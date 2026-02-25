Goncalves nie odejdzie do Arki

Claude Goncalves nie zyskał uznania trenera Marka Papszuna i nie ukrywano, że ma wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Zainteresowanie piłkarzem wyraziła Arka Gdynia, kluby doszły do porozumienia, a zawodnik także miał chcieć transferu. Ostatecznie jednak do wypożyczenia nie doszło.

Krzeszczu - 26 minut temu, *.orange.pl Jest wyjazd do Białegostoku czy znowu kumaci w dresach z bazaru Różyckiego zabrali wszystko? odpowiedz

pio - 27 minut temu, *.play.pl no to na trybuny do końca sezonu odpowiedz

MK - 35 minut temu, *.187.2 Tak to w większości z nimi wygląda. Sukcesem jest już podpisanie kontraktu w Legii, więc nie potrzeba im innych sukcesów. A MP i PP to tylko nasze życzenia... odpowiedz

Grigol - 44 minuty temu, *.134.6 Leń, bez ambicji i chęci udowodnienia że jest piłkarzem, że jest sportowcem odpowiedz

majusL@legionista.com - 46 minut temu, *.174.42 I dobrze. Sa gorsi do wywalenia z Klubu odpowiedz

Easy Money - 59 minut temu, *.mm.pl Tak trzeba żyć! odpowiedz

