Legia zaczyna walkę w finałach MP U-19

Dzisiaj w hali 100-lecia Sopotu koszykarze Legii Warszawa rozpoczną turniej finałowy mistrzostw Polski do lat 19, w którym miejmy nadzieję osiągną historyczny wynik. Legioniści czekają na medal od 2009 roku, kiedy również w Sopocie, sprawili olbrzymią sensację zdobywając brąz pod wodzą Roberta Chabelskiego.

REKLAMA

Obecny zespół prowadzi Michał Spychała, któremu pomaga Miłosz Warecki. Najpierw jego podopieczni wygrali rywalizację na Mazowszu, później w turnieju o Młodzieżowy Puchar Polski zajęli bardzo dobre, trzecie miejsce, przegrywając jedynie z późniejszym triumfatorem, WKK Wrocław różnicą czterech punktów (76:80).



Bardzo ważną postacią w naszej drużynie jest rozgrywający, Błażej Czapla (śr. 17,4 pkt., 7.8 as.), który zaliczył już kilka występów w obecnym sezonie w koszykarskiej ekstraklasie. Ważne role odgrywają także podkoszowi Dawid Niedziałkowski (w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się w II-ligowych rezerwach Legii, śr. 14 pkt. i 13.8 zb. w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu centralnym) i Julian Dąbrowski, a także 18-letni skrzydłowy, Wojciech Jasiewicz (śr. 11,4 pkt.), który dysponuje dobrym rzutem z dystansu i podobnie jak Czapla i Niedziałkowski, ma na swoim koncie debiut na parkietach ekstraklasy (w minionym sezonie).



Ważne role odgrywają także Igor Jankowskie (śr. 9 pkt.), Tytus Antoniuk (śr. 8 pkt., 50% za 3 - był w kadrze meczowej na jedno spotkanie Orlen Basket Ligi), Krzysztof Antosik (śr. 5.4 pkt.) oraz Wojciech Błoch (śr. 5 pkt.). Ponadto grają Patryk Redłowski, Wojciech Krzyszczak, Ignacy Jasiorowski, Marek Gregorczyk i Maciej Mikołajczyk, a skład uzupełnia 17-letni utalentowany podkoszowy, Maciej Bołtuć (był w kadrze pierwszej drużyny Legii na ostatni mecz w Ostrowie Wlkp.).



Legioniści na pewno nie są faworytem do strefy medalowej, ale ta - nie mamy wątpliwości - jest w ich zasięgu. Wiele zależy od tego, jak zaczną turniej finałowy. W pierwszym meczu, dziś o 17:30 zmierzą się z GTK Gliwice. W czwartek legionistów czeka spotkanie z gospodarzami, Treflem Sopot, a w piątek z Basketem Poznań. Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do półfinału mistrzostw Polski. W którym zmierzą się z dwoma najlepszymi ekipami z grupy A, w której grać będą WKK Wrocław, MKS Dąbrowa Górnicza, Śląsk Wrocław i Resovia. Drużyny z miejsc trzecich zagrają w sobotę o miejsce piąte, a zespoły z miejsc czwartym - o siódmą lokatę.



Na niedzielę zaplanowano mecze o brąz (o 10:00) oraz finał (o 12:30). Wszystkie mecze będą transmitowane na żywo na kanale Youtube Polskiego Związku Koszykówki.



Terminarz turnieju finałowego MP U-19:

25.02 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa - GTK Gliwice

26.02 g. 15:00 Trefl 1LO Sopot - Profbud Legia Warszawa

27.02 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa - Basket Poznań

28.02 g. 10:00 Mecz o 7. miejsce

28.02 g. 12:30 Mecz o 5. miejsce

28.02 g. 15:00 Półfinał A2 - B1

28.02 g. 17:30 Półfinał B2 - A1

01.03 g. 10:00 Mecz o 3. miejsce

01.03 g. 12:30 Finał



