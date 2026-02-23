Koszykówka

Zmarł Marek Jabłoński

Marek Jabłoński
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że ostatniej nocy, w wieku 76. lat zmarł Marek Jabłoński - przed laty dwukrotnie trener pierwszego zespołu koszykarskiej Legii Warszawa. Marek Jabłoński pracował w naszym klubie w sezonach 1988/89 - 1989/90 (w ówczesnej I lidze), a także w latach 1999/2000 oraz 2000/01 (do 31. kolejki).

REKLAMA

Wraz z Legią wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w roku 2000 po finałach z Zagłębiem Sosnowiec. Później prowadził nasz zespół w pierwszym po awansie sezonie w ekstraklasie - do 31. kolejki włącznie, kiedy zastąpił go ówczesny asystent, Robert Chabelski. W sezonie 1988/89, koszykarska Legia pod wodzą Marka Jabłońskiego zajęła 5. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. W pierwszej rundzie play-off legioniści przegrali 1:2 z Górnikiem Wałbrzych i ostatecznie (po wygranych z Zastalem i Gwardią Wrocław), rozgrywki zakończyli na piątej lokacie.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w kolejnych dniach. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.