Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Hokeiści Legii mają za sobą rywalizację w różnych kategoriach wiekowych w ostatni weekend. Najmłodsi hokeiści naszego klubu wzięli udział w turnieju w Czechach, a niebawem udadzą się tam po raz kolejny. Drużyna żaka starszego grała w Łodzi, juniorzy młodsi w Katowicach, a nasz najstarszy zespół podejmował na Torwarze ekipę JKH GKS-u Jastrzębie.

MINI HOKEJ

W miniony weekend po raz drugi w sezonie wzięliśmy udział w turnieju w Czechach w miejscowości Rožnov. Graliśmy na dwie drużyny, stwarzając Select, gdzie trzon stanowili zawodnicy AH Legii, a wspierali nas młodzi hokeiści z Elbląga i Łodzi. Cieszymy się, że jesteśmy na coraz lepszym poziomie, możemy konkurować z mocnymi drużynami. Select pokazał, że warto kooperować, dając szansę gry wielu zawodnikom. Daliśmy radę, ewidentnie widać, że nasze nastawione na motorykę treningi dają efekty, przekładając się także na coraz lepszą jazdę na łyżwach. Zdobywamy kolejne cenne doświadczenie, wyciągamy wnioski i wracamy do ciężkiej pracy na treningach. Za miesiąc przed nami kolejny turniej w Czechach.



AH Legia I - HC Rožnov 0-14, 1-12

AH Legia I - MKS Orlová 2-6, 2-6

AH Legia I - HC Uničov 1-11, 2-9

AH Legia I - Unia Oświęcim 3-3, 5-1

AH Legia II - HC Rožnov 0-8, 0-4

AH Legia II - MKS Orlová 1-4, 0-9

AH Legia II - HC Uničov 3-6, 2-11

AH Legia II - Unia Oświęcim 2-8, 1-11



ŻAK STARSZY



ŁKH Łódź 10-3 AH Legia

Bramki: Stanisław Rukszan (as. Igor Siemionczyk), Igor Siemionczyk (as. Julian Kołodziejczyk), Filip Foltyn (as. Tim Kornieiev)



Piątkowe wyjazdowe spotkanie z drużyną z Łodzi było doskonałym pokazem pracy, jaką wykonujemy każdego dnia. Choć końcowy wynik nie oddaje w pełni przebiegu meczu, na lodzie było widać ogromne zaangażowanie i konsekwencję w grze ze strony zawodników przez pełne 60 minut. Cały zespół udowodnił, że wspólne działania i wzajemne wsparcie przekładają się na równorzędną walkę z wymagającym rywalem. Każdy zawodnik dał z siebie 100%, a po ostatnim gwizdku dało się odczuć, że ten mecz nas zbudował, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Mimo porażki, spotkanie mocno zmotywowało nas do dalszej ciężkiej pracy i ciągłego rozwoju. Wychodzimy z niego jako lepsze wersje samych siebie i jako silniejsza drużyna.



JUNIOR MŁODSZY



AM Gieksa Katowice 9-3 AH Legia

Bramki: Bruno Woźniak (as. Leon Bobkowski, Adam Jurek), Bruno Woźniak (as.Sydorov), Bruno Woźniak (as.Sydorov, Krawczyński)



W sobotę graliśmy w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się po naszej myśli, pierwsza bramka autorstwa Bruno Woźniaka. Później wkradło się dużo zamieszania w naszej drużynie, co skrzętnie wykorzystała drużyna gospodarzy, strzelając kolejne bramki. Pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 5:1 na korzyść katowiczan. Próbowaliśmy gonić wynik i mimo wielu sytuacji przegrywamy drugą tercję 1:2. W trzeciej odsłonie długo prowadziliśmy grę, jednak byliśmy nieskuteczni, przegraliśmy 1:2, a całe spotkanie 3:9.



JUNIOR



AH Legia 1-13 (1-2, 0-4, 0-7) JKH GKS Jastrzębie

Bramka: O. Kućmierz (as. A. Bejnarowicz)



Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, D.Sydorov, I.Malchyk, B.Woźniak, P.Podrażka, O.Kućmierz, A.Bejnarowicz, B.Baj, G.Kvashin, A.Jurek, S.Laskus, M.Krawczyński, S.Shchrerbatiuk, M.Bohynik



Wielkie brawa dla zawodników za determinację w walce o każdy krążek. Skupiamy się na rozwoju, dążąc krok po kroku do lepszej wersji samych siebie.































