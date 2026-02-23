Kapuadi przejdzie testy medyczne w Widzewie

Legia natomiast na transferze zarobi niespełna 3 mln euro (płatność w jednej racie), ale ok. 35% tej kwoty trafi do Wisły Płock, skąd piłkarz przeszedł do Warszawy.

Wg mediów, Kapuadi w Widzewie ma zarabiać 950 tys. euro rocznie, czyli ok. 2 razy więcej niż w Legii. Ponadto za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tys. euro.

Steve Kapuadi ma jeszcze w tym oknie transferowym odejść z Legii Warszawa do Widzewa Łódź. Jak informują meczyki.pl, we wtorek zawodnik przejdzie testy medyczne w łódzkim klubie, po których podpisze kontrakt. Okienko transferowe zamyka się 25 lutego.

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ding - 23 minuty temu, *.vectranet.pl "Legia natomiast na transferze zarobi niespełna 3 mln euro (płatność w jednej racie), ale ok. 35% tej kwoty trafi do Wisły Płock": kolejny, co nie odróżnia przychodu od zysku. A potem płacz, że utopił oszczędności życia w Amber Gold albo innym przekręci z filmiku generowanym w AI odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 27 minut temu, *.orange.pl Patrząc po zdjęciu to trzymam kciuki żeby za podpis pod kontraktem wystarczyło na wymianę zębów. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 29 minut temu, *.orange.pl Yaya Banana jest do wzięcia. Ten obrońca świetnie uzupełnilby jedenastkę wkładów do koszulek Marka Papszuna z objazdowego korpo-cyrku Miodka odpowiedz

Sędzia Laguna - 35 minut temu, *.stansat.pl Dziekanowski 2.0 odpowiedz

Juri - 35 minut temu, *.inetia.pl Z okazji skorzysta każda strona.

Dziękuje Steve za grę dla Legii. odpowiedz

Pereiro - 37 minut temu, *.chojnet.pl Zdrajca jak Szczęsny i Michalski👎 odpowiedz

BOSS - 26 minut temu, *.net.pl @Pereiro: Jakby Ci zapacili w innym magazynie 2 razy tyle to te bys odszed ;) odpowiedz

don - 42 minuty temu, *.net.pl kolejny z wynalazków Zielińskiego!!!! I nie ostatni. odpowiedz

bum - 55 minut temu, *.virginm.net Dobrze!

Niech wyp...ala w podskokach odpowiedz

Kopiec - 59 minut temu, *.plus.pl Sprzedać to sprzedać tylko że przydałby się ktoś w zanadrzu bo i Pankov chce odejść. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Będziemy mieli swojego konia trojańskiego w Widzewie🤣 odpowiedz

Zakrzyczana Statystyka - 1 godzinę temu, *.play.pl Totalnie dobry deal dla Legii. Widzew to na długie lata zostanie przykładem dla innych klubów ze wydać sporo na trasnsfery to nie znaczy odnieść sukces sportowy. Totalne przepalanie kasy moim zdaniem. odpowiedz

Egon - 27 minut temu, *.waw.pl @Zakrzyczana Statystyka:



Dobry deal byłby, gdybyśmy działali na naszych warunkach, a nie przymuszeni bidą z nędzą oraz widmem spadku z Ekstraklasy i koniecznością potężnych cięć finansowych.

Zresztą, nawet jeżeli się utrzymamy, to bez pucharów czeka nas kolejna solidna dziura budżetowa i dalsze zaciskanie pasa oraz powiększanie długu.



Tylko wejście do Legii konkretnych podmiotów może zamienić bajki Miodka o dominacji w realne działania i efekty. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.103.51 Grał w kratkę, dobry interes. odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.play.pl Dobry deal tylko dodać zapis żeby nie mogl grac z nami bo jes,xze nam brameczke wsadzi odpowiedz

Jerzy - 46 minut temu, *.63.39 @pio:

Wydaje mi się że przy transferach definitywnych taka opcja nigdy nie była brana pod uwagą

W sensie nie znam takiego przypadku (nie przypominam sobie ) odpowiedz

hen ryk - 43 minuty temu, *.net.pl @pio: to nie wypożyczenie tylko transfer za kasę. Zapłacili to mogą robić co chcą. A oba kluby walczą o utrzymanie. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243 Zwracam mu honor, zarobić bańkę euro, podwoić dotychczasowe zarobki, tylko głupi by się nie zdecydował. odpowiedz

Cieciu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Fiu fiu, takie transfery pomiędzy klubami walczącymi o utrzymanie? odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zwykły najemnik, nigdy nie utożsamiał się z Legią więc żegnam. Leszczyński da radę! odpowiedz

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kibel trzaskowskiego: obecnie 99% kopaczy to najemnicy,zakładam że konkurencyjna firama z twojej branży by ci dawała dwa razy wiecej tez bys uciekł odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Kibel trzaskowskiego: Oprocz tego, ze najemnik to slaby obronca. Przeciez my jestesmy tam gdzie jestesmy m.in przez jego babole. Czlowiek pech, jak Tobiasz. Bral udzial przy wiekszosci straconych goli. Wrocil po przerwie w Katowicach i znowu najgorszy, o malo przez niego nie przegralismy.



I za takiego slabiaka wpadnie 2 mln i to od razu. Interes zycia zrobilismy.



A Leszczynski zdazyl zagrac 2x 45 minut i wygladal bardzo dobrze. odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 50 minut temu, *.plus.pl @Hanys (L): uwierz mi że dawała, ale zostałem, nie zawsze kolego chodzi o chajs... odpowiedz

Ja - 50 minut temu, *.plus.pl @Kibel trzaskowskiego: Najemnik jak każdy ale grał nienajgorzej. Na transferze g.. zyskamy a tracimy podstawowego do niedawna obrońcę. Mioduski zaczyna wyprzedaż. To jego celowa robota przed odejściem z Legii. Opchnąć kogo się da, wyciągnąć z klubu jak najwiecej a potem niech się dzieje co chce. Młodzi będą grać o awans do ekstraklapy. odpowiedz

Egon - 21 minut temu, *.waw.pl @Kibel trzaskowskiego:



Kapuadi mógł niedawno odejść za darmo, ale podpisał z nami nowy kontrakt i dzięki temu możemy teraz na nim zarobić ciężką kasę.

Nie ma powodu, żeby mieć do niego pretensje. odpowiedz

R5 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 🤬 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.