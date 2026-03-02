23. kolejka Ekstraklasy. Trzech liderów

Po 23 kolejkach Ekstraklasy trzy najlepsze drużyny mają na swoim koncie po 38 punktów. Sytuacja Legii Warszaw anie uległa żadnej poprawie - więcej strata do peletonu nieznacznie wzrosła.
W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2. W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem, a Motor po raz pierwszy w historii pokonał Koronę. W derbach Górnego Śląska GKS pokonał Górnika. W niedzielę Legia wywalczyła punkt w meczu z liderem z Białegostoku. Z kolei Lech po bardzo ciekawym spotkaniu wygrał z Rakowem 4-3. Na zakończenie kolejki Zagłębie pokonało Wisłę Płock.
23. kolejka:
Cracovia 2-3 Piast Gliwice
Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 2-0 Korona Kielce
GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa
Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa
Zagłębie Lubin 2-0 Wisła Płock
