdzian dla umiejętności trenerskich i weryfikacja Papszuna.

Wolfik - 15 godzin temu, *.play.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Raczej nie wygramy. Remis będzie sukcesem.

Bosman na prezydenta - 11 godzin temu, *.kompex.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: to już Ci weryfikuje. Jaga Legia 3-0

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

@Wolfik: Jeśli nie wygramy to znaczy, że Papszun nic pozytywnego nie wniósł i nic po nas w Ekstraklasie. Bo kiedy mamy wygrać z Jagą, jeśli nie w sytuacji, gdy są skrajnie wyczerpani po 120 minutach rozegranych na ogromnej intensywności we Florencji i gdy zagrają bez kluczowego zawodnika, jakim jest Romańczuk. Dlatego zwycięstwo i zainkasowanie trzech punktów, to obowiązek. Remis będzie porażką w takiej sytuacji i obnażeniem nieudolności trenerskiej Papszuna.

Olek - 27.02.2026 / 11:20, *.161.193

Śmieszna jaga dostała łomot od outsidera Serie A. Lejemy ich w niedzielę, że aż miło będzie popatrzeć. Na trybunach też dostaną tradycyjny łomot, a może nawet jakaś flaga się sfajczy do góry kołami w sektorze gości 🥳

Robin(L) - 27.02.2026 / 13:42, *.play-internet.pl

@Olek: opanuj emocje człowieku i bierz po pół tego co teraz zażywasz bo ewidentnie Ci szkodzi
Internetowy łobuz co flagi będzie palił się znalazł i łomot ma trybunach standardowo robił
Trzymaj podreczki do szkoły dalej do góry kołami będziesz mądrzejszy

Mały - 27.02.2026 / 16:41, *.plus.pl

@Olek: ogarnij się bo zachowujesz się jak bażant a nosisz barwy Legii.

Pawełek - 27.02.2026 / 09:14, *.vectranet.pl

Pewna wygrana Legii po męczarniach discopolowców we Florencji. Pytanie tylko czy Legia ich rozgromi czy tylko skromnie wygra.

hmm - 27.02.2026 / 09:34, *.com.pl

@Pawełek: brednie totalne hahahah

Ko(L)o - 27.02.2026 / 11:30, *.plus.pl

@Pawełek: Nie wiem co Ciebie łączy z "przedmówca" Olek ale wiem, że bierzecie te same "leki".

Lupus - 27.02.2026 / 12:01, *.centertel.pl

@Ko(L)o: Zioło, zioło, leśne zioło - niechaj będzie nam wesoło!😁😁😁👍👏👏👏

Sylwek do - 17 godzin temu, *.orange.pl

@Pawełek: Baba Jaga pokazuje że świetnie radzi sobie na dwóch frontach więc remis będzie naszym sukcesem

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr

@Sylwek do: Mozna nie lubić Jagi,ale trzeba przyznać że oni naprawdę najbardziej zasługują na mistrza.Praktycznie grają cały czas na równym poziomie,nie zaliczają jakiś wpadek.Solidna drużyna i niezły trener.

