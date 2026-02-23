Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że ostatniej nocy, w wieku 76. lat zmarł Marek Jabłoński - przed laty dwukrotnie trener pierwszego zespołu koszykarskiej Legii Warszawa. Marek Jabłoński pracował w naszym klubie w sezonach 1988/89 - 1989/90 (w ówczesnej I lidze), a także w latach 1999/2000 oraz 2000/01 (do 31. kolejki).

Wraz z Legią wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w roku 2000 po finałach z Zagłębiem Sosnowiec. Później prowadził nasz zespół w pierwszym po awansie sezonie w ekstraklasie - do 31. kolejki włącznie, kiedy zastąpił go ówczesny asystent, Robert Chabelski. W sezonie 1988/89, koszykarska Legia pod wodzą Marka Jabłońskiego zajęła 5. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. W pierwszej rundzie play-off legioniści przegrali 1:2 z Górnikiem Wałbrzych i ostatecznie (po wygranych z Zastalem i Gwardią Wrocław), rozgrywki zakończyli na piątej lokacie.



O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w kolejnych dniach.



