3-5.03: Rozkład jazdy

Dziś przy Gładkiej, futsaliści Legii zagrają mecz 1/4 finału Pucharu Polski z BSF-em Bochnia. Początek spotkania o 19:30, zachęcamy do wspierania naszej drużyny. W Radomiu odbędzie się zaległy (pierwotnie odwołany z powodu awarii prądu) mecz Radomiaka z Arką. Tomasz Bartnik startuje w Erywaniu na mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym.
Rozkład jazdy:
03.03 g. 19:15 Polonia II Warszawa U-17 - Profbud Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Jagiellońska 7]
4.03 g. 20:00 Legia II Warszawa - Start II Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
5.03 g. 19:30 Legia Warszawa - BSF Bochnia [futsal, ul. Gładka 18]
5.03 g. 20:30 Radomiak Radom - Arka Gdynia