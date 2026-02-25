25-26.02: Rozkład jazdy

W środę w Hiszpanii młodzieżowy zespół Legii zagra o awans do ćwierćfinału UEFA Youth League z Villareal. Transmisja spotkania w Canal+. Tego samego dnia koszykarska Legia rozpocznie walkę w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 19, który rozegrany zostanie w Sopocie. Transmisja wszystkich spotkań na Youtube.
Rozkład jazdy:
25.02 g. 16:00 Villareal CF - Legia Warszawa [UYL]
25.02 g. 17:00 Legia Warszawa U-16 - SEMP Ursynów (sparing)[LTC 6]
25.02 g. 17:00 Legia Warszawa U-14 - UKS Varsovia (sparing)[LTC 7]
25.02 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa U-19 - GTK Gliwice U-19 [kosz, Sopot]
26.02 g. 15:00 Trefl 1LO Sopot U-19 - Profbud Legia Warszawa U-19 [kosz, Sopot]