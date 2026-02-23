Kapuadi przejdzie testy medyczne w Widzewie

Steve Kapuadi ma jeszcze w tym oknie transferowym odejść z Legii Warszawa do Widzewa Łódź. Jak informują meczyki.pl, we wtorek zawodnik przejdzie testy medyczne w łódzkim klubie, po których podpisze kontrakt. Okienko transferowe zamyka się 25 lutego.
Wg mediów, Kapuadi w Widzewie ma zarabiać 950 tys. euro rocznie, czyli ok. 2 razy więcej niż w Legii. Ponadto za podpisanie kontraktu przewidziana została premia w wysokości 250 tys. euro.
Legia natomiast na transferze zarobi niespełna 3 mln euro (płatność w jednej racie), ale ok. 35% tej kwoty trafi do Wisły Płock, skąd piłkarz przeszedł do Warszawy.