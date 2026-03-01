L!VE: Jagiellonia 2-2 Legia (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Cóż
Czasami się przegrywa czasami przegrywa
Ten Elitom już po pierwszej połowie powinien być ściągnięty
Czas już na liście!!!
Papszun to mit, zadufany w swojej legendzie Rakowa. Całkiem się pogubił z ustawieniem i taktyką. Kapustka nie ma prawa grać. To samo Chodyna i Rajovic. 4-4-1-1 lub 4-5-1 i mieć pokorę i cierpliwość. Boczni obrońcy muszą być mobilni przy tych ustawieniach. Adamski lub niebawem Nsame na szpicy. Za którymś z nich koniecznie Kacper Urbański. Na bocznych pomocników mamy ludzi. Trenerze usłanie nie boli.
trener kretyn nie robi zmian po takim widowisku w I polowie .....
papapszun
W pierwszej połowie strzałów celnych 0. Dobrze,że Jagiellonia strzeliła sobie sama gola.
I bardzo dobrze, że Jagiellonia jest zmęczona meczem z Fiorentiną,graniem dogrywki i długiej podróży. Dzięki temu w pierwszej połowie przebiegli tylko o 4,5 kilometrów więcej od nas.
Tylko PUSTY stadion!!!
Tym pseudo kopaczom nawet biegać się nie chce, jaga 55 km a te piłkarzyki 50 km.
Co tym razem usłyszymy po cudownym meczu korpo Trenerze???? Co tym razem zawiodło bo że mental macie hu...y to już wiemy wszyscy amatorzy.
Sztab się k...a do autokaru nie mieści więcej proponuję zatrudnić.
Sztsb amatorzy z nauczycielem wf
Piłkarzy nazwać amatora mi to obraża dla tych co amatorsko grają w piłkę i zostawiają serducho i zdrowie na boisku.
A te osrane w koszulkach z L brak słów żeby ich określić.
Robią wszystko żebyśmy wylądowali w 1lidze
Przełamanie po meczu z Wisła???
Właśnie widzimy k...a.....
WON z Legii nieudaczniki
Może w ostatniej kolejce uda nam się obronić przed spadkiem ale chyba to są tylko marzenia kibica że starzem od ponad 30 lat a realnie musimy patrzeć gdzie będziemy jeździć na wyjazdy w pierwszej lidze niestety😢😢😢
@Realista: A ja bym wolał żeby spadli, może ta miernota mioduska dałaby sobie spokój z niszczeniem Legii
Może strzelą sobie jeszcze 2 samobóje i wygramy?
@Strateg: w punkt :))))
Tak sue gra I taj sue prowadzi drużynęi ci panie Żewłakow gdzie ta drużyna na majstra ten miodusku ro,,,al całą legia wypieprzyć właściciela tych nieudolnych dyrektorów zawodników co niemaja jaj I grac mlodymi niech się ogrywaja przed pierwszą liga to nam zostało
Oni w 6 na kacu tę szmacianą Legie by pokonali, aleśmy się gówna doczekali, dobrze że Pan Brychczy tego nie dożył choć i tak pewnie przewraca się w grobie!!!!!!!!
Czy Rajowocz to musi nogę złamać aby nie wystawiali tego patałacha😎
@PiotrŻo(L)iborz: Chyba tak 😎
No patrzcie, a tu gol, może remis albo i zwycięstwo weźmiemy ?
Papszun Won z całą górą , że się nie wstydzą pokazywać na trybunach patrząc jakiego potwora stworzyli.
Kovacik napi... dała bramki, w młodzieżowej a my tzn trener dalej milete wystawia
Skandal
Ten Rajovic to jest na boisku? Dlaczego gramy w 10 cały sezon? Przeciez on nic nie wnosi do gry…Krasniqi za tego kloca!
Dobrze że Jaga jest po meczu z Fiorentiną a nasze gwiazdy świeże... to mamy przewagę...
Ależ jadą z naszymi wypoczętymi panienkami. Lecimy do 1 ligi.
Grają z nami jak z juniorami. Widać różnicę klas. Być może trzeba będzie się zmierzyć w I lidze i wcale może nie być tam łatwo. Tak się kończy gówniane budowanie drużyny.😡
@tomciob: podsumowanie 10 letnich rządów panadareczka
Jesteście jednym wielkim gównem, prezesina, dyrektorzy, trener i szmaciarze w koszulkach💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Płakać sie chce , nie ma już nic😭😭😭😭😭
Nawet jak się utrzymamy to co z tego
Jak w sezonie 2026/2027 będzie wyglądać Legia?
Przecież ta uparta ku..wa nie chce sprzedać klubu
@Ząbkovia: To dalej chodźcie na trybuny i finansujcie jego wygodnie życie... nie mam siły.
Sragiellonia pyka od nogi do nogi biegają aż im piana z pyska leci a nasi jak baletnice z uśmiechem. Jeszcze przepraszają jak Pankov. Był czas przywyknąć.
Jak nie spadniemy to będzie cud.
Gramy z solidną, europejską drużyną i chyba tylko listopad może uratować Ekstraklasę w Warszawie.
Szybko poszło. 24 minuta i po meczu. Trza zorganizować taczki i idziemy pod gabinety podziękować pseudo zarządowi i miłościwie nam panującemu za rozsprzedanie klubu.
Podajcie datę i godzinę wywozu tego pseudo zarządu a będę na pewno.
Chyba,że mecze w pierwszej lidze też będziemy zaczynać od śpiewania mistrzem Polski jest Legia?
Czuję, że po tym meczu będziemy bliżej sprzedaży Legii przez Mioduskiego.
B. Lesnodorski: "Darek sprzeda, jak się wywroci".
No drukarnia działa aż trzeszczy. Spalony i faul ale gole zaliczone. Dobrze, że rękę gwizdnął Karolek.
