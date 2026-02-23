Transfery

Kapuadi przejdzie testy medyczne w Widzewie

Steve Kapuadi - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl / goal.pl

Steve Kapuadi ma jeszcze w tym oknie transferowym odejść z Legii Warszawa do Widzewa Łódź. Jak informują meczyki.pl, we wtorek zawodnik przejdzie testy medyczne w łódzkim klubie, po których podpisze kontrakt. Okienko transferowe zamyka się 25 lutego. 

REKLAMA

Wg mediów, Kapuadi w Widzewie ma zarabiać 950 tys. euro rocznie, czyli ok. 2 razy więcej niż w Legii. Ponadto za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tys. euro. 


 


Legia natomiast na transferze zarobi niespełna 3 mln euro (płatność w jednej racie), ale ok. 35% tej kwoty trafi do Wisły Płock, skąd piłkarz przeszedł do Warszawy. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (26)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Ding - 23 minuty temu, *.vectranet.pl

"Legia natomiast na transferze zarobi niespełna 3 mln euro (płatność w jednej racie), ale ok. 35% tej kwoty trafi do Wisły Płock": kolejny, co nie odróżnia przychodu od zysku. A potem płacz, że utopił oszczędności życia w Amber Gold albo innym przekręci z filmiku generowanym w AI

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 27 minut temu, *.orange.pl

Patrząc po zdjęciu to trzymam kciuki żeby za podpis pod kontraktem wystarczyło na wymianę zębów.

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 29 minut temu, *.orange.pl

Yaya Banana jest do wzięcia. Ten obrońca świetnie uzupełnilby jedenastkę wkładów do koszulek Marka Papszuna z objazdowego korpo-cyrku Miodka

odpowiedz
Sędzia Laguna - 35 minut temu, *.stansat.pl

Dziekanowski 2.0

odpowiedz
Juri - 35 minut temu, *.inetia.pl

Z okazji skorzysta każda strona.
Dziękuje Steve za grę dla Legii.

odpowiedz
Pereiro - 37 minut temu, *.chojnet.pl

Zdrajca jak Szczęsny i Michalski👎

odpowiedz
BOSS - 26 minut temu, *.net.pl

@Pereiro: Jakby Ci zapacili w innym magazynie 2 razy tyle to te bys odszed ;)

odpowiedz
don - 42 minuty temu, *.net.pl

kolejny z wynalazków Zielińskiego!!!! I nie ostatni.

odpowiedz
bum - 55 minut temu, *.virginm.net

Dobrze!
Niech wyp...ala w podskokach

odpowiedz
Kopiec - 59 minut temu, *.plus.pl

Sprzedać to sprzedać tylko że przydałby się ktoś w zanadrzu bo i Pankov chce odejść.

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl

Będziemy mieli swojego konia trojańskiego w Widzewie🤣

odpowiedz
Zakrzyczana Statystyka - 1 godzinę temu, *.play.pl

Totalnie dobry deal dla Legii. Widzew to na długie lata zostanie przykładem dla innych klubów ze wydać sporo na trasnsfery to nie znaczy odnieść sukces sportowy. Totalne przepalanie kasy moim zdaniem.

odpowiedz
Egon - 27 minut temu, *.waw.pl

@Zakrzyczana Statystyka:

Dobry deal byłby, gdybyśmy działali na naszych warunkach, a nie przymuszeni bidą z nędzą oraz widmem spadku z Ekstraklasy i koniecznością potężnych cięć finansowych.
Zresztą, nawet jeżeli się utrzymamy, to bez pucharów czeka nas kolejna solidna dziura budżetowa i dalsze zaciskanie pasa oraz powiększanie długu.

Tylko wejście do Legii konkretnych podmiotów może zamienić bajki Miodka o dominacji w realne działania i efekty.

odpowiedz
Ja - 1 godzinę temu, *.103.51

Grał w kratkę, dobry interes.

odpowiedz
pio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Dobry deal tylko dodać zapis żeby nie mogl grac z nami bo jes,xze nam brameczke wsadzi

odpowiedz
Jerzy - 46 minut temu, *.63.39

@pio:
Wydaje mi się że przy transferach definitywnych taka opcja nigdy nie była brana pod uwagą
W sensie nie znam takiego przypadku (nie przypominam sobie )

odpowiedz
hen ryk - 43 minuty temu, *.net.pl

@pio: to nie wypożyczenie tylko transfer za kasę. Zapłacili to mogą robić co chcą. A oba kluby walczą o utrzymanie.

odpowiedz
Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243

Zwracam mu honor, zarobić bańkę euro, podwoić dotychczasowe zarobki, tylko głupi by się nie zdecydował.

odpowiedz
Cieciu - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Fiu fiu, takie transfery pomiędzy klubami walczącymi o utrzymanie?

odpowiedz
Kibel trzaskowskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Zwykły najemnik, nigdy nie utożsamiał się z Legią więc żegnam. Leszczyński da radę!

odpowiedz
Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Kibel trzaskowskiego: obecnie 99% kopaczy to najemnicy,zakładam że konkurencyjna firama z twojej branży by ci dawała dwa razy wiecej tez bys uciekł

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Kibel trzaskowskiego: Oprocz tego, ze najemnik to slaby obronca. Przeciez my jestesmy tam gdzie jestesmy m.in przez jego babole. Czlowiek pech, jak Tobiasz. Bral udzial przy wiekszosci straconych goli. Wrocil po przerwie w Katowicach i znowu najgorszy, o malo przez niego nie przegralismy.

I za takiego slabiaka wpadnie 2 mln i to od razu. Interes zycia zrobilismy.

A Leszczynski zdazyl zagrac 2x 45 minut i wygladal bardzo dobrze.

odpowiedz
Kibel trzaskowskiego - 50 minut temu, *.plus.pl

@Hanys (L): uwierz mi że dawała, ale zostałem, nie zawsze kolego chodzi o chajs...

odpowiedz
Ja - 50 minut temu, *.plus.pl

@Kibel trzaskowskiego: Najemnik jak każdy ale grał nienajgorzej. Na transferze g.. zyskamy a tracimy podstawowego do niedawna obrońcę. Mioduski zaczyna wyprzedaż. To jego celowa robota przed odejściem z Legii. Opchnąć kogo się da, wyciągnąć z klubu jak najwiecej a potem niech się dzieje co chce. Młodzi będą grać o awans do ekstraklapy.

odpowiedz
Egon - 21 minut temu, *.waw.pl

@Kibel trzaskowskiego:

Kapuadi mógł niedawno odejść za darmo, ale podpisał z nami nowy kontrakt i dzięki temu możemy teraz na nim zarobić ciężką kasę.
Nie ma powodu, żeby mieć do niego pretensje.

odpowiedz
R5 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

🤬

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.