Nie obronimy tytułu. Legia wycofała się z PLB

Klub Bokserski Legia Warszawa, który w pierwszym od przeszło dwóch dekadach sezonie reaktywowanej Polskiej Ligi Boksu zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski w boksie, nie wystartuje w PLB w sezonie 2026. Ten rozpocznie się już w połowie marca i weźmie w nim udział 8 drużyn. Zwolnione przez Legię miejsce zajął Królewski Kraków.

Legia w 2025 roku zdobyła tytuł drużynowego Mistrza Polski w boksie po raz 22. Po 39. latach przerwy. Niestety nasza drużyna, która ma za sobą bardzo udany rok (medale indywidualnych mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, starty na imprezach międzynarodowych), z powodów finansowych zrezygnowała z udziału w Polskiej Lidze Boksu. Udział w PLB to koszt kilkuset tysięcy złotych, z czego dużą część pochłania wynajem hali. KB Legia była jedynym klubem w Polskiej Lidze Boksu, który nie mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony lokalnego samorządu na udział w tych rozgrywkach.



W sezonie 2026 Polskiej Ligi Boksu wezmą udział: Golden Team Nowy Sącz, Concordia Knurów, Królewski Kraków (debiut), RKB Wisłok 1995 Rzeszów, Pomorzanin Boxing Team Toruń, Imperium Boxing Wałbrzych, WKB Rushh Kielce oraz CKB Potężnie Ciechocinek.



