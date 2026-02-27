23. kolejka Ekstraklasy

Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadająca się 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek wieczorem rozegrane zostaną derby Trójmiasta, w których Arka podejmie na własnym stadionie Lechię. W ostatniej kolejce Arka wygrała z GKS-em, natomiast Lechia poniosła porażkę z Zagłębiem. 

W sobotę interesująco powinno być w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra ze znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem. Tego samego dnia GKS zmierzy się z będącym ostatnio w dołku Górnikiem. W niedzielę czekają nas dwa hity - najpierw Legia pojedzie do Białegostoku, a następnie Raków zagra w Poznaniu. Na zakończenie kolejki niespodziewany wicelider, Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock. 


 


23. kolejka:


Piątek, 27.02.

godz. 18:00 Cracovia - Piast Gliwice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Arka Gdynia - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 28.02.

godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Motor Lublin - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)


Niedziela, 01.03.

godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 02.03.

godz. 19:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




Pawełek - 59 minut temu, *.vectranet.pl

Pewna wygrana Legii po męczarniach discopolowców we Florencji. Pytanie tylko czy Legia ich rozgromi czy tylko skromnie wygra.

hmm - 39 minut temu, *.com.pl

@Pawełek: brednie totalne hahahah

