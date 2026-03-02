23. kolejka Ekstraklasy. Trzech liderów

W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2. W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem, a Motor po raz pierwszy w historii pokonał Koronę. W derbach Górnego Śląska GKS pokonał Górnika. W niedzielę Legia wywalczyła punkt w meczu z liderem z Białegostoku. Z kolei Lech po bardzo ciekawym spotkaniu wygrał z Rakowem 4-3. Na zakończenie kolejki Zagłębie pokonało Wisłę Płock.

Po 23 kolejkach Ekstraklasy trzy najlepsze drużyny mają na swoim koncie po 38 punktów. Sytuacja Legii Warszaw anie uległa żadnej poprawie - więcej strata do peletonu nieznacznie wzrosła.

Komentarze (44)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Znawca - 13 minut temu, *.centertel.pl Misiura,destruktor futbolu i wizjoner lansujacy się u Kołtonia,czy u Ćwiąkały robiący z siebie guru trenerki,właśnie dostał w czapkę po raz 4 z rzędu.👏Trener jednej rundy.Defensywny futbol nigdy się nie obroni w dłuższej perspektywie i teraz są tego skutki,bo ten zespół kompletnie się nie rozwija. odpowiedz

Goc(L)aw - 20 godzin temu, *.79.6 Prośba do P. Papszuna

Milete odesłać do rezerw albo Grodziska odpowiedz

Obiektywny - 01.03.2026 / 19:44, *.icpnet.pl Dobrze że nie gramy z Lechem teraz i Rakowem bo tak 3 do jaja było by w obu przypadkach odpowiedz

sylvano82@o - 13 godzin temu, *.orange.pl @Obiektywny: już z Jaga miało być i jakoś remis ugrany...mecz meczowi nie równy więc .... odpowiedz

MarioL - 01.03.2026 / 17:23, *.wanadoo.fr Sensacja w Białymstoku,może się utrzymamy. odpowiedz

Miki - 23 godziny temu, *.jmdi.pl @MarioL: Remisami małe szanse. Zostało 11 meczów, legia ma 25 punktów a w tym sezonie nawet 36-37 nie musi gwarantować pozostania w lidze („góra tabeli” zgubiła dużo punktów na rzecz dołu więc próg będzie wyżej niż zwykle).



BrukBet pewnie poleci, Arka będzie mieć ciężary ale poza tym chętnych do spadku nie widać, coraz bardziej się kroi rywalizacja Legia-Widzew o to, kto zleci. Przy czym Widzew ma pewne szanse się ogarnąć, zwłaszcza gdyby zatrudnił trenera, Legia już ten impuls zrealizowała. odpowiedz

Hiszpan - 01.03.2026 / 08:42, *.telnaptelecom.pl Spokojnie dziś Legia gładko wygra.

120 minut i lot z Włoch zrobią swoje. odpowiedz

WdW - 01.03.2026 / 08:35, *.orange.pl Jak wystawi znowu Srajowića i przegramy to całą winę za wynik zwalam na Papszuna,koniec z parasolem ochronnym,ile można tej pokrace dawać szans,nie da się wygrać meczu grając od początku(albo nawet jedną połowę) w 10 odpowiedz

Legionista - 01.03.2026 / 09:20, *.net.pl @WdW: dokładnie tak, pieniądze nie grają. odpowiedz

Jurek - 01.03.2026 / 00:41, *.versanet.de Spadek coraz bliżej… odpowiedz

Wiśniak - 01.03.2026 / 00:01, *.79.37 Hanysy się koncertowo podkładają ścierki odpowiedz

Alan - 01.03.2026 / 08:13, *.t-mobile.pl @Wiśniak:



Ciekawe co powiesz po meczu Legii z faRRmazoniarzami. odpowiedz

Peter - 01.03.2026 / 10:29, *.vectranet.pl @Alan: Mam nadzieję, że się podłożą ;-) odpowiedz

kaktus - 28.02.2026 / 23:54, *.orange.pl Wszyscy się dziwili, że Kapuadi poszedł do Widzewa, a ja Wam mówię, że to przemyślana strategia.

