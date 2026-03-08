Legia Warszawa 4-5 Dreman Opole Komprachcice

W meczu 23. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa Futsal przegrała z Dremanem Opole Komprachcice 4-5. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0.

Kolejne spotkanie rozegrają 14 marca o godzinie 18, kiedy to zagrają na wyjeździe z liderem, Eurobusem Przemyśl.





Pierwsza bramka dla Legii padła w 6. minucie. Wówczas atomowym uderzeniem z dystansu z ostrego kąta popisał się Henri Alamikkotervo. W 25. minucie legioniści przeprowadzili dobrą akcję, po której celnym strzałem popissał się Rui Pinto, a 2 minuty później wynik podwyższył Mykyta Storożuk. Wydawało się, że ten mecz jest pod kontrolą, ale do bramki trafiali tylko goście, którzy bardzo szybko wyrównali na 3-3, a następnie wyszli na prowadzenie 4-3 i 5-3. Na minutę przed końcem kontaktową bramkę zdobył Jarosław Żmijewskij, ale nie udało się doprowadzić do remisu.









Legia Warszawa 4-5 (1-0) Dreman Opole Komprachcice

1-0 - 5:02 Henri Alamikkotervo

2-0 - 24:32 Rui Pinto

3-0 - 26:30 Mykyta Storożuk

3-1 - 27:40 Maksym Pautiuk

3-2 - 29:32 Domingos Xavier

3-3 - 32:16 Noel Gomez Bujan

3-4 - 33:26 Bryan Parra Toloza

3-5 Felipe De Freitas

4-5 - 39:05 Jarosław Żmijewskij





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański





Dreman: 1. Serhiej Burduja, 7. Paweł Barański, 19. Felipe De Freitas, 16. Domingos Xavier, 20. Noel Gomez Bujan

rezerwa: 68. Tobiasz Matuszok, 3. Marek Bugański, 8. Roc Molins, 9. Wadym Iwanow, 10. Bryan Parra Toloza, 11. Mateusz Suchodolski, 30. Ołeksandr Kruk, 47. Jeremi Mielcarek, 88. Maksym Pautiak





żółte kartki: Storożuk, Hugo Alves - Bugański





