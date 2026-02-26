Radosław Kucharski znów dyrektorem sportowym Legii?

W podcaście "Ofensywni", Łukasz Olkowicz poinformował, że w niedalekiej przyszłości, nowym dyrektorem sportowym Legii może zostać Radosław Kucharski. Ten obecnie piastuje tę funkcję w Wiśle Płock - od 1 lipca zeszłego roku.

REKLAMA

Kucharski pracował w Legii przez wiele lat. Początkowo jako skaut do drużyny juniorów, następnie szef działu młodzieżowego i szef skautów. W połowie 2016 roku wyjechał do Manchesteru United, gdzie przez pół roku pracował jako jeden ze skautów, by wrócić na Łazienkowską w nowej roli. Od początku sezonu 2017/18 został dyrektorem sportowym i pozostawał na tym stanowisku do końca 2021 roku.









Po półrocznej przerwie trafił do AEK-u Ateny, gdzie przez trzy lata był dyrektorem technicznym, aż latem zeszłego roku został zatrudniony w beniaminku naszej Ekstraklasy, Wiśle Płock. Kontrakt Kucharskiego z Wisłą obowiązuje do czerwca 2027 roku.



Obecnie dyrektorem sportowym Legii jest Michał Żewłakow, który został zatrudniony w marcu zeszłego roku. Nad sobą ma jednak Frediego Bobicia, został zatrudniony półtora miesiąca później na nowym stanowisku "Head of Football Operations". Kontrakt Niemca obowiązuje do końca obecnego sezonu.



Według Olkowicza powrót Kucharskiego do Legii jest bardzo możliwy, tym bardziej, że to zaufany człowiek Marka Papszuna. Przypomnijmy, że właśnie Kucharski chciał zatrudnić Papszuna jako trenera Legii przed kilku laty, ale zanim to nastąpiło, Radosław Kucharski pod koniec 2021 roku sam stracił pracę w Legii.