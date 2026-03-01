Na żywo

L!VE: Jagiellonia 2-2 Legia (2. połowa)

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.

REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 


Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa, kibice przemarsz
fot. Bodziach / Legionisci.com

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Rafał Augustyniak Afimico Pululu
fot. Woytek / Legionisci.com

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa kibice sektor gości
fot. Woytek / Legionisci.com

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Rafał Adamski
fot. Woytek / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (104)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Braveheart - 13 minut temu, *.217.243

Cóż

Czasami się przegrywa czasami przegrywa

odpowiedz
Aro - 15 minut temu, *.net.pl

Ten Elitom już po pierwszej połowie powinien być ściągnięty

odpowiedz
Tylko pusty stadion - 17 minut temu, *.jmdi.pl

Czas już na liście!!!

odpowiedz
True - 18 minut temu, *.plus.pl

Papszun to mit, zadufany w swojej legendzie Rakowa. Całkiem się pogubił z ustawieniem i taktyką. Kapustka nie ma prawa grać. To samo Chodyna i Rajovic. 4-4-1-1 lub 4-5-1 i mieć pokorę i cierpliwość. Boczni obrońcy muszą być mobilni przy tych ustawieniach. Adamski lub niebawem Nsame na szpicy. Za którymś z nich koniecznie Kacper Urbański. Na bocznych pomocników mamy ludzi. Trenerze usłanie nie boli.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.214.93

trener kretyn nie robi zmian po takim widowisku w I polowie .....
papapszun

odpowiedz
Darek - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

W pierwszej połowie strzałów celnych 0. Dobrze,że Jagiellonia strzeliła sobie sama gola.
I bardzo dobrze, że Jagiellonia jest zmęczona meczem z Fiorentiną,graniem dogrywki i długiej podróży. Dzięki temu w pierwszej połowie przebiegli tylko o 4,5 kilometrów więcej od nas.

odpowiedz
Do czego doprowadzili!!! - 32 minuty temu, *.jmdi.pl

Tylko PUSTY stadion!!!

odpowiedz
Legionista - 32 minuty temu, *.net.pl

Tym pseudo kopaczom nawet biegać się nie chce, jaga 55 km a te piłkarzyki 50 km.

odpowiedz
Fan Kacpera - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

Co tym razem usłyszymy po cudownym meczu korpo Trenerze???? Co tym razem zawiodło bo że mental macie hu...y to już wiemy wszyscy amatorzy.
Sztab się k...a do autokaru nie mieści więcej proponuję zatrudnić.
Sztsb amatorzy z nauczycielem wf
Piłkarzy nazwać amatora mi to obraża dla tych co amatorsko grają w piłkę i zostawiają serducho i zdrowie na boisku.
A te osrane w koszulkach z L brak słów żeby ich określić.
Robią wszystko żebyśmy wylądowali w 1lidze
Przełamanie po meczu z Wisła???
Właśnie widzimy k...a.....
WON z Legii nieudaczniki

odpowiedz
Realista - 35 minut temu, *.toneticgroup.pl

Może w ostatniej kolejce uda nam się obronić przed spadkiem ale chyba to są tylko marzenia kibica że starzem od ponad 30 lat a realnie musimy patrzeć gdzie będziemy jeździć na wyjazdy w pierwszej lidze niestety😢😢😢

odpowiedz
Jano - 30 minut temu, *.orange.pl

@Realista: A ja bym wolał żeby spadli, może ta miernota mioduska dałaby sobie spokój z niszczeniem Legii

odpowiedz
Strateg - 36 minut temu, *.t-mobile.pl

Może strzelą sobie jeszcze 2 samobóje i wygramy?

odpowiedz
żeromak - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Strateg: w punkt :))))

odpowiedz
Sobal 74 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Tak sue gra I taj sue prowadzi drużynęi ci panie Żewłakow gdzie ta drużyna na majstra ten miodusku ro,,,al całą legia wypieprzyć właściciela tych nieudolnych dyrektorów zawodników co niemaja jaj I grac mlodymi niech się ogrywaja przed pierwszą liga to nam zostało

odpowiedz
Jano - 37 minut temu, *.orange.pl

Oni w 6 na kacu tę szmacianą Legie by pokonali, aleśmy się gówna doczekali, dobrze że Pan Brychczy tego nie dożył choć i tak pewnie przewraca się w grobie!!!!!!!!

odpowiedz
PiotrŻo(L)iborz - 38 minut temu, *.51.178

Czy Rajowocz to musi nogę złamać aby nie wystawiali tego patałacha😎

odpowiedz
lolo - 33 minuty temu, *.orange.pl

@PiotrŻo(L)iborz: Chyba tak 😎

odpowiedz
Dr Bomba - 38 minut temu, *.orange.pl

No patrzcie, a tu gol, może remis albo i zwycięstwo weźmiemy ?

odpowiedz
Darek - 38 minut temu, *.centertel.pl

Papszun Won z całą górą , że się nie wstydzą pokazywać na trybunach patrząc jakiego potwora stworzyli.

odpowiedz
Braveheart - 40 minut temu, *.217.247

Kovacik napi... dała bramki, w młodzieżowej a my tzn trener dalej milete wystawia

Skandal

odpowiedz
DamianChicago - 41 minut temu, *.myvzw.com

Ten Rajovic to jest na boisku? Dlaczego gramy w 10 cały sezon? Przeciez on nic nie wnosi do gry…Krasniqi za tego kloca!

odpowiedz
Jaga Bawi się z Legią przykry widok dla Kibica Legii ... A jak Spadniemy .... - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Dobrze że Jaga jest po meczu z Fiorentiną a nasze gwiazdy świeże... to mamy przewagę...

odpowiedz
1980 - 45 minut temu, *.orange.pl

Ależ jadą z naszymi wypoczętymi panienkami. Lecimy do 1 ligi.

odpowiedz
tomciob - 46 minut temu, *.vectranet.pl

Grają z nami jak z juniorami. Widać różnicę klas. Być może trzeba będzie się zmierzyć w I lidze i wcale może nie być tam łatwo. Tak się kończy gówniane budowanie drużyny.😡

odpowiedz
Paweł - 39 minut temu, *.play-internet.pl

@tomciob: podsumowanie 10 letnich rządów panadareczka

odpowiedz
Jano - 46 minut temu, *.orange.pl

Jesteście jednym wielkim gównem, prezesina, dyrektorzy, trener i szmaciarze w koszulkach💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

odpowiedz
Tom. - 47 minut temu, *.play.pl

Płakać sie chce , nie ma już nic😭😭😭😭😭

odpowiedz
Ząbkovia - 47 minut temu, *.play-internet.pl

Nawet jak się utrzymamy to co z tego
Jak w sezonie 2026/2027 będzie wyglądać Legia?
Przecież ta uparta ku..wa nie chce sprzedać klubu

odpowiedz
Olo - 38 minut temu, *.play.pl

@Ząbkovia: To dalej chodźcie na trybuny i finansujcie jego wygodnie życie... nie mam siły.

odpowiedz
Michał - 49 minut temu, *.plus.pl

Sragiellonia pyka od nogi do nogi biegają aż im piana z pyska leci a nasi jak baletnice z uśmiechem. Jeszcze przepraszają jak Pankov. Był czas przywyknąć.

odpowiedz
Legionista1 z dolnego Śląska - 49 minut temu, *.orange.pl

Jak nie spadniemy to będzie cud.

odpowiedz
PLBBOY - 51 minut temu, *.inetia.pl

Gramy z solidną, europejską drużyną i chyba tylko listopad może uratować Ekstraklasę w Warszawie.

odpowiedz
Darek - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl

Szybko poszło. 24 minuta i po meczu. Trza zorganizować taczki i idziemy pod gabinety podziękować pseudo zarządowi i miłościwie nam panującemu za rozsprzedanie klubu.
Podajcie datę i godzinę wywozu tego pseudo zarządu a będę na pewno.
Chyba,że mecze w pierwszej lidze też będziemy zaczynać od śpiewania mistrzem Polski jest Legia?

