Białystok - trudny teren dla Legii

W niedzielę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z liderem Ekstraklasy. Stadion w Białymstoku stanowił w ostatnich latach dla stołecznej drużyny spore wyzwanie. Z trzynastu ostatnich wizyt na Podlasiu tylko dwukrotnie wracaliśmy z trzema punktami. Trzykrotnie wygrali gospodarze, a aż osiem razy drużyny dzieliły się punktami. Czy po przełamaniu niechlubnej serii bez wygranej drużyna Marka Papszuna podtrzyma trend rosnących? Według bukmacherów Fortuny gospodarze są faworytem.
Teoretycznie na korzyść Legii przemawia fakt, że zespół Adriana Siemieńca w czwartek wieczorem zagra na wyjeździe w Lidze Konferencji z Fiorentiną, a legioniści przez cały tydzień spokojnie mogą przygotowywać się do weekendowej batalii.
Aktualnie kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok. 3.0, a na triumf gospodarzy ok. 2.2.
Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii w Białymstoku:
18.11.2016 - Jagiellonia 1-4 Legia
21.05.2017 - Jagiellonia 0-0 Legia
24.09.2017 - Jagiellonia 1-0 Legia
06.05.2018 - Jagiellonia 0-0 Legia
26.10.2018 - Jagiellonia 1-1 Legia
15.05.2019 - Jagiellonia 1-0 Legia
13.09.2019 - Jagiellonia 0-0 Legia
24.06.2020 - Jagiellonia 0-0 Legia
14.02.2021 - Jagiellonia 1-1 Legia
13.05.2022 - Jagiellonia 2-2 Legia
29.10.2022 - Jagiellonia 2-5 Legia
01.10.2023 - Jagiellonia 2-0 Legia
06.10.2024 - Jagiellonia 1-1 Legia
Mecz 23. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 1 marca o godz. 14:45.