Widzew po tym sezonie spadnie z ligi i Kapuadi zostanie wolnym zawodnikiem. Dodatkowo dostał kupę kasy za podpisanie kontraktu no i przez te pół roku nieźle sobie zarobi z kasy meczowej.



No i co niedowiarki? Jest interes? Jest pomysł? 😁 odpowiedz

Szpic - 28.02.2026 / 23:48, *.devitalia.it Jeśli jutro nie będzie wygranej, to jesteśmy udu...ieni do końca rozgrywek w walce o utrzymanie. Tylko zwycięstwo w Białymstoku da trochę wytchnienia. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 28.02.2026 / 23:45, *.orange.pl Pamiętam 2 mecze - jeden z Jagiellonia I jeden z Pogonia. W obu meczach Legia była wypoczeta, a rywale rozegrali po 120 minut 3 dni wcześniej. W obu meczach Legia traciła bramkę w końcówkach. odpowiedz

sylvano82@o - 28.02.2026 / 20:49, *.orange.pl Legia jutro z nożem na gardle....Piast,Motor, GKS pewnie też zapunktuje za trzy i nam odjadą. Jeśli chcemy się utrzymać jutro każdy wynik niż zwycięstwo będzie tragedia odpowiedz

Mike - 28.02.2026 / 20:28, *.orange.pl Jak uważacie kibice? Jeśli wygra jutro Jaga, to należy na nich stawiać terminowy na mistrza. Czy to już pewniak wtedy, jak uważacie? Pozdrawiam. Kurs jeszcze teraz 3,0. odpowiedz

DamianChicago - 28.02.2026 / 20:26, *.myvzw.com Teraz GKS wygra z Zabrzem i wszystko jest w naszych rękach… czy walczymy o marzenia czy o przetrwanie. Wygrajmy ze zmęczoną Jagą, później ze słabą na wiosnę Craxa i mamy kontakt 4-5 punktów do miejsca 4! Później z ekipą Feio- która będzie miała mały maraton przed meczem z nami (grają zaległy mecz) i Rakowem, który również będzie zmęczony po meczu z Fiorentina… Musimy to wykorzystać! Do boju! odpowiedz

KSP - 28.02.2026 / 22:36, *.lukman.pl @DamianChicago: idiota odpowiedz

DamianChicago - 28.02.2026 / 23:09, *.myvzw.com @KSP: spieprzaj skąd żeś przylazł i tam sobie konfidentów przezywaj! odpowiedz

Egon - 28.02.2026 / 19:30, *.waw.pl Każdy chce ograć grubo opłacane gwiazdeczki Widzewa.

Oj, nie będą mieli łatwo. odpowiedz

Kopiec - 28.02.2026 / 12:11, *.plus.pl To Piast nam odskakuje i nie ma już co robić z siebie ciepłych klusek, tylko biegać i nie odpuszczać. odpowiedz

Wolfik - 28.02.2026 / 01:21, *.play.pl Bardzo ważna strata punktów przez Arkę w derbach Trójmiasta. W kontekście walki o utrzymanie do bardzo dobry wynik dla nas. odpowiedz

Całe zycie nmyslalem - 28.02.2026 / 07:26, *.centertel.pl @Wolfik: że liczy sie tylko mistrzostwo Polski 🤔 odpowiedz

Siarczan - 28.02.2026 / 09:20, *.t-mobile.pl @Wolfik: ale piast odskoczył odpowiedz

Jan - 27.02.2026 / 23:46, *.165.103 Jadźka ku…wo już kwiczysz ze strachu bo wielka Legia przyjeżdża!!! 💪 odpowiedz

Mały - 28.02.2026 / 12:52, *.plus.pl @Jan: matka wie, że ćpiesz? Nosisz barwy Legii to się zachowuj. Byle jak, ale zachowuj... odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 27.02.2026 / 14:43, *.t-mobile.pl Jeśli nie wygramy z Jagą, która po 120 minutowym meczu z Fiorą jest wypruta fizycznie, to nie mamy czego szukać w Ekstraklasie. Trzy punkty są obowiązkiem uwzględniając stan wyczerpania fizycznego tych z Białegostoku i fakt, że Romańczuk będzie pauzował za kartki.



