UYL: Z Villareal CF o ćwierćfinał

W środę o 16:00 Legia rozegra wyjazdowe spotkanie z Villareal CF w 1/8 finału UEFA Youth League. O awansie do ćwierćfinału zdecyduje jeden mecz, więc w razie remisu będziemy świadkami dogrywki i ew. rzutów karnych. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Canal+.

Zwycięzca środowego spotkania w ćwierćfinale (17 lub 18 marca) zmierzy się na własnym terenie s PSG lub HJK Helsinki (ten mecz rozpocznie się o 14:00).









Villareal to jeden z najlepszych zespołów obecnych rozgrywek Ligi Młodzieżowej - w fazie grupowej zajęli piąte miejsce z bilansem 5 wygranych i 1 porażki (z Tottenhamem 3-5). Pokonali Juventus (1-0), Manchester City (2-1), Pafos (2-0), Borussię Dortmund (2-1) i FC Kopenhaga (2-0). Co ciekawe, każdą z dwunastu zdobytych bramek strzelił inny zawodnik: Sergio Barrera, Íker Adelantado, Iker Abad, Manuel Juan Portela, Mauro Roca, Joselillo Gaitán, Julio Arjona, Serigne N'Diaye, Hugo López, Unai Rodríguez, Seydou Llopis i Joselillo Gaitán.









W 1/16 finału Hiszpanie wyeliminowali Bayer Leverkusen (3-2) po trafieniach Íkera Adelantado, Hugo Lópeza i Daniela Budesci. Przypomnijmy, że Legia grająca ścieżką mistrzowską wyeliminowała kolejno (grając dwumecze) Fiorentinę i PAOK Saloniki, a w 1/16 finału - Ajax Amsterdam (po bramkach Cypriana Pchełki i Macieja Ruszkiewicza).