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 52 minuty temu, *.orange.pl

Czuję, że po tym meczu będziemy bliżej sprzedaży Legii przez Mioduskiego.
B. Lesnodorski: "Darek sprzeda, jak się wywroci".

odpowiedz
Mateusz - 53 minuty temu, *.247.56

No drukarnia działa aż trzeszczy. Spalony i faul ale gole zaliczone. Dobrze, że rękę gwizdnął Karolek.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 42 minuty temu, *.orange.pl

@Mateusz: zapumniales synku dodać, że sedzia nie podyktował jeszcze 2 karnych dla Legii.

odpowiedz
Bbb - 40 minut temu, *.tpnet.pl

@Mateusz: je...a nas aż miło a ty ślepy czy idiota!

odpowiedz
Wszyscy na Legię - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

A jakie tu były komentarze ,że zmęczeni i tak dalej haaa haaaa .Jaga w 8 by nas oklepala Taka rzeczywistość.Witaj 1 ligo

odpowiedz
Autor - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl

Najgorszy trener

odpowiedz
A Jak Spadniemy ...... - 55 minut temu, *.play-internet.pl

Dobrze że Jaga zagrała 120 minut w Fiorentinie bo nie byłoby po Nas co zbierać ...

odpowiedz
PLBBOY - 55 minut temu, *.inetia.pl

Kierwa. Dlaczego to muszą być takie cieniasy.

odpowiedz
Maverick - 56 minut temu, *.play-internet.pl

Pięknie!!!!Już 2-0 dla Jagi.Bravo panowie.Tak trzymać.A Jaga po dogrywce we Włoszech i po podróży.Mozna?Można!!!I bez narzekania.Jedyny plus taki że te frajery nie wydały tyle co Widzew aby się utrzymać w lidze

odpowiedz
Pusia - 57 minut temu, *.vectranet.pl

To będzie pogrom, 1 liga wita was wkłady do koszulek.

odpowiedz
Elf - 58 minut temu, *.vectranet.pl

Szybko poszło...

odpowiedz
Sobal 74 - 58 minut temu, *.t-mobile.pl

Panie mioduski u Żewłakow uczcie się od lepszych czyli działaczy jagi niedorosliście im nawet do pięt i zniszczyliście legie w bardzo szybkim tempie niedojdy von z naszej legii

odpowiedz
inka - 23 minuty temu, *.vectranet.pl

@Sobal 74: nie z "waszej", tylko ich legii.
odkupcie ją od mioduskiego, to będzie wasza.

odpowiedz
Cezar. - 58 minut temu, *.centertel.pl

Od Pankowa od słupka i po meczu,Kapustka gra to będzie jeszcze więcej ,pewno np.1-4.😎

odpowiedz
Won - 59 minut temu, *.wawtel.pl

Wyj....c tego chodyne byle szybciej

odpowiedz
e(L)o - 59 minut temu, *.ksiezyc.pl

5:0 ?
Może uda się nam wyżej nie przegrać

odpowiedz
Żły - 59 minut temu, *.play.pl

Ole ola ole ola piers=wsza liga Legie wita,
zobacz pudel co narobiłes,PUSTY STADION i zmuszamy szkodnika do sprzedaży klubu...

odpowiedz
Borsalino - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Gdzie jest ku...a linia pomocy ? Gdzie defensywny pomocnik ? Co robi ten Kapustka kiwa się sam ze sobą ?

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93

brawo !!! brawo !! brawo !!!

odpowiedz
Lopez - 1 godzinę temu, *.mm.pl

No i po meczu 😡

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

Ale się z nami bawią... Ładnie nam sportowo odjechali

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Chromolę tych dziadów, idę na rower.

odpowiedz
Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Spadek jest nieunikniony.

odpowiedz
Mieduski ch*j ci w doooope - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

Pierwsza liga gamoni wzywa!!!! 100% sabotaż!!!

odpowiedz
Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ludzie ogarnijcie sie to nie liga okregowa tu zarzad uklada skld a trener moze co njwyzej sugerowc , to nie fifa manger tylko rzeczywistosc

odpowiedz
Wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Dream Team Mioduskiego wytrzymał aż 15 minut!

