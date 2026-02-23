Koszykówka

Legioniści w kadrach narodowych

fot. Bodziach
Bodziach
Dwaj koszykarze Legii, a także pierwszy trener naszego zespołu, przebywają obecnie na zgrupowaniach kadr narodowych, które rozegrają mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata. Andrzej Pluta zagra w dwumeczu Polski z Łotwą. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w piątek w Rydze, rewanż 1 marca w Gdyni.

Z kolei Matthias Tass wystąpi w dwóch meczach reprezentacji Estonii (prowadzonej przez Heiko Rannulę), która zmierzy się ze Szwecją - 27 lutego o 19:00 na wyjeździe (w Avicii Arenie w Sztokholmie), a w niedzielę, 1 marca w spotkaniu przed własną publicznością w Unibet Arenie w Tallinie.

kosz,Matthias Tass
fot. Bodziach




tagi:
