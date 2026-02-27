23. kolejka Ekstraklasy. Porażka Widzewa

Trwa niezwykle ciekawie zapowiadająca się 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2.
W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem. Tego samego dnia GKS zmierzy się z będącym ostatnio w dołku Górnikiem. W niedzielę czekają nas dwa hity - najpierw Legia pojedzie do Białegostoku, a następnie Raków zagra w Poznaniu. Na zakończenie kolejki niespodziewany wicelider, Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock.
23. kolejka:
Cracovia 2-3 Piast Gliwice
Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź
godz. 17:30 Motor Lublin - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
Niedziela, 01.03.
godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 02.03.
godz. 19:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców