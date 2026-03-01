L!VE: Jagiellonia 2-2 Legia (2. połowa)

Komentarze (104)

Braveheart - 13 minut temu, *.217.243 Cóż



Czasami się przegrywa czasami przegrywa odpowiedz

Aro - 15 minut temu, *.net.pl Ten Elitom już po pierwszej połowie powinien być ściągnięty odpowiedz

Tylko pusty stadion - 17 minut temu, *.jmdi.pl Czas już na liście!!! odpowiedz

True - 18 minut temu, *.plus.pl Papszun to mit, zadufany w swojej legendzie Rakowa. Całkiem się pogubił z ustawieniem i taktyką. Kapustka nie ma prawa grać. To samo Chodyna i Rajovic. 4-4-1-1 lub 4-5-1 i mieć pokorę i cierpliwość. Boczni obrońcy muszą być mobilni przy tych ustawieniach. Adamski lub niebawem Nsame na szpicy. Za którymś z nich koniecznie Kacper Urbański. Na bocznych pomocników mamy ludzi. Trenerze usłanie nie boli. odpowiedz

majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.214.93 trener kretyn nie robi zmian po takim widowisku w I polowie .....

papapszun odpowiedz

Darek - 27 minut temu, *.t-mobile.pl W pierwszej połowie strzałów celnych 0. Dobrze,że Jagiellonia strzeliła sobie sama gola.

I bardzo dobrze, że Jagiellonia jest zmęczona meczem z Fiorentiną,graniem dogrywki i długiej podróży. Dzięki temu w pierwszej połowie przebiegli tylko o 4,5 kilometrów więcej od nas. odpowiedz

Do czego doprowadzili!!! - 32 minuty temu, *.jmdi.pl Tylko PUSTY stadion!!! odpowiedz

Legionista - 32 minuty temu, *.net.pl Tym pseudo kopaczom nawet biegać się nie chce, jaga 55 km a te piłkarzyki 50 km. odpowiedz

Fan Kacpera - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Co tym razem usłyszymy po cudownym meczu korpo Trenerze???? Co tym razem zawiodło bo że mental macie hu...y to już wiemy wszyscy amatorzy.

Sztab się k...a do autokaru nie mieści więcej proponuję zatrudnić.

Sztsb amatorzy z nauczycielem wf

Piłkarzy nazwać amatora mi to obraża dla tych co amatorsko grają w piłkę i zostawiają serducho i zdrowie na boisku.

A te osrane w koszulkach z L brak słów żeby ich określić.

Robią wszystko żebyśmy wylądowali w 1lidze

Przełamanie po meczu z Wisła???

Właśnie widzimy k...a.....

WON z Legii nieudaczniki odpowiedz

Realista - 35 minut temu, *.toneticgroup.pl Może w ostatniej kolejce uda nam się obronić przed spadkiem ale chyba to są tylko marzenia kibica że starzem od ponad 30 lat a realnie musimy patrzeć gdzie będziemy jeździć na wyjazdy w pierwszej lidze niestety😢😢😢 odpowiedz

Jano - 30 minut temu, *.orange.pl @Realista: A ja bym wolał żeby spadli, może ta miernota mioduska dałaby sobie spokój z niszczeniem Legii odpowiedz

Strateg - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Może strzelą sobie jeszcze 2 samobóje i wygramy? odpowiedz

żeromak - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Strateg: w punkt :)))) odpowiedz

Sobal 74 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Tak sue gra I taj sue prowadzi drużynęi ci panie Żewłakow gdzie ta drużyna na majstra ten miodusku ro,,,al całą legia wypieprzyć właściciela tych nieudolnych dyrektorów zawodników co niemaja jaj I grac mlodymi niech się ogrywaja przed pierwszą liga to nam zostało odpowiedz

Jano - 37 minut temu, *.orange.pl Oni w 6 na kacu tę szmacianą Legie by pokonali, aleśmy się gówna doczekali, dobrze że Pan Brychczy tego nie dożył choć i tak pewnie przewraca się w grobie!!!!!!!! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 38 minut temu, *.51.178 Czy Rajowocz to musi nogę złamać aby nie wystawiali tego patałacha😎 odpowiedz

lolo - 33 minuty temu, *.orange.pl @PiotrŻo(L)iborz: Chyba tak 😎 odpowiedz

Dr Bomba - 38 minut temu, *.orange.pl No patrzcie, a tu gol, może remis albo i zwycięstwo weźmiemy ? odpowiedz

Darek - 38 minut temu, *.centertel.pl Papszun Won z całą górą , że się nie wstydzą pokazywać na trybunach patrząc jakiego potwora stworzyli. odpowiedz

Braveheart - 40 minut temu, *.217.247 Kovacik napi... dała bramki, w młodzieżowej a my tzn trener dalej milete wystawia



Skandal odpowiedz

DamianChicago - 41 minut temu, *.myvzw.com Ten Rajovic to jest na boisku? Dlaczego gramy w 10 cały sezon? Przeciez on nic nie wnosi do gry…Krasniqi za tego kloca! odpowiedz

Jaga Bawi się z Legią przykry widok dla Kibica Legii ... A jak Spadniemy .... - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Dobrze że Jaga jest po meczu z Fiorentiną a nasze gwiazdy świeże... to mamy przewagę... odpowiedz

1980 - 45 minut temu, *.orange.pl Ależ jadą z naszymi wypoczętymi panienkami. Lecimy do 1 ligi. odpowiedz

tomciob - 46 minut temu, *.vectranet.pl Grają z nami jak z juniorami. Widać różnicę klas. Być może trzeba będzie się zmierzyć w I lidze i wcale może nie być tam łatwo. Tak się kończy gówniane budowanie drużyny.😡 odpowiedz

Paweł - 39 minut temu, *.play-internet.pl @tomciob: podsumowanie 10 letnich rządów panadareczka odpowiedz

Jano - 46 minut temu, *.orange.pl Jesteście jednym wielkim gównem, prezesina, dyrektorzy, trener i szmaciarze w koszulkach💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Tom. - 47 minut temu, *.play.pl Płakać sie chce , nie ma już nic😭😭😭😭😭 odpowiedz

Ząbkovia - 47 minut temu, *.play-internet.pl Nawet jak się utrzymamy to co z tego

Jak w sezonie 2026/2027 będzie wyglądać Legia?

Przecież ta uparta ku..wa nie chce sprzedać klubu odpowiedz

Olo - 38 minut temu, *.play.pl @Ząbkovia: To dalej chodźcie na trybuny i finansujcie jego wygodnie życie... nie mam siły. odpowiedz

Michał - 49 minut temu, *.plus.pl Sragiellonia pyka od nogi do nogi biegają aż im piana z pyska leci a nasi jak baletnice z uśmiechem. Jeszcze przepraszają jak Pankov. Był czas przywyknąć. odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 49 minut temu, *.orange.pl Jak nie spadniemy to będzie cud. odpowiedz

PLBBOY - 51 minut temu, *.inetia.pl Gramy z solidną, europejską drużyną i chyba tylko listopad może uratować Ekstraklasę w Warszawie. odpowiedz

Darek - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Szybko poszło. 24 minuta i po meczu. Trza zorganizować taczki i idziemy pod gabinety podziękować pseudo zarządowi i miłościwie nam panującemu za rozsprzedanie klubu.

Podajcie datę i godzinę wywozu tego pseudo zarządu a będę na pewno.

Chyba,że mecze w pierwszej lidze też będziemy zaczynać od śpiewania mistrzem Polski jest Legia? odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 52 minuty temu, *.orange.pl Czuję, że po tym meczu będziemy bliżej sprzedaży Legii przez Mioduskiego.

