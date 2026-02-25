Legioniści na podium w OTK w Zielonej Górze i Sobocie

Tenisiści Legii brali udział w kilku turniejach w ostatnich dniach. Aleksander Bałos zajął 1. miejsce w singlu w ogólnopolskim turnieju do lat 16 w Zielonej Górze. Radosław Krzyczkowski był w nim drugi (przegrał w finale z Olkiem 3-6, 2-6), a trzecie miejsce zajął Kornel Nagórski, który w półfinale przegrał 2-6, 2-6 z Bałosem.

Bartosz Nowak w OTK U-14 w Sobocie zajął 2. miejsce w singlu, a Ryszard Czarnek był trzeci w singlu i zwyciężył w grze podwójnej. W tym samym turnieju Lila Kowal zajęła 3. lokatę w singlu.