Ten mecz to sprawdzian dla umiejętności trenerskich i weryfikacja Papszuna. odpowiedz

Wolfik - 28.02.2026 / 01:19, *.play.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Raczej nie wygramy. Remis będzie sukcesem. odpowiedz

Bosman na prezydenta - 28.02.2026 / 05:49, *.kompex.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: to już Ci weryfikuje. Jaga Legia 3-0 odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 28.02.2026 / 14:04, *.t-mobile.pl @Wolfik: Jeśli nie wygramy to znaczy, że Papszun nic pozytywnego nie wniósł i nic po nas w Ekstraklasie. Bo kiedy mamy wygrać z Jagą, jeśli nie w sytuacji, gdy są skrajnie wyczerpani po 120 minutach rozegranych na ogromnej intensywności we Florencji i gdy zagrają bez kluczowego zawodnika, jakim jest Romańczuk. Dlatego zwycięstwo i zainkasowanie trzech punktów, to obowiązek. Remis będzie porażką w takiej sytuacji i obnażeniem nieudolności trenerskiej Papszuna. odpowiedz

af - 28.02.2026 / 20:00, *.kabel-deutschland.de @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: czyli jak nie ogramy lidera i druzyny ktora jest na fali to sie nie nadajemy do ligi? puknij sie w pusty leb odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 28.02.2026 / 23:50, *.t-mobile.pl @af: To kiedy mamy stuknąć Jagę jeśli nie w takiej fatalnej sytuacji dla nich, gdy są skrajnie zmęczeni po intensywnym graniu przez 120 minut we Florencji i gdy będą grali bez kluczowego dla nich gracza, jakim jest Romańczuk? Wygrana i trzy punkty to obowiązek, a jak nie to możemy już pakować mandżur i zawijać się do 1 ligi. odpowiedz

Olek - 27.02.2026 / 11:20, *.161.193 Śmieszna jaga dostała łomot od outsidera Serie A. Lejemy ich w niedzielę, że aż miło będzie popatrzeć. Na trybunach też dostaną tradycyjny łomot, a może nawet jakaś flaga się sfajczy do góry kołami w sektorze gości 🥳 odpowiedz

Robin(L) - 27.02.2026 / 13:42, *.play-internet.pl @Olek: opanuj emocje człowieku i bierz po pół tego co teraz zażywasz bo ewidentnie Ci szkodzi

Internetowy łobuz co flagi będzie palił się znalazł i łomot ma trybunach standardowo robił

Trzymaj podreczki do szkoły dalej do góry kołami będziesz mądrzejszy odpowiedz

Mały - 27.02.2026 / 16:41, *.plus.pl @Olek: ogarnij się bo zachowujesz się jak bażant a nosisz barwy Legii. odpowiedz

Pawełek - 27.02.2026 / 09:14, *.vectranet.pl Pewna wygrana Legii po męczarniach discopolowców we Florencji. Pytanie tylko czy Legia ich rozgromi czy tylko skromnie wygra. odpowiedz

hmm - 27.02.2026 / 09:34, *.com.pl @Pawełek: brednie totalne hahahah odpowiedz

Ko(L)o - 27.02.2026 / 11:30, *.plus.pl @Pawełek: Nie wiem co Ciebie łączy z "przedmówca" Olek ale wiem, że bierzecie te same "leki". odpowiedz

Lupus - 27.02.2026 / 12:01, *.centertel.pl @Ko(L)o: Zioło, zioło, leśne zioło - niechaj będzie nam wesoło!😁😁😁👍👏👏👏 odpowiedz

Sylwek do - 27.02.2026 / 23:24, *.orange.pl @Pawełek: Baba Jaga pokazuje że świetnie radzi sobie na dwóch frontach więc remis będzie naszym sukcesem odpowiedz

Mariol - 28.02.2026 / 15:52, *.wanadoo.fr @Sylwek do: Mozna nie lubić Jagi,ale trzeba przyznać że oni naprawdę najbardziej zasługują na mistrza.Praktycznie grają cały czas na równym poziomie,nie zaliczają jakiś wpadek.Solidna drużyna i niezły trener. odpowiedz

Peter - 01.03.2026 / 10:33, *.vectranet.pl @Mariol: Fakt... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.