B. Lesnodorski: "Darek sprzeda, jak się wywroci". odpowiedz

Mateusz - 53 minuty temu, *.247.56 No drukarnia działa aż trzeszczy. Spalony i faul ale gole zaliczone. Dobrze, że rękę gwizdnął Karolek. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 42 minuty temu, *.orange.pl @Mateusz: zapumniales synku dodać, że sedzia nie podyktował jeszcze 2 karnych dla Legii. odpowiedz

Bbb - 40 minut temu, *.tpnet.pl @Mateusz: je...a nas aż miło a ty ślepy czy idiota! odpowiedz

Wszyscy na Legię - 53 minuty temu, *.vectranet.pl A jakie tu były komentarze ,że zmęczeni i tak dalej haaa haaaa .Jaga w 8 by nas oklepala Taka rzeczywistość.Witaj 1 ligo odpowiedz

Autor - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Najgorszy trener odpowiedz

A Jak Spadniemy ...... - 55 minut temu, *.play-internet.pl Dobrze że Jaga zagrała 120 minut w Fiorentinie bo nie byłoby po Nas co zbierać ... odpowiedz

PLBBOY - 55 minut temu, *.inetia.pl Kierwa. Dlaczego to muszą być takie cieniasy. odpowiedz

Maverick - 56 minut temu, *.play-internet.pl Pięknie!!!!Już 2-0 dla Jagi.Bravo panowie.Tak trzymać.A Jaga po dogrywce we Włoszech i po podróży.Mozna?Można!!!I bez narzekania.Jedyny plus taki że te frajery nie wydały tyle co Widzew aby się utrzymać w lidze odpowiedz

Pusia - 57 minut temu, *.vectranet.pl To będzie pogrom, 1 liga wita was wkłady do koszulek. odpowiedz

Elf - 58 minut temu, *.vectranet.pl Szybko poszło... odpowiedz

Sobal 74 - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Panie mioduski u Żewłakow uczcie się od lepszych czyli działaczy jagi niedorosliście im nawet do pięt i zniszczyliście legie w bardzo szybkim tempie niedojdy von z naszej legii odpowiedz

inka - 23 minuty temu, *.vectranet.pl @Sobal 74: nie z "waszej", tylko ich legii.

odkupcie ją od mioduskiego, to będzie wasza. odpowiedz

Cezar. - 58 minut temu, *.centertel.pl Od Pankowa od słupka i po meczu,Kapustka gra to będzie jeszcze więcej ,pewno np.1-4.😎 odpowiedz

Won - 59 minut temu, *.wawtel.pl Wyj....c tego chodyne byle szybciej odpowiedz

e(L)o - 59 minut temu, *.ksiezyc.pl 5:0 ?

Może uda się nam wyżej nie przegrać odpowiedz

Żły - 59 minut temu, *.play.pl Ole ola ole ola piers=wsza liga Legie wita,

zobacz pudel co narobiłes,PUSTY STADION i zmuszamy szkodnika do sprzedaży klubu... odpowiedz

Borsalino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gdzie jest ku...a linia pomocy ? Gdzie defensywny pomocnik ? Co robi ten Kapustka kiwa się sam ze sobą ? odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 brawo !!! brawo !! brawo !!! odpowiedz

Lopez - 1 godzinę temu, *.mm.pl No i po meczu 😡 odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Ale się z nami bawią... Ładnie nam sportowo odjechali odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Chromolę tych dziadów, idę na rower. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Spadek jest nieunikniony. odpowiedz

Mieduski ch*j ci w doooope - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Pierwsza liga gamoni wzywa!!!! 100% sabotaż!!! odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Ludzie ogarnijcie sie to nie liga okregowa tu zarzad uklada skld a trener moze co njwyzej sugerowc , to nie fifa manger tylko rzeczywistosc odpowiedz

Wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Dream Team Mioduskiego wytrzymał aż 15 minut! odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie wiem jak można wystawiać rajowicza jak byłbym trenerem to przecież widzę jego statystyki że chłop kilkunastu ostatnich meczach nic nie robi teraz się powtarza sytuacja 20 minut meczu gość raz piłkę dotknął No to jak to można mecze wygrywać odpowiedz

