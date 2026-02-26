Boks

Nie obronimy tytułu. Legia wycofała się z PLB

2025-12-23 | Legia boks,PLB,liga boksu | fot. pzb.com.pl
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa, który w pierwszym od przeszło dwóch dekadach sezonie reaktywowanej Polskiej Ligi Boksu zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski w boksie, nie wystartuje w PLB w sezonie 2026. Ten rozpocznie się już w połowie marca i weźmie w nim udział 8 drużyn. Zwolnione przez Legię miejsce zajął Królewski Kraków.

REKLAMA

Legia w 2025 roku zdobyła tytuł drużynowego Mistrza Polski w boksie po raz 22. Po 39. latach przerwy. Niestety nasza drużyna, która ma za sobą bardzo udany rok (medale indywidualnych mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, starty na imprezach międzynarodowych), z powodów finansowych zrezygnowała z udziału w Polskiej Lidze Boksu. Udział w PLB to koszt kilkuset tysięcy złotych, z czego dużą część pochłania wynajem hali. KB Legia była jedynym klubem w Polskiej Lidze Boksu, który nie mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony lokalnego samorządu na udział w tych rozgrywkach.

W sezonie 2026 Polskiej Ligi Boksu wezmą udział: Golden Team Nowy Sącz, Concordia Knurów, Królewski Kraków (debiut), RKB Wisłok 1995 Rzeszów, Pomorzanin Boxing Team Toruń, Imperium Boxing Wałbrzych, WKB Rushh Kielce oraz CKB Potężnie Ciechocinek.


boks,Polska Liga Boksu,PLB
fot. Bodziach



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.