@Mateusz: zapumniales synku dodać, że sedzia nie podyktował jeszcze 2 karnych dla Legii.
@Mateusz: je...a nas aż miło a ty ślepy czy idiota!
A jakie tu były komentarze ,że zmęczeni i tak dalej haaa haaaa .Jaga w 8 by nas oklepala Taka rzeczywistość.Witaj 1 ligo
Najgorszy trener
Dobrze że Jaga zagrała 120 minut w Fiorentinie bo nie byłoby po Nas co zbierać ...
Kierwa. Dlaczego to muszą być takie cieniasy.
Pięknie!!!!Już 2-0 dla Jagi.Bravo panowie.Tak trzymać.A Jaga po dogrywce we Włoszech i po podróży.Mozna?Można!!!I bez narzekania.Jedyny plus taki że te frajery nie wydały tyle co Widzew aby się utrzymać w lidze
To będzie pogrom, 1 liga wita was wkłady do koszulek.
Szybko poszło...
Panie mioduski u Żewłakow uczcie się od lepszych czyli działaczy jagi niedorosliście im nawet do pięt i zniszczyliście legie w bardzo szybkim tempie niedojdy von z naszej legii
@Sobal 74: nie z "waszej", tylko ich legii.
odkupcie ją od mioduskiego, to będzie wasza.
Od Pankowa od słupka i po meczu,Kapustka gra to będzie jeszcze więcej ,pewno np.1-4.😎
Wyj....c tego chodyne byle szybciej
5:0 ?
Może uda się nam wyżej nie przegrać
Ole ola ole ola piers=wsza liga Legie wita,
zobacz pudel co narobiłes,PUSTY STADION i zmuszamy szkodnika do sprzedaży klubu...
Gdzie jest ku...a linia pomocy ? Gdzie defensywny pomocnik ? Co robi ten Kapustka kiwa się sam ze sobą ?
brawo !!! brawo !! brawo !!!
No i po meczu 😡
Ale się z nami bawią... Ładnie nam sportowo odjechali
Chromolę tych dziadów, idę na rower.
Spadek jest nieunikniony.
Pierwsza liga gamoni wzywa!!!! 100% sabotaż!!!
Ludzie ogarnijcie sie to nie liga okregowa tu zarzad uklada skld a trener moze co njwyzej sugerowc , to nie fifa manger tylko rzeczywistosc
Dream Team Mioduskiego wytrzymał aż 15 minut!
Nie wiem jak można wystawiać rajowicza jak byłbym trenerem to przecież widzę jego statystyki że chłop kilkunastu ostatnich meczach nic nie robi teraz się powtarza sytuacja 20 minut meczu gość raz piłkę dotknął No to jak to można mecze wygrywać
no to lecimy z k...!
Podstawy piłki nożnej. Mnie w trampkarzach już tego uczyli. Wyjdź do piłki jeśli ci podają. Na stojąco możesz sobie…
Skrzydła kun i chodtna Gramy w 9 ups w 8 bo rajovic...
@Trener Bramkarzy:
W 7 bo kapuśniak
Macie swojego chodyne. Bohater. Proszę bardzo
Tam była ręka!!!
Brawo Papszun. Chodyna idź Pan
To jest optymalny skład na dzisiejszy dzień
Jest Mileta będzie łomot. Bravo Marek
Czesc podzielicie sie jakims linkiem do streamu
Chodyna Rajovic Kun.zaczynamy w 8... Mamy sztab szkoleniowy że trzeba osobny autobus na mecz dla sztabu a osobno dla zawodników.kiedy Pan trener fachowiec zrozumie że to kryminał co robi ?
No, panowie Augustyniak i Kapustka! To jest mecz właśnie dla Was ! Mówiliście o pokazywaniu jaj 🏉🏉. Pan Piłkarz Augustyniak to już nawet w grudniu, potem nie mogąc doczekać się końca roku! No to lepszej okazji nie ma. Zapraszam po zwycięstwo. Wszyscy czekamy, i życzę go nam wszystkim 👍🤝
As za 3 banki w ataku i wszystko jasne
Później mędrzec dyrektor Zewlakow stawia diagnozy że Legia jest chora na brak strzelanych goli
A kto kur.... tą chorobę na łazienkowska ściągnął za tyle kasy?????
Jedno nieszczęście Tobiasz siedzi na ławce i oby jak najdłużej.
Niestety drugie nieszczęście w ataku musi wybiegać swoje minuty i znowu gramy w niepełnym składzie.
Juz na starcie jesteśmy na przegranej pozycji?????
To zero odeagi i gdzue debiuty ambitych mlodziezy ?!?!Marku obudź sie Mileta?! On w tezerwach niech sue budzi tu nie ms miejsca i czasu, ty dalej słuchssz Astiza?!
Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!!
@Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ...
A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.
Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił.
Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10.
Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !!
@L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna.
@L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już
@L: rozumie ze piszesz o biczachczjanie ?? :)
@majusL@legionista.com: Kto "rozumie" wiesniaku jeden? Polska jezyk trudna jezyk? Do nauki a nie w internet.🤡💩🤡
Jazda z k...! 💪
Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra...
@Elf: Nie płacz
@Kopiec: Nie płaczę,Ty zadowolony z postawy gamonii w koszulkach Legii?
czyli zaczynamy w 10.
@diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy
Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!!
Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.
A gdzie jest Żewłakow?
papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze
1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny.
......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński
Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik
........................ Biczachczjan .....................
.................... Adamski ... Krasniqi .............
❤️🤍💚
💪👍
😃
chodyna i rajovic …
O mistrzostwo marsz 😇
@Hej Legio do boju: 👍
No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie.
Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu
Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️
⚽️
Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