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.216.243 no to lecimy z k...! odpowiedz

True - 1 godzinę temu, *.plus.pl Podstawy piłki nożnej. Mnie w trampkarzach już tego uczyli. Wyjdź do piłki jeśli ci podają. Na stojąco możesz sobie… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Skrzydła kun i chodtna Gramy w 9 ups w 8 bo rajovic... odpowiedz

bum - 52 minuty temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy:

W 7 bo kapuśniak odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Macie swojego chodyne. Bohater. Proszę bardzo odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.247.56 Tam była ręka!!! odpowiedz

True - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Papszun. Chodyna idź Pan odpowiedz

Mateusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest optymalny skład na dzisiejszy dzień odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jest Mileta będzie łomot. Bravo Marek odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czesc podzielicie sie jakims linkiem do streamu odpowiedz

Munez (L) - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl Chodyna Rajovic Kun.zaczynamy w 8... Mamy sztab szkoleniowy że trzeba osobny autobus na mecz dla sztabu a osobno dla zawodników.kiedy Pan trener fachowiec zrozumie że to kryminał co robi ? odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl No, panowie Augustyniak i Kapustka! To jest mecz właśnie dla Was ! Mówiliście o pokazywaniu jaj 🏉🏉. Pan Piłkarz Augustyniak to już nawet w grudniu, potem nie mogąc doczekać się końca roku! No to lepszej okazji nie ma. Zapraszam po zwycięstwo. Wszyscy czekamy, i życzę go nam wszystkim 👍🤝 odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl As za 3 banki w ataku i wszystko jasne

Później mędrzec dyrektor Zewlakow stawia diagnozy że Legia jest chora na brak strzelanych goli

A kto kur.... tą chorobę na łazienkowska ściągnął za tyle kasy????? odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jedno nieszczęście Tobiasz siedzi na ławce i oby jak najdłużej.

Niestety drugie nieszczęście w ataku musi wybiegać swoje minuty i znowu gramy w niepełnym składzie.

Juz na starcie jesteśmy na przegranej pozycji????? odpowiedz

ach znowu na tarczy ?! - 1 godzinę temu, *.co.uk To zero odeagi i gdzue debiuty ambitych mlodziezy ?!?!Marku obudź sie Mileta?! On w tezerwach niech sue budzi tu nie ms miejsca i czasu, ty dalej słuchssz Astiza?! odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 @Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ... odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.

Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !! odpowiedz

Kasa - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna. odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 @L: rozumie ze piszesz o biczachczjanie ?? :) odpowiedz

Bilu Pobabrilu - 30 minut temu, *.228.110 @majusL@legionista.com: Kto "rozumie" wiesniaku jeden? Polska jezyk trudna jezyk? Do nauki a nie w internet.🤡💩🤡 odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play.pl Jazda z k...! 💪 odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra... odpowiedz

Kopiec - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Elf: Nie płacz odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kopiec: Nie płaczę,Ty zadowolony z postawy gamonii w koszulkach Legii? odpowiedz

diletant - 2 godziny temu, *.comcast.net czyli zaczynamy w 10. odpowiedz

Kopiec - 1 godzinę temu, *.plus.pl @diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy odpowiedz

KTM - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.

A gdzie jest Żewłakow? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93 papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl 1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ......................... Hindrich ..........................

Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński

Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik

........................ Biczachczjan .....................

.................... Adamski ... Krasniqi .............

❤️🤍💚

💪👍

😃 odpowiedz

Hura - 2 godziny temu, *.centertel.pl chodyna i rajovic … odpowiedz

Hej Legio do boju - 2 godziny temu, *.centertel.pl O mistrzostwo marsz 😇 odpowiedz

ZP - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Hej Legio do boju: 👍 odpowiedz

Stary kibic - 2 godziny temu, *.mgk.pl No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu odpowiedz

Kopiec - 2 godziny temu, *.plus.pl Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️ odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.play.pl ⚽️ odpowiedz

Tom. - 2 godziny temu, *.play.pl Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤 odpowiedz

