Biblioteka legionisty: Puchar Polski 2026 (340)

Tak jak przed rokiem, a także tak jak przed wrześniowym turniejem o Superpuchar Polski, redakcja SuperBasketu wydała magazyn na turniej finałowy koszykarskiego Pucharu Polski, rozgrywanego w Arenie Sosnowiec (w dniach 19-22 lutego).

REKLAMA

20-stronicowy, ładnie wydany materiał, ma format A4. W środku znajdziemy m.in. wypowiedź prezesa ligi, Łukasza Koszarka, a następnie dłuższą rozmowę z byłym kapitanem Legii, Darkiem Wyką. "To była decyzja nowego trenera, a ja nie chcę grać tam, gdzie nie pasuję do czyjejś wizji. Naciskanie, że chcę został byłoby zupełnie bez sensu. Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze, mamy kontakt, śmiejemy się, rozmawiamy. Wychodzę z założenia, że nie można robić drugiemu złego, bo to może wrócić ze zdwojoną siłą" - przeczytamy jego odpowiedź na pytanie, czy nie żałuje, że nie doczekał w Legii mistrzowskiego tytułu.









Redakcja SuperBasketu postanowiła zrobić własny power ranking Pucharu Polski, w którym Legię umieszczono na miejscu drugim. "Trener Heiko Rannula przez długi czas miał do dyspozycji w rotacji tylko 8 doświadczonych graczy, ale w końcu warszawskiej drużynie udało się przełamać pasmo kontuzji. W pełnym składzie mistrzowie Polski niewątpliwie są jednym z głównych faworytów turnieju, szczególnie z dodatkowym dniem odpoczynku po ćwierćfinale. Co może im przeszkodzić w marszu po trofeum, które zdobyli w 2024 roku? Na pewno słabo rozgrywane końcówki - w ostatnich miesiącach przegrywali je zbyt często" - czytamy.



W środku znajdziemy składy wszystkich drużyn biorących udział w Pucharze Polski, z krótkimi notkami nt. każdego gracza, ale w kadrze Legii autorzy zapomnieli zamieścić Błażeja Czapli, który znalazł się w kadrze na ćwierćfinałowy mecz z Treflem. Znajdziemy także plakat w formie drabinki, którą każdy może sobie wypełnić.



Tytuł: Bank Pekao S.A. Puchar Polski 2026

Autorzy: Wojciech Malinowski, Aleksandra Samborska, Michał Tomasik, Damian Puchalski.

Wydawca: Superbasket Michał Tomasik

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 20



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.