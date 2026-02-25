Transfer Kapuadiego ratunkiem dla budżetu. Mocna wypowiedź Żewłakowa

2026-01-11 | zgrupowanie Mijas trening Fredi Bobić Michał Żewłakow | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia.com

- Kiedy popatrzymy na rezultaty drużyny z pierwszej rundy tego sezonu, my w niektórych aspektach nie osiągnęliśmy tego celu, a co za tym idzie, finansowe sprawy nie zostały dowiezione do takiego poziomu, jak zostały ustalone w budżecie. Więc transfer Steve'a Kapuadiego jest pewnego rodzaju stabilizacją finansową - powiedział Michał Żewłakow.


Legia w sumie za sprzedaż reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga ma zainkasować 3 mln euro.


- Zbliżamy się do końca okienka transferowego. Pierwsza oferta za Steve`a Kapuadiego przyszła z Włoch, ale transfer nie doszedł do skutku. Mam wrażenie, że to też wpłynęło troszkę na Steve'a. A to, że przejawiał chęć zmiany klubu, dało się wyczuć od jakiegoś czasu. Więc oferta, którą przedstawił nam Widzew, wydaje mi się finansowo korzystna dla klubu. Podejrzewam, że także korzystna finansowo dla samego Steve'a, stąd taka decyzja - powiedział dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow.


 


- Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ograniczy to wybór trenera i to będzie prawda. Natomiast ja wierzę w trenera Papszuna, że skorzysta piłkarzy, którzy zostali, czyli Radovana Pankowa, Artura Jędrzejczyka, Kamila Piątkowskiego i Jana Leszczyńskiego, który zaczyna wchodzić do drużyny. Mamy też Augustyniaka, który może zagrać jako środkowy obrońca, nawet Damian Szymański, który w okresie przygotowawczym grywał na tych pozycjach. Wydaje mi się, pewne warianty istnieją, z których może skorzystać trener Papszun. Oczywiście ostateczne słowo należeć będzie do niego. Natomiast ja bym chciał, by trener mógł wybierać spośród piłkarzy, którzy są skoncentrowani na walkę o punkty dla Legii - dodał dyrektor.


 


tagi:
Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

warszawiak1234 - 21 minut temu, *.com.pl

Czy on słyszy siebie?! Wzmacniać teraz głównego rywala Legii w walce o utrzymanie się w Ekstraklasie to nie jest nawet głupota!! To jest sabotaż !!!

odpowiedz
L - 25 minut temu, *.play.pl

Po raz kolejny okazuje sie, ze im mniej kasy tym lepiej. Pozbywamy sie babolarza bo kasy brakuje. A nie mozemy sie tak czasem pozbyc slabych pilkarzy bo sa za słabi tylko tkwic z takim Kapuadim co 150 goli juz zawalił?

odpowiedz
geds - 36 minut temu, *.play-internet.pl

Ratunkiem dla budzetu było zbudowanie drużyny która wygra Mistrzostwo Polski, z kimś jak Nikolić w ataku, Vadis lub Jozue na rozegraniu i bramkarzem. Teraz lepiej zamilcz Żewłakow nieudaczniku!!!!

odpowiedz
Greg61 - 38 minut temu, *.interwan.pl

O i na drugi rok będą derby warszawy i Mazowsza. Czy tam jeszcze ktoś myśli w tym klubie. Ten pan z niemiec to jest oznaka degrengolady klubu

odpowiedz
robochłop - 39 minut temu, *.orange.pl

"Kiedy popatrzymy na rezultaty drużyny z pierwszej rundy tego sezonu, my w niektórych aspektach nie osiągnęliśmy tego celu"...cytuje Michała...kur.a w niektórych aspektach...ręce opadają...

odpowiedz
Ja - 44 minuty temu, *.orange.pl

Niedawno Bobic mówił że jest jadą na wykupienie Weisshaupta (kwota kredila się w granicach 3 mln euro z tego co pamiętam)

Teraz dowiadujemy się że 3 mln euro to ratunek dla budżetu

Oj sporo klamczuszkow się w naszej Legii zebrało

odpowiedz
doctor - 1 godzinę temu, *.ukpaperrolls.com

Ahhh ten progres miduskiego....
Ahhh ta jego potega budowana.... 😂😂😂
Pieknie zaladowal w bambuko Warszawe co?! Wydoil klub do zera wlasciwie haha, ale dalej wmawia wszystkim ze POTEGA TEJ CZESCI EUROPY JEST W BUDOWIE 😁
Wszystko jest doslownie odwrotnie niz on mowi od 2016 roku. Od czasu LM nasza Legia po prostu zanika.
Nie mozna czegos takiego zrobic przypadkowo! Wezcie sie obudzcie blagam.
Sa tutaj i tacy, ktorzy nie rozumiejác jak miduski ustawil klub ekonomicznie dla swojego interesu. Nie chca pogodzic sie z tym ze po prostu pieniadze sa wypompowywane, a klub niszczony.
TAK @Mateuszu z Gór!! Mozna sie w ten sposób dorobic setek milionów euro! Jak widzisz...
Trzeba przyznac ze lokowany ma leb do interesu i zrobil tutaj majstersztyk!!
Legia jest na dnie i bedzie tylko gorzej.... 👎👎

odpowiedz
Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wywalić w ramach oszczędności nieudacznika michałka żewłakowa.

odpowiedz
