Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Puchar Polski 2026 (340)

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Tak jak przed rokiem, a także tak jak przed wrześniowym turniejem o Superpuchar Polski, redakcja SuperBasketu wydała magazyn na turniej finałowy koszykarskiego Pucharu Polski, rozgrywanego w Arenie Sosnowiec (w dniach 19-22 lutego).

REKLAMA

20-stronicowy, ładnie wydany materiał, ma format A4. W środku znajdziemy m.in. wypowiedź prezesa ligi, Łukasza Koszarka, a następnie dłuższą rozmowę z byłym kapitanem Legii, Darkiem Wyką. "To była decyzja nowego trenera, a ja nie chcę grać tam, gdzie nie pasuję do czyjejś wizji. Naciskanie, że chcę został byłoby zupełnie bez sensu. Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze, mamy kontakt, śmiejemy się, rozmawiamy. Wychodzę z założenia, że nie można robić drugiemu złego, bo to może wrócić ze zdwojoną siłą" - przeczytamy jego odpowiedź na pytanie, czy nie żałuje, że nie doczekał w Legii mistrzowskiego tytułu. 


 

Redakcja SuperBasketu postanowiła zrobić własny power ranking Pucharu Polski, w którym Legię umieszczono na miejscu drugim. "Trener Heiko Rannula przez długi czas miał do dyspozycji w rotacji tylko 8 doświadczonych graczy, ale w końcu warszawskiej drużynie udało się przełamać pasmo kontuzji. W pełnym składzie mistrzowie Polski niewątpliwie są jednym z głównych faworytów turnieju, szczególnie z dodatkowym dniem odpoczynku po ćwierćfinale. Co może im przeszkodzić w marszu po trofeum, które zdobyli w 2024 roku? Na pewno słabo rozgrywane końcówki - w ostatnich miesiącach przegrywali je zbyt często" - czytamy. 

W środku znajdziemy składy wszystkich drużyn biorących udział w Pucharze Polski, z krótkimi notkami nt. każdego gracza, ale w kadrze Legii autorzy zapomnieli zamieścić Błażeja Czapli, który znalazł się w kadrze na ćwierćfinałowy mecz z Treflem. Znajdziemy także plakat w formie drabinki, którą każdy może sobie wypełnić. 

Tytuł: Bank Pekao S.A. Puchar Polski 2026
Autorzy: Wojciech Malinowski, Aleksandra Samborska, Michał Tomasik, Damian Puchalski.
Wydawca: Superbasket Michał Tomasik
Rok wydania: 2026
Liczba stron: 20

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.


PP kosz
fot. / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.