Kursy na mecz

Białystok - trudny teren dla Legii

fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Woytek
źródło: artykuł sponsorowany

W niedzielę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z liderem Ekstraklasy. Stadion w Białymstoku stanowił w ostatnich latach dla stołecznej drużyny spore wyzwanie. Z trzynastu  ostatnich wizyt na Podlasiu tylko dwukrotnie wracaliśmy z trzema punktami. Trzykrotnie wygrali gospodarze, a aż osiem razy drużyny dzieliły się punktami. Czy po przełamaniu niechlubnej serii bez wygranej drużyna Marka Papszuna podtrzyma trend rosnących? Według bukmacherów Fortuny  gospodarze są faworytem.

REKLAMA

Teoretycznie na korzyść Legii przemawia fakt, że zespół Adriana Siemieńca w czwartek wieczorem zagra na wyjeździe w Lidze Konferencji z Fiorentiną, a legioniści przez cały tydzień spokojnie mogą przygotowywać się do weekendowej batalii.


Aktualnie kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok. 3.0, a na triumf gospodarzy ok. 2.2.


 Pełna oferta zakładów na mecz JAGIELLONIA - LEGIA


Oferta na start!

Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - do 300 zł bez ryzyka we Freebetach. Wystarczy założyć konto w Fortunie i postawić pierwszy kupon za min. 50 zł z kursem min. 2.50. Niezależnie od rozstrzygnięcia – otrzymasz 3 x 50 zł w formie Freebetów.

Następnego dnia po rejestracji rozpoczynasz 5 dni z Freebetami.  Codziennie w tym czasie za kupon postawiony za min. 20 zł z kursem min. 2.50 odbierasz 25 zł Freebetu. 


FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 300 ZŁ WE FREEBETACH


Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii w Białymstoku:

18.11.2016 - Jagiellonia 1-4 Legia
21.05.2017 - Jagiellonia 0-0 Legia
24.09.2017 - Jagiellonia 1-0 Legia
06.05.2018 - Jagiellonia 0-0 Legia
26.10.2018 - Jagiellonia 1-1 Legia
15.05.2019 - Jagiellonia 1-0 Legia
13.09.2019 - Jagiellonia 0-0 Legia
24.06.2020 - Jagiellonia 0-0 Legia
14.02.2021 - Jagiellonia 1-1 Legia
13.05.2022 - Jagiellonia 2-2 Legia
29.10.2022 - Jagiellonia 2-5 Legia
01.10.2023 - Jagiellonia 2-0 Legia
06.10.2024 - Jagiellonia 1-1 Legia

Mecz 23. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 1 marca o godz. 14:45. 

celownik Jagiellonia


W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

zdzisiek - 40 minut temu, *.t-mobile.pl

przegramy to 4;0⚽️

odpowiedz
Kabaret M N - 52 minuty temu, *.33.122

0:1 ? A jakim cudem nie stracimy ani jednej bramki.No ! Ale optymist w kibicach jest i tpnajważniejsze.W górę serca Legia ...💪

odpowiedz
Tak będzie - 55 minut temu, *.vectranet.pl

Jagiellonia vs Legia 3:0

odpowiedz
Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Dzisiaj nawet własny teren jest nieprzewidywalny ,

odpowiedz
Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Trzykrotnie byl remis, a osmiokrotnie druzyny dzieliły sie punktami. Czyli 11 remisów?😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.