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nie wiem jak można wystawiać rajowicza jak byłbym trenerem to przecież widzę jego statystyki że chłop kilkunastu ostatnich meczach nic nie robi teraz się powtarza sytuacja 20 minut meczu gość raz piłkę dotknął No to jak to można mecze wygrywać

odpowiedz
kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.216.243

no to lecimy z k...!

odpowiedz
True - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Podstawy piłki nożnej. Mnie w trampkarzach już tego uczyli. Wyjdź do piłki jeśli ci podają. Na stojąco możesz sobie…

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Skrzydła kun i chodtna Gramy w 9 ups w 8 bo rajovic...

odpowiedz
bum - 52 minuty temu, *.virginm.net

@Trener Bramkarzy:
W 7 bo kapuśniak

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Macie swojego chodyne. Bohater. Proszę bardzo

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.247.56

Tam była ręka!!!

odpowiedz
True - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Brawo Papszun. Chodyna idź Pan

odpowiedz
Mateusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

To jest optymalny skład na dzisiejszy dzień

odpowiedz
Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jest Mileta będzie łomot. Bravo Marek

odpowiedz
ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Czesc podzielicie sie jakims linkiem do streamu

odpowiedz
Munez (L) - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl

Chodyna Rajovic Kun.zaczynamy w 8... Mamy sztab szkoleniowy że trzeba osobny autobus na mecz dla sztabu a osobno dla zawodników.kiedy Pan trener fachowiec zrozumie że to kryminał co robi ?

odpowiedz
SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

No, panowie Augustyniak i Kapustka! To jest mecz właśnie dla Was ! Mówiliście o pokazywaniu jaj 🏉🏉. Pan Piłkarz Augustyniak to już nawet w grudniu, potem nie mogąc doczekać się końca roku! No to lepszej okazji nie ma. Zapraszam po zwycięstwo. Wszyscy czekamy, i życzę go nam wszystkim 👍🤝

odpowiedz
Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

As za 3 banki w ataku i wszystko jasne
Później mędrzec dyrektor Zewlakow stawia diagnozy że Legia jest chora na brak strzelanych goli
A kto kur.... tą chorobę na łazienkowska ściągnął za tyle kasy?????

odpowiedz
Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Jedno nieszczęście Tobiasz siedzi na ławce i oby jak najdłużej.
Niestety drugie nieszczęście w ataku musi wybiegać swoje minuty i znowu gramy w niepełnym składzie.
Juz na starcie jesteśmy na przegranej pozycji?????

odpowiedz
ach znowu na tarczy ?! - 1 godzinę temu, *.co.uk

To zero odeagi i gdzue debiuty ambitych mlodziezy ?!?!Marku obudź sie Mileta?! On w tezerwach niech sue budzi tu nie ms miejsca i czasu, ty dalej słuchssz Astiza?!

odpowiedz
Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!!

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93

@Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ...

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl

A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.
Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił.

odpowiedz
Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10.

odpowiedz
L - 2 godziny temu, *.plus.pl

Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !!

odpowiedz
Kasa - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

@L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna.

odpowiedz
Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93

@L: rozumie ze piszesz o biczachczjanie ?? :)

odpowiedz
Bilu Pobabrilu - 30 minut temu, *.228.110

@majusL@legionista.com: Kto "rozumie" wiesniaku jeden? Polska jezyk trudna jezyk? Do nauki a nie w internet.🤡💩🤡

odpowiedz
Adi - 2 godziny temu, *.play.pl

Jazda z k...! 💪

odpowiedz
Adi - 2 godziny temu, *.play.pl

Jazda z k...! 💪

odpowiedz
Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra...

odpowiedz
Kopiec - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@Elf: Nie płacz

odpowiedz
Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Kopiec: Nie płaczę,Ty zadowolony z postawy gamonii w koszulkach Legii?

odpowiedz
diletant - 2 godziny temu, *.comcast.net

czyli zaczynamy w 10.

odpowiedz
Kopiec - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy

odpowiedz
KTM - 2 godziny temu, *.jmdi.pl

Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!!

odpowiedz
Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.
A gdzie jest Żewłakow?

odpowiedz
majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93

papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny.

odpowiedz
MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński
Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik
........................ Biczachczjan .....................
.................... Adamski ... Krasniqi .............
❤️🤍💚
💪👍
😃

odpowiedz
Hura - 2 godziny temu, *.centertel.pl

chodyna i rajovic …

odpowiedz
Hej Legio do boju - 2 godziny temu, *.centertel.pl

O mistrzostwo marsz 😇

odpowiedz
ZP - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

@Hej Legio do boju: 👍

odpowiedz
Stary kibic - 2 godziny temu, *.mgk.pl

No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie.

odpowiedz
Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu

odpowiedz
Kopiec - 2 godziny temu, *.plus.pl

Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️

odpowiedz
Legia - 2 godziny temu, *.play.pl

⚽️

odpowiedz
Tom. - 2 godziny temu, *.play.pl

Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.